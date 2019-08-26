النيابة تستأنف على إخلاء سبيل «فتاة العياط»

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

محكمة - أرشيفية

قال مصدر قضائي، إن نيابة العياط، قررت اليوم الإثنين، الاستئناف على القرار الصادر من قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر الكلية، بإخلاء سبيل أميرة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط» بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة، ولا زالت تنتظر النيابة ورود صورة قرار المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاستئناف، فيما قررت المحكمة تجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت تحقيقات نيابة العياط، قد كشفت ملابسات ذبح الفتاة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها وحاول التعدي عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها لقسم الشرطة. وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، إلى أن مركز شرطة العياط