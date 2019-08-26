ذاكرتنا المبتورة وتاريخ الأفكار الحداثية.. تشريح حالة مستمرة

نبيل عبد الفتاح

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

تاريخ تطور الأفكار فى المجتمعات العربية ومصر تركز منذ بدايات صدمة الحداثة، مع الحملة الفرنسية، ثم بناء دولة محمد على وإسماعيل باشا، على بعض الأفكار العامة والكبرى حول كيفية الخروج من براثن التخلف فى عهد الاستعمار البريطانى، والبحث عن مسارات تحاول استكناه سر تقدم الغرب فى مقابل أسباب تخلف مجتمعاتنا. من ناحية أخرى كيفية إصلاح العقل الدينى الإسلامى، وتحريره من بعض القيود الماضوية التاريخية، ذات الطابع النقلى، والسعى إلى تقديم اجتهادات عصرية، لمواجهة أسئلة جديدة لم تكن مطروحة على العقل الفقهى، أو الكلامى القديم، ومن ثم تشكل تحديا أمام العقل الإسلامى النقلى التقليدى.

تركزت الإجابات الجديدة آنذاك على عديد الاتجاهات، دار أولها على أيدى المشايخ حسن العطار (1766- 1835)، ورفاعة رافع الطهطاوى (1801- 1873) وجمال الدين الأفغانى والإمام محمد عبده، ورشيد رضا، وأحمد أمين، والإمام الأكبر مصطفى المراغى، وعبدالمتعال الصعيدى، والإمام الأكبر محمود شلتوت ومحمد عبدالله دراز، وخالد

تركزت الإجابات الجديدة آنذاك على عديد الاتجاهات، دار أولها على أيدى المشايخ حسن العطار (1766- 1835)، ورفاعة رافع الطهطاوى (1801- 1873) وجمال الدين الأفغانى والإمام محمد عبده، ورشيد رضا، وأحمد أمين، والإمام الأكبر مصطفى المراغى، وعبدالمتعال الصعيدى، والإمام الأكبر محمود شلتوت ومحمد عبدالله دراز، وخالد محمد خالد، ومحمود بخيت، من ناحية ثانية: التيار الذى راده الأساتذة قاسم أمين، ولطفى السيد، وعبدالعزيز فهمى، وطه حسين، وعلى عبدالرازق، ومحمد حسين هيكل، وسلامة موسى، وأحمد فتحى زغلول، وشبلى الشميل، وفرح أنطون، وإسماعيل أدهم وسلامة موسى، وآخرون أسماء إعلام على التمايز والتباين فى الإنتاج الفكرى لهؤلاء وغيرهم.

بعض الكتابات حول الاتجاهين السابقين اتسمت بالمنهجية والعرض التاريخى لمجمل الأفكار التى قدموها فى محاولة لإصلاح الفكر الدينى، أو للسعى نحو الحداثة والتحديث، وذلك من حيث المشتركات فيما بين بعضهم بعضا، أو التمايزات بين هذا المفكر أو ذاك، ثمة بعض الأطروحات الجامعية حول هذين الاتجاهين، أو بعض المفكرين، أو دراسات تاريخية أخرى، وذلك على نحو جعل هؤلاء هم مركز إنتاج الأفكار الكبرى الإصلاحية أو التجديدية أو الحداثية، وذلك مع إغفال بعض الكتاب، الذين ظهروا فى السياقات التاريخية ذاتها، وقدموا بعض الأفكار سواء فى متن كلا الاتجاهين البارزين، أو على هوامشهما.

ثمة غياب لمدرسة الشريعة فى كلية الحقوق فى جامعة القاهرة، على الرغم من أن مشايخ هذه المادة التى تدرس فى كلية الحقوق –مقدمة حول أصول الشريعة، والمواريث، والأحوال الشخصية، وأصول الفقه- قد ساهموا فى تقديم شروح نقلية فى شكل تأليفى حديث، وبعضهم قام بعقد مقارنات بين بعض الأفكار الأساسية فى الموروث الشريعى النقلى، وبين بعض النظريات الحديثة فى القانون المدنى الحديث، وبعض فروع القانون الخاص أو العام، وقام بعضهم بدور مهم فى وضع بعض القوانين الحديثة التى صدرت، وتمس الأحوال الشخصية للمسلمين المصريين.

