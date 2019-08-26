بعثة مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية

تحرير:علي الزيني ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م

بعثة منتخب مصر

واصلت البعثة المصرية تصدرها لحصد ميداليات الألعاب الإفريقية، التي تقام حاليًّا في المغرب، بعدما حصد شهاب محمد، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، ميدالية ذهبية، اليوم الإثنين، ضمن منافسات البطولة، وتوج شهاب بالذهبية في منافسات رمي القرص، حيث احتل المركز الأول عقب تحقيقه لمسافة قدرها 59.23 مترا، ليحقق الميدالية الذهبية الأولى لبعثة مصر في ألعاب القوى مع بداية المنافسات في دورة الألعاب، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في هذه الدورة، إلى 100 ميدالية حتى الآن، بواقع 32 ذهبية، و40 فضية، و28 برونزية.

وعلى صعيد منافسات لعبة الكاراتيه، حصدت اللاعبة ياسمين حمدي عطية ذهبية وزن 55 كجم سيدات، بعد الفوز على منافستها المغربية خولة أوهاد في المواجهة النهائية، بنتيجة (8- 3). وتضم البعثة المصرية 298 لاعبًا ولاعبة، لخوض منافسات الألعاب التالية: القوس، السهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة، الملاكمة،