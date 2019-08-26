قرار جمهوري بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

?أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 2019، بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بعد موافقة مجلس النواب عليه بصفة نهائية، إذ يهدف القانون، إلى تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث، عبر إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقرها محافظة القاهرة، وتمنح الحق فى إنشاء فروع أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.

ويصنف القانون، الهيئة "كيانًا اعتباريا"، تختص بتمويل البحث العلمي بأشكال مختلفة، ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار حتى تتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التى تمولها.وتختص هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة