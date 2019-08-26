قرار جمهوري بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا
٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
?أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 2019، بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بعد موافقة مجلس النواب عليه بصفة نهائية، إذ يهدف القانون، إلى تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث، عبر إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقرها محافظة القاهرة، وتمنح الحق فى إنشاء فروع أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.
ويصنف القانون، الهيئة "كيانًا اعتباريا"، تختص بتمويل البحث العلمي بأشكال مختلفة، ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار حتى تتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التى تمولها.وتختص هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة
ويصنف القانون، الهيئة "كيانًا اعتباريا"، تختص بتمويل البحث العلمي بأشكال مختلفة، ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار حتى تتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التى تمولها.
وتختص هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمى وتطوير المنتجات، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.
ويأتي مشروع القانون، استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون.