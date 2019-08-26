علاقات قوية وتطور إيجابي.. السيسي يلتقي ترامب في باريس

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

لقاء الرئيس السيسي وترامب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، في فرنسا، وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "سعدت بلقائي اليوم بالرئيس ترامب، ،حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة" مضيفا: "أؤكد على حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات".

وكان الرئيس السيسي، التقى في وقت سابق اليوم، على هامش القمة، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن شكره لماكرون، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية.ورحب