لاعب الأهلي يكشف حقيقة انتقاله للإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

حسين السيد

كشف حسين السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة انتقاله إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أنه يدرس عدة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء هذا الصيف، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "لم يفاتحني أحد من الإسماعيلي للانضمام إليه في الفترة المقبلة.. وما يتردد عبر وسائل الإعلام لا أعلم عنه شيئًا، أنتظر حسم مستقبلي مع الأهلي خلال أيام، وهناك أكثر من عرض، أقوم بدراسته لاختيار الأفضل خلال الفترة القادمة".

ويعد حسين السيد من ناشئي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف مصر للمقاصة في موسم 2011، ثم عاد للقلعة الحمراء في موسم 2014، وتمت إعارته إلى الاتفاق السعودي خلال الموسم الماضي، حيث لعب 25 مباراة سجل فيها هدفين وصنع هدفًا. حسين السيد البالغ من العمر 27 عامًا، خاض مع الأهلي 45 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها



ويعد حسين السيد من ناشئي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف مصر للمقاصة في موسم 2011، ثم عاد للقلعة الحمراء في موسم 2014، وتمت إعارته إلى الاتفاق السعودي خلال الموسم الماضي، حيث لعب 25 مباراة سجل فيها هدفين وصنع هدفًا.



حسين السيد البالغ من العمر 27 عامًا، خاض مع الأهلي 45 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع 6 أخرى.



وبعد فترة الإعارة التي قضاها في نادي الاتفاق السعودي لمدة عام ونصف العام، عاد حسين السيد، إلى الأهلي لكن لم يتم قيده بالقائمة الإفريقية للأحمر، فى الوقت الذي يواجه الفريق الأحمر أزمة فى قيد بعض اللاعبين بسبب اقتصار القائمة على 30 لاعبًا فقط فى الموسم الجديد.