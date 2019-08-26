رياضة

لاعب الأهلي يكشف حقيقة انتقاله للإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م
حسين السيد
حسين السيد
كشف حسين السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة انتقاله إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أنه يدرس عدة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء هذا الصيف، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "لم يفاتحني أحد من الإسماعيلي للانضمام إليه في الفترة المقبلة.. وما يتردد عبر وسائل الإعلام لا أعلم عنه شيئًا، أنتظر حسم مستقبلي مع الأهلي خلال أيام، وهناك أكثر من عرض، أقوم بدراسته لاختيار الأفضل خلال الفترة القادمة".
ويعد حسين السيد من ناشئي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف مصر للمقاصة في موسم 2011، ثم عاد للقلعة الحمراء في موسم 2014، وتمت إعارته إلى الاتفاق السعودي خلال الموسم الماضي، حيث لعب 25 مباراة سجل فيها هدفين وصنع هدفًا. حسين السيد البالغ من العمر 27 عامًا، خاض مع الأهلي 45 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها
اقرأ المزيد
محمد صلاح - ساديو ماني‎

كلوب عن مشاركة مانى: أتمنى ألا يلعب فى هذه الفترة

رد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على جيمي كاراجر أسطورة الريدز الذى انتقد ضم كلوب لمهاجم الفريق ساديو مانى مشيرا إلى أن ذلك يدل على ضعف تشكيلة ليفربول. وقال كاراجر في عموده الأسبوعي بجريدة تيليجراف: "في عالم مثالي كان ماني سيحصل على راحة حتى فترة التوقف الدولي بداية سبتمبر، لقد قال كلوب بعد فوزه على ساوثهامبتون الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي لأي لاعب كرة قدم أن يلعب أكثر من 50 مباراة في الموسم". وأكمل كاراجر: "إشراك كلوب لماني يشير إلى أن تشكيلة ليفربول ضعيفة هجوميًّا، أقلق أن يكون هناك هبوط في المستوى لعدم حصول اللاعبين على راحة كافية".
خاميس-رودريجيز‎

ريال مدريد يكشف تطور حالة خاميس رودريجز

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن إصابة الكولومبي خاميس رودريجيز خط وسط المرينجى، والتي تعرض لها خلال مواجهة المرينجى أمام بلد الوليد والتى تعادل فيها الملكى بهدف لكل فريق وذلك فى إطار الأسبوع الثانى من الدورى الإسبانى (الليجا). وكان خاميس قد اشتكى من آلام في القدم اليمنى، خلال المباراة الأخيرة، حيث شارك أساسيًّا في أول ظهور رسمي له بقميص الملكي هذا الموسم وذلك بعد العودة من إعارة من صفوف بايرن ميونخ الألمانى، وجاء إعلان الملكى عن تطور حالة خاميس عبر الموقع الرسمى للنادى.
اتحاد-الكرة (2)

اتحاد الكرة ينقذ عقد رعاية ملابس المنتخب

اتفق مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على إرسال خطاب تعهد إلى شركة الملابس الخاصة بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بالالتزام ببنود التعاقد، وتعهد مسئولو الجبلاية للشركة بتنفيذ البنود، وأبرزها وضع إعلانات حول الملعب في مباريات المنتخب بجانب إنشاء ستورز للشركة لبيع منتجاتها داخل مصر، وفاجأت الشركة الاتحاد بخطاب رسمى عقب استقالة المجلس السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، يتضمن طلب تعهد رسمى، بتنفيذ بنود عقد الاتفاق، وفي حالة المخالفة سيتم فسخ العقد.
اقرأ المزيد من الأخبار
الخطيب-العامري

في أقل من عامين.. الخطيب يطيح بـ4 مدربين من الأهلي

مضى ما يقرب من العامين على تولي محمود الخطيب مهام رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد انتخابه في 30 نوفمبر الماضي، رئيسًا للقلعة الحمراء، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية، وحصل على تفويض من مجلس الإدارة، بالإشراف على ملف كرة القدم، لكنه شهد تخبطات كثيرة، أبرزها تغير المدربيين بعد كل تعثر وهو عرف لم يعتاد عليه جماهير المارد الأحمر.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

كيف سقطت الكرة بالأهلي في عهد الخطيب؟

في 30 نوفمبر الماضي، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من نجوم الكرة التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يقرب من عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعاً.
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

موت وخراب ديار.. خسائر مالية للأهلي بعد رحيل لاسارتي

المصائب لا تأتي فرادى.. هذا هو حال النادي الأهلي بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث لن يتوقف الأمر عند حد ضياع بطولة محلية جديدة بعد الخروج المبكر من بطولة إفريقيا مع لاسارتي، على يد صن داونز الجنوب إفريقي، فهناك خسارة مالية جديدة تتكبدها خزينة النادي بسبب قرار مجلس الإدارة بإقالة المدير الفني الأورجواياني وجهازه المعاون من تدريب الفريق وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً.
اتحاد-الكرة

الجبلاية تتلقى إخطارًا بتشكيل رابطة الأندية المحترفة

تلقى اتحاد الكرة إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بتشكيل لجنة تضم أحمد حلمي الشريف ونهاد حجاج ومحمد الماشطة لفحص أوراق المرشحين للانضمام للمكتب التنفيذي، وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإجراء انتخابات اختيار المكتب التنفيذي للرابطة وتشكيلها بصورة رسمية، وكان الأهلى قد رشح عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة، كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة، فيما رشح طلائع الجيش أحمد المهدى مدير الكرة، ورشح الإنتاج الحربى خالد مهدى مدير الكرة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org