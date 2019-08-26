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ذاكرتنا المبتورة وتاريخ الأفكار الحداثية.. تشريح حالة مستمرة

نبيل عبد الفتاح
بقلم: نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
طه حسين
طه حسين
تاريخ تطور الأفكار فى المجتمعات العربية ومصر تركز منذ بدايات صدمة الحداثة، مع الحملة الفرنسية، ثم بناء دولة محمد على وإسماعيل باشا، على بعض الأفكار العامة والكبرى حول كيفية الخروج من براثن التخلف فى عهد الاستعمار البريطانى، والبحث عن مسارات تحاول استكناه سر تقدم الغرب فى مقابل أسباب تخلف مجتمعاتنا. من ناحية أخرى كيفية إصلاح العقل الدينى الإسلامى، وتحريره من بعض القيود الماضوية التاريخية، ذات الطابع النقلى، والسعى إلى تقديم اجتهادات عصرية، لمواجهة أسئلة جديدة لم تكن مطروحة على العقل الفقهى، أو الكلامى القديم، ومن ثم تشكل تحديا أمام العقل الإسلامى النقلى التقليدى.
تركزت الإجابات الجديدة آنذاك على عديد الاتجاهات، دار أولها على أيدى المشايخ حسن العطار (1766- 1835)، ورفاعة رافع الطهطاوى (1801- 1873) وجمال الدين الأفغانى والإمام محمد عبده، ورشيد رضا، وأحمد أمين، والإمام الأكبر مصطفى المراغى، وعبدالمتعال الصعيدى، والإمام الأكبر محمود شلتوت ومحمد عبدالله دراز، وخالد
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ثنيات-الوداع

طلع البدر علينا ولا يزال... (1)

أما قبل: فما إن يطل علينا نور هذا الحدث الثوري العظيم المضفر بالنور المحمدي، المتجدد باليقين غير المراوغ.. ما إن يشرق في الكون ضياؤه وتنساب الروح في موجات الذكرى والتذكر والتذكير بالهجرة النبوية الشريفة والشفيفة والعفيفة.. فإذا القلب تتغشاه في نداءاته الكونية مفردات لغة الأعماق البعيدة بمناجاته الروحية تهتف مجددا ودائما وأبدا..
اللغة العربية

اللغة المختلفة كأرض جديدة للحزن والخيال

كانت تجلس أمامي للمرة الأولى بحجابها الصغيرالأنيق ووجهها المربع المريح، وجه ناعم وحاجبان مزججان بعناية، عيون سوداء مكحولة وجذابة، كان اللقاء الأول يسبقه سنوات طويلة من المعرفة من خلال عالم المدونات، الذي غزا البلاد قبل الثورة. وكان يمثل حراكًا فكريًّا كبيرًا وزخمًا في تبادل الأفكار بين فئات عمرية وثقافية واتجاهات شتى.
اليوم-العالمى-للكتاب

إعادة بناء الذاكرة التاريخية.. أعراض مرض منهجي مستمر

يبدو لى من خلال المطالعات التاريخية لتطور نظم الأفكار منذ منتصف القرن التاسع عشر، وإلى الآن أن ثمة باثولوجيا فكرية، يُعاد إنتاجها، وتتفاقم، وتتمثل هذه الأمراض -الباثولوجيا- فى العطب المنهجى فى طرائق مقارباتنا للأحداث التاريخية التى تتسم بالأحادية فى النظرة إليها، وتحليلها، ومواقف الأطراف المختلفة تجاهها، وتفاعلاتها، فضلًا عن الميل إلى بعض الجماعات أو الأحزاب إزاءها، أو الموقف من الاستعمار البريطانى، أو القصر الملكى فى المرحلة شبه الليبرالية.
كتابات-وخواطر (1)

مرآة آدم

لان آدم كان واحدا، قبل أن تخرج حواء من ضلعه. كانت الاختيارات قليلة من حوله، وربما معدومة. جميعها كانت أحادية، مثل مولده. استمرت هذه النظرة الأحادية، حتى بعد أن اتسع الكون من حوله، وتكاثر البشر وتوالدت وجهات النظر. لأنه المكان الأصلي الذي صاغ نفسيته، وصاغ أيضا قدسيته التى لا يد له فيها، ولكن لم يكن هناك مثال آخر للوجود والخلق، سوى هذه الوحدة الخطرة والثرية. ولكنه ظل يقاوم هذه الوحدة داخل الجموع، وأيضا ظل يحِنُّ لها كمرآة له. لقد حمل آدم وحده، ووحدته، لفترة من الزمن؛ مسئولية نجاح تجربة الوجود. وما زلنا مدينين لنجاحه، وأيضا لمقاومته المقدسة، ونحِنُّ أيضا لهذا المكان الأول الذى انتقل داخلنا، وصاغ حياة آدم قبل أن تكون له مرآة غير وحدته.
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