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قرار جمهوري بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
?أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 2019، بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بعد موافقة مجلس النواب عليه بصفة نهائية، إذ يهدف القانون، إلى تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث، عبر إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقرها محافظة القاهرة، وتمنح الحق فى إنشاء فروع أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.
ويصنف القانون، الهيئة "كيانًا اعتباريا"، تختص بتمويل البحث العلمي بأشكال مختلفة، ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار حتى تتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التى تمولها.وتختص هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة
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لقاء-السيسي-وترامب (1)

علاقات قوية وتطور إيجابي.. السيسي يلتقي ترامب في باريس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، في فرنسا، وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "سعدت بلقائي اليوم بالرئيس ترامب، ،حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة" مضيفا: "أؤكد على حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات".
الاسكان-الاجتماعى (3)

الإسكان توضح حقيقة طرح 93 ألف وحدة بمساحات 120 مترا

أكد هانى يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، عن قيام بنك التعمير والإسكان بفتح الباب لحجز 93 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات والمناطق التالية: «حدائق أكتوبر–مدينة بدر–العاشر من رمضان –مدينة العبور الجديدة–المنتزه الجديدة بالإسكندرية –دمياط الجديدة –البحيرة –نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف –بورسعيد –الجيزة –الدقهلية –القليوبية –الفيوم –كفر الشيخ –مرسى مطروح –الوادي الجديد –السويس –أسوان –مدينة قنا الجديدة –مدينة الشروق –المنيا الجديدة –السادات».
السيسي (5)

السيسي يتوجه إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر التيكاد

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «التيكاد»؛ وذلك في ختام زيارته لفرنسا. ويشكل مؤتمر «تيكاد 7» الذي يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان وبمشاركة زعماء الدول الإفريقية خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري، نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان فى تنمية القارة الإفريقية.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط 9 حالات غش في آخر امتحانات الدور الثاني للثانوية

أدى، اليوم الإثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، آخر امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، بامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 5 آلاف و784 طالبا، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 5 آلاف و95 طالبا، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 6 آلاف و442 طالبا في 278 لجنة على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
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الدكتور-أيمن-أبو-العلا-عضو-مجلس-النواب

نائب: مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع العالم

قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، إذ أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من قادة العالم والتي كان آخرها لقائه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عكست مكانة مصر بين مختلف دول العالم، مضيفا أن حضور السيسي قمة الدول الصناعية، تبلور حرصه على تصحيح مسار مصر الاقتصادي من خلال إقامة علاقات قوية مع كبريات الدول الصناعية في العالم.
مجلس-النواب (1)

«الإدارة المحلية».. المهمة الصعبة للبرلمان في 2020

إشكالية غياب المحليات أحد الموضوعات المهمة التي تشغل بال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما انعكس في حديثه المتكرر في أكثر من مناسبة عن قانون المحليات، ومطالبته البرلمان بمناقشته والانتهاء منه، وكان آخرها ما قاله على هامش جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني للشباب، الذي عقد في شهر يوليو الماضي، إذ أكد أن الأداء الحالى لموظفى المحليات ليس على المستوى المطلوب، مضيفا أن حجم عمل الحكومة والبرلمان كبير للغاية، معربا عن أمله فى أن نتمكن خلال هذا العام من إقرار قانون انتخابات المحليات.
السيسي (2)

قرار جمهوري.. تشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 411 لسنة 2019، بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لمدة سنتين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي للوكالة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، والمستشار يسري هاشم سليمان الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أحمد رشدي إبراهيم السيد ممثلا لوزارة الدفاع، واللواء ناصر محمد محي الدين ممثلا لوزارة الداخلية، وأحمد محمد عبد الله ممثلا لوزارة المالية، والدكتور مهندس أحمد عبد النظير أحمد ممثلا لوزارة الإنتاج الحربي.
السيسي (4)

يُفعل في 2020.. السيسي يصدر قانون التأمينات والمعاشات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون في عددها رقم 33 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019، والذي حدد يوم 1 يناير 2020، موعدا رسميا لبدء العمل بالقانون، في ما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار.. وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا، في يوليو الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة
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