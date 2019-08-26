37 قتيلا و200 مصاب.. حصيلة الاشتباكات القبلية بالسودان

تحرير:وكالات ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م

احتجاجات السودان

أعلنت لجنة طبية مقربة من حركة الاحتجاجات في السودان، اليوم الإثنين، أن 37 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب نحو 200 في اشتباكات بين قبيلتين في ولاية البحر الأحمر في الشرق، بعد أن اندلعت اشتباكات الأسبوع الماضي، بين قبيلتي بني عامر والنوبة في بورتسودان، كبرى مدن ولاية البحر الأحمر والميناء الرئيسي في البلاد، ونشرت لجنة الأطباء المقربة من حركة الاحتجاجات حصيلة الاشتباكات في بيان، بعدد القتلى في 3 مستشفيات في بورتسودان، موضحا أن "126 جريحا و 34 قتيلًا" في إحدى المؤسسات، و"75 جريحا و3 قتلى" في اثنتين آخريين، بحسب سكاي نيوز.

وأعلن مجلس السيادة في السودان رسميًا، مساء أمس الأحد، حالة الطوارئ في مدينة بورتسودان، بعد نشوب الاشتباكات القبلية، وقال المتحدث باسم المجلس، إنه تم إقالة القائم بأعمال والي ولاية البحر الأحمر، ومدير جهاز الأمن بالولاية. ورصدت الأجهزة الأمنية، استخدام السلاح الآلي لأول مرة في الصراع متهمة أطراف خارجية