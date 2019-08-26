جريمة

من حديقة الحيوان إلى الدم.. 44 يوما في قضية «فتاة العياط»

44 يوما مرت على كشف القضية ومصير الفتاة يتحدد خلال 48 ساعة بعد جلسة استئناف النيابة العامة على القرار الصادر اليوم الإثنين بإخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه
تحرير:تهامى البندارى ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
يوما تلو الآخر، تزداد قضية اتهام فتاة بذبح سائق ميكروباص، غموضا، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط»، إذ مرت بمحطات مهمة بداية من تسليم الفتاة نفسها لمأمور مركز شرطة العياط في 13 من يوليو الماضي، ومرورا بأقوالها تفصيليا خلال تحقيقات النيابة، وكذا حرب التصريحات الإعلامية المتبادلة بين محامي الفتاة المتهمة بالقتل ومحامي المجني عليه، وانتهاءً بقرار قاضي المعارضات الصادر، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل الفتاة المتهمة بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية، وهو القرار الذي استأنفت النيابة العامة عليه ومن المنتظر تحديد جلسة خلال 48 ساعة.
  44 يوما على الحادث على مدار 44 يوما من كشف الواقعة، وتسليم الفتاة «أميرة» 15 عاما، نفسها لمأمور مركز شرطة العياط، وتسعى تحقيقات النيابة وتحريات المباحث للإجابة على السؤال الأهم: هل كانت الفتاة في حالة دفاع شرعي عن نفسها؟ أم أن جريمة قتل السائق كانت مدبرة مسبقا؟ وصلت الفتاة إلى مركز
اقرأ المزيد
انقلاب ميكروباص

انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري وإصابة 8 مواطنين

انقلبت سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الإقليمي، مساء اليوم الإثنين، ونتج عنها إصابة 8 مواطنين، دون وقوع وفيات، وتم نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، والوقوف على أسباب انقلاب السيارة الميكروباص، وأمرت النيابة العامة بندب خبراء المعمل الجنائي لإعداد تقرير فني عن الحادث، وأوضح مصدر أمني أن حالة المصابين مستقرة، ويخضعون للعلاج تحت إشراف طبي، وخاطبت النيابة إدارة المرور لورود تحرياتها بشأن الحادث.
محكمة

سرقوا أموال «دعم الطيارين».. المشدد 7 سنوات لـ8 متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لمدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران، و7 متهمين آخرين بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين، وقضت المحكمة في منطوق حكمها بإلزام المتهمين جميعا برد الأموال المستولى عليها، وتغريم كل منهم 2 مليون و250 ألف جنيه، وينتظر فريق الدفاع عن المتهمين، صدور حيثيات حكم المحكمة، لدراستها والتقرير بالطعن عليه أمام محكمة النقض.
محكمة-ارشفية

تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، ورفضت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، الصادر أمس الأحد، ليتم استبدال الحبس الاحتياطي للمتهمين بالتدابير الأمنية الاحترازية بزيارتهم لقسم الشرطة التابعين له مدة محددة كل أسبوع.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل «فتاة العياط»

قال مصدر قضائي، إن نيابة العياط، قررت اليوم الإثنين، الاستئناف على القرار الصادر من قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر الكلية، بإخلاء سبيل أميرة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط» بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة، ولا زالت تنتظر النيابة ورود صورة قرار المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاستئناف، فيما قررت المحكمة تجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثه

القبض على المتهم الرئيسي بقتل صاحب محل خمور بالجيزة

بعد مرور 24 ساعة من أعمال البحث والتحري، نجحت مباحث الجيزة، اليوم الإثنين، في القبض على المتهم الرئيسي في واقعة مقتل صاحب محل خمور، على يد اثنين، في الوقت الذي تكثف فيه المباحث جهودها لضبط المتهم الهارب، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات وظروف الواقعة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي، بمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة؛ لتحديد وضبط المتهم الهارب.
تحرش (4)

في خطوات.. ماذا تفعلين إذا تعرضتِ للتحرش؟

انطلقت، اليوم الأحد، احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، الذي تشهد فيه الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في قضاء وقت ماتع مع ذويهم، وتبذل قوات الشرطة جهودا كبيرة بغية الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم خلال أيام العيد، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بما فيها جريمة التحرش، التي يرتكبها ضعاف النفوس من الشباب وبعض المراهقين. «التحرير» توضح لكِ، عزيزتي المرأة، في سطور، ما يمكنك فعله لتحفظي حقك القانوني إذا تعرضتِ لحالة تحرش خلال أيام العيد.
لحوم-العيد (1)

«في يوم الوقفة».. إعدام 35 طن لحوم فاسدة بالقاهرة

حملات مكثفة وجهتها مباحث التموين بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، اليوم السبت، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، لتحقيق الانضباط في أسعار اللحوم ومختلف المنتجات التموينية، وفرض حالة من الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة وكذا محلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري، ضمانا للتأكد من توافر اللحوم بأسعار تناسب المواطنين، ومنع تداول وبيع السلع والمنتجات الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى المبارك، وأحكمت الأجهزة الأمنية عمليات فرض الرقابة على مختلف أماكن بيع وتداول اللحوم، خشية استغلال التجار ورفع أسعار اللحوم.
أحداث-شغب-وعنف-من الثورة (3)

«هتاف وتنحي الرشيدي» محطات مهمة بقضية «مسجد الفتح»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما، سبق الحكم عليهم «غيابيا» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وهي الأحداث التي وقعت في غضون شهر أغسطس من عام 2013، بمنطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب خلالها 59 آخرون، بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org