الاتجاهات التحديثية والحداثية أغفلت بعض الأفكار التى قدمها كتاب لم يذع صيتهم مثل محمد عمر صاحب كتاب حاضر المصريين أو سر تأخرهم، وآخرين، صدر لهم كتاب وحيد أو أكثر، أو كتبوا بعض المقالات فى المجلات الفكرية أو الصحف السيارة فى هذه المراحل التاريخية، ولم يتم التركيز عليهم فى الكتابات التاريخية للفكر المصرى الحديث والمعاصر.

تهميش بعض الكتاب فى تاريخ تطور الأفكار الكبرى، يشكل أحد أهم مكونات الباثولوجيا الفكرية، فى تاريخنا، ويرجع ذلك لعديد الأسباب وعلى رأسها ما يلى:

1- اقتراب بعض المفكرين المصريين، من النخبة السياسية الحاكمة، والقضايا السياسية الكبرى، للحركة القومية المصرية حول الاستقلال الوطنى، من الاستعمار البريطانى والمسألة الدستورية للدولة الحديثة، بوصفها عمادا لدولة القانون وحماية الحريات العامة والشخصية، ومن ثم على الحياة الديمقراطية فى إطارها الدستورى لاسيما فى المرحلة شبه الليبرالية 1923- 1952.

2- غالب المفكرين المصريين الكبار كانوا جزءًا أساسيًّا فى عمليات بناء الدولة الحديثة، ومن ثم شغلوا مواقع عديدة فى أجهزتها كموظفين عموميين، أو فى القضاء مثل عبدالعزيز فهمى باشا، أو فى القضاء الشرعى، أو فى الجامعة المصرية ومنهم لطفى السيد، وطه حسين، وأحمد أمين، أو شاركوا فى بعض الأحزاب السياسية كالوفد والأحرار الدستوريين، وبعضهم تبوأ بعض المناصب الوزارية. بعض الإصلاحيين الإسلاميين عملوا بالأزهر الشريف، وأثارت كتاباتهم ضجة كبرى داخل الأزهر، وخارجه فى الحياة العامة الثقافية والسياسية، وتعرض بعضهم لهجوم شرس من الجناح التقليدى الكبير داخل الأزهر.

بعض كتابات بعضهم أدت إلى تحقيقات معهم، وصدور قرارات باستبعادهم من التدريس فى الأزهر وأعادهم القضاء من أمثال الشيخ عبدالمتعال الصعيدى، والشيخ محمود بخيت، وبعضهم صودرت بعض كتبهم كخالد محمد خالد فى كتابه من هنا نبدأ، ثم صدر حكم قضائى بإلغاء قرار المصادرة الإدارى.

3- اهتم مؤرخو هذه المراحل التاريخية بالكتاب البارزين الذين أثارت كتاباتهم معارك سياسية أو فكرية، مع تهميش، أو نسيان عديد من الكتاب الذين شاركوا بإبداء الرأى فى هذه القضايا مساندة لبعض المفكرين الكبار، أو نقضا لها، وانتقادًا لما جاء بها.

4- غياب دراسات نقدية أساسية لتاريخ الأزهر من الكتاب والمؤرخين المصريين، لاسيما للتيار التقليدى الغلاب داخله، ووممثليه وتحليل كتاباتهم النقلية من منظور تاريخى ونقدى، وتحليل الخطابات النقلية التقليدية ومواقفها من القضايا الأساسية حول التقدم، والحرية، والعدالة والمواطنة والقانون الحديث والدولة القومية، وحقوق المرأة والموقف الحاكم ودراسة التفاسير الحديثة، وتحليل الفتاوى.. إلخ.

هذا المبحث التاريخى المهم، يبدو شحيحا ومحدودًا جدًّا فى الكتابات التاريخية حول الأزهر، وبعض الدراسات الأكاديمية تعود إلى باحثين غربيين فى هذا الإطار.

