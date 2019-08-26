من حديقة الحيوان إلى الدم.. 44 يوما في قضية «فتاة العياط»

44 يوما مرت على كشف القضية ومصير الفتاة يتحدد خلال 48 ساعة بعد جلسة استئناف النيابة العامة على القرار الصادر اليوم الإثنين بإخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م

يوما تلو الآخر، تزداد قضية اتهام فتاة بذبح سائق ميكروباص، غموضا، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط»، إذ مرت بمحطات مهمة بداية من تسليم الفتاة نفسها لمأمور مركز شرطة العياط في 13 من يوليو الماضي، ومرورا بأقوالها تفصيليا خلال تحقيقات النيابة، وكذا حرب التصريحات الإعلامية المتبادلة بين محامي الفتاة المتهمة بالقتل ومحامي المجني عليه، وانتهاءً بقرار قاضي المعارضات الصادر، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل الفتاة المتهمة بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية، وهو القرار الذي استأنفت النيابة العامة عليه ومن المنتظر تحديد جلسة خلال 48 ساعة.

44 يوما على الحادث على مدار 44 يوما من كشف الواقعة، وتسليم الفتاة «أميرة» 15 عاما، نفسها لمأمور مركز شرطة العياط، وتسعى تحقيقات النيابة وتحريات المباحث للإجابة على السؤال الأهم: هل كانت الفتاة في حالة دفاع شرعي عن نفسها؟ أم أن جريمة قتل السائق كانت مدبرة مسبقا؟ وصلت الفتاة إلى مركز

44 يوما على الحادث

على مدار 44 يوما من كشف الواقعة، وتسليم الفتاة «أميرة» 15 عاما، نفسها لمأمور مركز شرطة العياط، وتسعى تحقيقات النيابة وتحريات المباحث للإجابة على السؤال الأهم: هل كانت الفتاة في حالة دفاع شرعي عن نفسها؟ أم أن جريمة قتل السائق كانت مدبرة مسبقا؟

وصلت الفتاة إلى مركز شرطة العياط وفي يدها سكين ملطخ بالدماء، وسردت تفاصيل ما جرى على مسامع مأمور ورئيس مباحث المركز، وأرشدت عن جثة "الأمير .أ" 22 سنة، سائق، ملقى داخل الصحراء مصابًا بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد إلى جوار سيارة ميكروباص.

أظافر القتيل

النيابة العامة أمرت بعرض الفتاة صاحبة الـ15 عاما، برفقة شابين آخرين متهمين، على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل «DNA» ومطابقة نتائجه بنتائج التحاليل التي أجريت للجلد الذى تم استخراجه من أظافر السائق القتيل، لمعرفة لمن يعود ذلك الجلد الذي عثر عليه بين أظافر «أمير» السائق القتيل، لكشف من تواجد على مسرح الجريمة وقت حدوثها؟ وهل الفتاة وحدها التي قتلت الشاب أم أن هناك من عاونها؟

وطلبت النيابة العامة الهاتف المحمول المتواجد في منزل القتيل، والذى يستخدمه جميع أفراد الأسرة، ومتواجد بشكل دائم داخل المنزل، لمعرفة المكالمات التي أجراها السائق المجني عليه، قبل وفاته وعما إذا كان استخدم ذلك الهاتف فى محادثة الفتاة من قبل أم لا؟ نظرًا لأن هاتفه الشخصي لم يعثر فيه على أى مكالمات سابقة بينه وبين الفتاة، سوى المكالمات التى دارت بينهما يوم الواقعة، وكانت على هاتف آخر بخلاف هاتفه الشخصي.

