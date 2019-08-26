كلوب عن مشاركة مانى: أتمنى ألا يلعب فى هذه الفترة

تحرير:محمد جمال ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

ساديو مانى

رد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على جيمي كاراجر أسطورة الريدز الذى انتقد ضم كلوب لمهاجم الفريق ساديو مانى مشيرا إلى أن ذلك يدل على ضعف تشكيلة ليفربول. وقال كاراجر في عموده الأسبوعي بجريدة تيليجراف: "في عالم مثالي كان ماني سيحصل على راحة حتى فترة التوقف الدولي بداية سبتمبر، لقد قال كلوب بعد فوزه على ساوثهامبتون الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي لأي لاعب كرة قدم أن يلعب أكثر من 50 مباراة في الموسم". وأكمل كاراجر: "إشراك كلوب لماني يشير إلى أن تشكيلة ليفربول ضعيفة هجوميًّا، أقلق أن يكون هناك هبوط في المستوى لعدم حصول اللاعبين على راحة كافية".

وعلى الجانب الآخر رد كلوب في تصريحات لصحيفة ليفربول إيكو: "أحب أن أسمع ماذا سيقول كاراجر إذا تركت ماني خارج الفريق، تحليل المباريات عمل رائع، لأنك تستطيع أن تقول ما تريد في أي وقت". وأكمل عن مانى: "لقد استبدلته في لقاء آرسنال، وأتمنى ألا يلعب ساديو في فترة التوقف الدولي مع منتخب السنغال بعد مباراة بيرنلي،