5- اعتماد الدراسات حول كبار المفكرين الإصلاحيين والحداثيين على بعض الكتب الذائعة الصيت، أو بعض مقالات هؤلاء فى المجلات والصحف السيارة الشائعة آنذاك، دون بعض الكتب التى ظهرت ولم تنل حظًّا من الذيوع، ولم يشر إليها بعض الكتاب فى الصحف والمجلات، واندثرت أو لم يعثر إلا على بعضها بالصدفة، أو لعدم الاطلاع على بعضها فى دار الكتب المصرية، أو على بعض مخطوطات هذه الفترة.

6- عدم الاهتمام بدراسة الاتجاه الإصلاحى فى الكنيسة الأرثوذكسية المصرية إلا من بعض الباحثين الأقباط لمدارس الأحد، دون دراسات تحليلية وتاريخية لأوضاع الكنيسة فى المرحلة شبه الليبرالية، وعلاقاتها بالقضايا الكبرى المطروحة فى هذا الإطار منذ منتصف القرن التاسع عشر وإلى نهاية المرحلة شبه الليبرالية، بل وحتى فى ظل نظام يوليو 1952، غياب أو نسيان الهامش الفكرى المصرى، يبدو أحد أعطاب كتابة تاريخنا الفكرى.

ثمة خلل فى مقارباتنا التاريخية لتطور الأفكار الكبرى و"الصغرى" يتمثل فى تهميش دور المسيحيين المصريين والشوام فى تطور الأفكار التحديثية والحداثية منذ منتصف القرن التاسع عشر، وطيلة القرن العشرين، على أهمية ما قدموه.

من ناحية أخرى، التركيز على الأفكار الكبرى، دون شمول النظرة الثقافية محركات الحداثة والتحديث، فى المسرح والسينما والتصوير التشكيلى، والنحت، والموسيقى والغناء، وذلك على الرغم من العديد من الدراسات التى دارت على تطور الأدب المصرى –الشعر أساسًا ونشأة الرواية والقصة القصيرة، وهى دراسات مهمة، إلا أن الرؤية التكاملية للثقافة المصرية فى مكوناتها المختلفة لم يقيض لها أن تصاغ فى مؤلفات تاريخية حول هذه المكونات المتعددة.

يبدو أيضا الغياب لكتابات تؤرخ لتطور الأفكار فى أعقاب نظام يوليو 1952، وأبرز المفكرين الأساسيين، ومن هم صاغوا الهامش الفكرى والثقافى، فى ظل ضوابط وقيود النظام فى مجال الحريات العامة الأساسية لاسيما حرية الفكر والإبداع والنشر، والحرية الدينية.. إلخ. هذا الهامش الفكرى التاريخى الذى خرج على الصراط السياسى والثقافى السلطوى المستقيم سواء من هامشيو جيل الستينيات والسبعينيات وما بعد من القرن الماضى، وحتى اللحظة التاريخية الراهنة.

هذا الغياب للهامش الفكرى عموما، وفى الفكر الدينى، يحتاج إلى عديد الدراسات بدءًا من منتصف القرن التاسع عشر، حتى العقدين الأولين من القرن الحادى والعشرين.

المكونات المتعددة والمختلفة للباثولوجيا الفكرية المصرية، تحتاج إلى دراسات متعددة، لاسيما منذ النصف الثانى من القرن العشرين، وخاصة فى علاقة منتجى الأفكار الأساسية، والهامشية بالواقع الموضوعى والتاريخى المصرى، والعربى، وفى العلاقة مع العالم وأساليب إنتاجه للأفكار، ومدى استجابته الموضوعية للواقع التاريخى فى هذه المراحل التاريخية. أن استمرارية الباثولوجيا الفكرية ومكوناتها وأبعادها، يعنى أن ثمة مناطق مظلمة، وأخرى رمادية، تؤدى إلى اختلال فى رؤيتنا لذاتنا وتاريخنا وأفكارنا السائدة، خاصة أن بعض أطروحاتهم والمفكرين المصريين الحداثيين تراجعوا عن بعض أطروحات الفكرية، وعادوا إلى بعض من الفكر النقلى التقليدى لتجنب الانتقادات، والهجوم التكفيرى على بعض الروئ والمقاربات التى قدموها، ومنهم طه حسين، وأخرين فى النصف الثانى من القرن العشرين، وإلى اللحظة الراهنة.