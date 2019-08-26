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37 قتيلا و200 مصاب.. حصيلة الاشتباكات القبلية بالسودان

تحرير:وكالات ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م
احتجاجات السودان
احتجاجات السودان
أعلنت لجنة طبية مقربة من حركة الاحتجاجات في السودان، اليوم الإثنين، أن 37 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب نحو 200 في اشتباكات بين قبيلتين في ولاية البحر الأحمر في الشرق، بعد أن اندلعت اشتباكات الأسبوع الماضي، بين قبيلتي بني عامر والنوبة في بورتسودان، كبرى مدن ولاية البحر الأحمر والميناء الرئيسي في البلاد، ونشرت لجنة الأطباء المقربة من حركة الاحتجاجات حصيلة الاشتباكات في بيان، بعدد القتلى في 3 مستشفيات في بورتسودان، موضحا أن "126 جريحا و 34 قتيلًا" في إحدى المؤسسات، و"75 جريحا و3 قتلى" في اثنتين آخريين، بحسب سكاي نيوز.
وأعلن مجلس السيادة في السودان رسميًا، مساء أمس الأحد، حالة الطوارئ في مدينة بورتسودان، بعد نشوب الاشتباكات القبلية، وقال المتحدث باسم المجلس، إنه تم إقالة القائم بأعمال والي ولاية البحر الأحمر، ومدير جهاز الأمن بالولاية. ورصدت الأجهزة الأمنية، استخدام السلاح الآلي لأول مرة في الصراع متهمة أطراف خارجية
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دوي انفجارات بمزارع شبعا.. والإعلام اللبناني: قنابل إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبناني، في نباء عاجل، بسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان، وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا، مؤكدة سماع دوي عدة انفجارات داخل المزارع، بحسب روسيا اليوم.
القروي2

هل يخوض «القروي» ماراثون رئاسة تونس من خلف القضبان؟

جاء اعتقال نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق هذا الاستحقاق المقرر في 15 سبتمبر المقبل، ليثير حالة من الجدل والتوتر، بعد أن أوقفته الشرطة التونسية على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، وتم اقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله. ووجهت السلطات التونسية إلى القروي، وشقيقه غازي، في 8 يوليو تهمة "تبييض الأموال"، حيث أوقف نبيل أثناء عودته من باجة، في شمال غربي البلاد، وأودع في السجن المدني بالمرناقية.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يدخل غربان ويستعد لإعلان سيطرته الكاملة

تمكن الجيش الليبي، اليوم الإثنين، من دخول مدينة غريان، وأكد أنه سيعلن السيطرة الكاملة عليها في وقت لاحق، وفقا لما صرح به العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، وآمر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة. وأضاف المحجوب أن الميليشيات التي كانت في غريان انقسمت، وأن بعضها يقاتل إلى جوار الجيش الليبي في عملية استعادة السيطرة على غريان. وأوضح أن الجيش الليبي يتجه نحو وسط المدينة، وأنها تعتبر تحت سيطرة القوات المسلحة، خاصة بعد هروب الميليشيات، وتدمير بعض الآليات لها.
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فلسطين تهاجم أمريكا: سياساتها عدوانية

علقت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على قرار الخارجية الأمريكية بحذف فلسطين وأي إشارة لها من قائمة الدول بالموقع الإلكتروني الخاص. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، أن الخطوة الأمريكية الجديدة تأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكدًا أن قرار واشنطن لن يغيّر من وجودها وحقيقة كونها دولة تحت الاحتلال. وقال المجلس الوطني: إن "هذا القرار الأمريكي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريع الاستيطان فيها".
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عبدالفتاح-البرهان

بالأسماء.. إعلان تشكيل المجلس السيادي بالسودان

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الثلاثاء، إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان، بحسب "روسيا اليوم". ويؤدي البرهان وأعضاء المجلس السيادي القسم أمام القضاء، ظهر غد. وضم المجلس السيادي من طرف العسكريين كل من "عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس، والأعضاء محمدحمدان دقلو، وشمس الدين كباشي، وياسر عبدالرحمن العطا، وإبراهيم جابر". أما المدنيين فهم، "حسن محمد أدريس والصديق تاور كافي، محمد حسن عثمان التعايشي، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح".
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البشير في القفص بتهم فساد وتمويل الإرهاب (صور)

ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الإثنين، لأول مرة، وهو داخل قفص الاتهام، خلال أولى جلسات محاكمته بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام المال العام. ووفقا لـ"السودان تريبيون"، فقد ارتدى البشير الزي السوداني التقليدي، وبدا في بعض الصور مبتسما، وفي أخرى يحيي بعض الحاضرين داخل قاعة المحكمة، وفي ثالثة وهو يتحدث على ما يبدو مع أحد محاميه. وأضافت الصحيفة أنه بعد الاستماع إلى أقواله، قضت المحكمة بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عامًا.
المجلس العسكري السوداني

السودان ينهي التواجد القطري بالقصر الرئاسي

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأربعاء، قرارًا بحل عددٍ من المؤسسات، بينها مكتب سلام دارفور بالقصر الرئاسي وإعفاء رئيسه مجدي خلف الله، ضمن حملة اجتثاث تنظيم الإخوان وأذرع قطر بالبلاد. وقال أحد السياسيين من دارفور، إن "مكتب سلام دارفور مولته قطر بملايين الدولارات لتفكيك الحركات المسلحة وإجهاض ثورة الإقليم من أجل استمرار حكم الحركة الإسلامية السياسية". وأضاف السياسي: "نرحب بقرار حل مكتب سلام دارفور الذي عمل على تشظي الحركات المسلحة عن طريق شراء ذمم بعض الضعفاء بأموال قطر".
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (1)

وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

توفيت مساء اليوم الإثنين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان السودانية، بعد صراع طويل مع المرض، ونقلت "سبوتنيك" الروسية، عن صحيفة "باج نيوز" السودانية، إن الحاجة هدية محمد الزين والدة البشير، طلبت من المجلس العسكري في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها الذي اعتاد زيارتها وقضاء معها أوقات طويلة قبل الإطاحة به واعتقاله إثر ثورة شعبية، لكن طلبها لم يكتب له التحقيق، حتى دخلت المستشفى في حالة صحية متدهورة، وتوفيت اليوم.
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