توصيلة الدم

قالت «أميرة» في تحقيقات النيابة العامة، إنها وفي أثناء تنزهها مع شاب ترتبط به بعلاقة عاطفية بحديقة الحيوان، اختفى منها وسط الزحام وظلت فترة طويلة تبحث عنه واتصلت به هاتفيا عدة مرات، حتى أجابها آخر وأخبرها بأنه عثر على هاتفه وطلب منها الذهاب كى تأخذه، وبالفعل ذهبت إليه في المكان والموعد المتفق عليه بإحدى قرى العياط، غير أنه فاجأها بأن الهاتف ليس بحوزته، وأن مالكه حضر وأخذه منه ثم طلب توصيلها إلى الطريق الصحراوي حتى تستقل إحدى السيارات العائدة إلى الفيوم فوافقت، ولكنه تعمق إلى أحد المدقات الجبلية وعرض عليها ممارسة الرذيلة، إلا أنها نهرته ورفضت وطلبت منه إخراجها من المنطقة الجبلية ففاجأها بتهديدها بسكين.

تضيف الفتاة أمام النيابة «فكرت سريعا لاتقاء شره وعدم مقاومته حتى لا يعتدي عليّ جنسيا بالإكراه أو يضربني بالسكين»، وسردت موضحة أنها ادعت موافقتها على طلبه، وطلبت منه النزول من السيارة الميكروباص، وبالفعل نزل وبدأ في خلع ملابسه واتجه ناحية بابها وفتحه، وما إن اقترب من جسدها هددته بالسكين فلم يبال فطعنته في رقبته وجسده نحو 13 طعنة.

حرب تصريحات المحامين.. من ينتصر؟

حرب التصريحات الصحفية بين محامي القتيل والمتهمة بالقتل، لم تنته، فكل منهما حاول جاهدا إثبات وجهة نظره القانونية بما يظهر براءة موكله.

تقول دينا المقدم، محامية الفتاة المتهمة، إن القانون يقف في جانب الفتاة، مشيرة إلى أن كل الجرائم التي تهدف إلى العدوان على النفس والمال تبرر حق اللجوء للدفاع الشرعي، إذ اعتبر المشرع كل جرائم النفس مبيحة للدفاع الشرعي، مشيرة إلى أن كل الشواهد المتوافرة في القضية، تؤكد أن «أميرة» دافعت عن شرفها بكل قوة ولم تجد أي وسيلة للهرب من الواقعة سوى قتل المغتصب، وإلا كانت ستتعرض للاغتصاب أو القتل على يد الشاب القتيل.

وتمسكت محامية الطفلة بأنه لا عقوبة جنائية نهائيًّا على موكلتها «أميرة» كونها كانت فى حالة دفاع شرعي عن نفسها، وتعرضت للخداع والاختطاف والاحتجاز عنوة، والتهديد بسلاح أبيض "المستخدم في الجريمة"، والتعدي عليها بالضرب وتمزيق ملابسها والشروع في اغتصابها، لولا تمكنها من الدفاع عن نفسها بمباغتة المتهم بعدة طعنات بالسكين التى كان يهددها بها وتخلى عنها حال شروعه في اغتصابها.

بدوره يوضح أحمد مهران، محامي السائق المجني عليه، وجود حالة من التضارب في أقوال الفتاة وباقي المتهمين بالقضية، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أنها ادعت أنها كانت تجلس في الكرسي الخلفي على الرغم من أن الكاميرات التقطتها وهى تجلس في الكرسى الأمامي بجوار السائق القتيل.

وأكمل مؤكدا أن أداة الجريمة تم العثور عليها مع الفتاة وداخل حقيبتها، ولم يتم العثور عليها فى مسرح الجريمة، فضلا عن عدم وجود أى آثار لاعتداءات على جسدها أو عنف يشير إلى أنها كانت ضحية لاعتداء من جانب المتهم، وهو ما يشير إلى عدم وقوع خطر على الفتاة في تلك اللحظة، يستدعي أن تقوم بقتل السائق وتسديدها لهذا الكم الهائل من الطعنات لترديه قتيلا في الحال.

ظلت «أميرة» محبوسة منذ تسليم نفسها لمركز شرطة العياط وحتى كتابة هذه السطور، بناء على اتهامات أولية وهى القتل وحيازة السلاح، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها الصادر، اليوم الإثنين، من قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر.