رياضة

بعثة مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية

تحرير:علي الزيني ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر
واصلت البعثة المصرية تصدرها لحصد ميداليات الألعاب الإفريقية، التي تقام حاليًّا في المغرب، بعدما حصد شهاب محمد، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، ميدالية ذهبية، اليوم الإثنين، ضمن منافسات البطولة، وتوج شهاب بالذهبية في منافسات رمي القرص، حيث احتل المركز الأول عقب تحقيقه لمسافة قدرها 59.23 مترا، ليحقق الميدالية الذهبية الأولى لبعثة مصر في ألعاب القوى مع بداية المنافسات في دورة الألعاب، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في هذه الدورة، إلى 100 ميدالية حتى الآن، بواقع 32 ذهبية، و40 فضية، و28 برونزية.
وعلى صعيد منافسات لعبة الكاراتيه، حصدت اللاعبة ياسمين حمدي عطية ذهبية وزن 55 كجم سيدات، بعد الفوز على منافستها المغربية خولة أوهاد في المواجهة النهائية، بنتيجة (8- 3). وتضم البعثة المصرية 298 لاعبًا ولاعبة، لخوض منافسات الألعاب التالية: القوس، السهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة، الملاكمة،
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الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري يصعق العربي الكويتي في عقر داره

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري "بطل مصر"، في تحقيق فوز ثمين خارج الديار، على حساب مضيفه العربي الكويتي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب «استاد صباح السالم» في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس "ملك المغرب" للأندية الأبطال. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم خالد قمر، في الدقيقة 49، من ركلة جزاء، حصل عليها زعيم الثغر بعد لمس الكرة ليد أحمد رحيل الظفيري مدافع فريق العربي الكويتي.
أحمد-حجازي

مدرب وست بروميتش عن حجازي: يبكي من أجل المشاركة

علق سلافين بيليتش المدير الفني لفريق لوست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على غياب أحمد حجازي مدافع المنتخب المصرى ووست بروميتش مشيرا إلى أن حجازى يحتاج لـ5 أسابيع أخرى من أجل التعافي من إصابته. وقال بيليتش فى تصريحات لصحيفة "برمنجهام ميل": "حجازى شخص عظيم والصحفيون يعرفون شيئا مثل هذا أكثر مني". وكان حجازى قد خضع لجراحة في الكاحل عقب المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية 2019 مع المنتخب الوطنى وكشف وست بروميتش فى وقت سابق أنه من المتوقع عودة اللاعب فى أكتوبر المقبل.
مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة التحقيق معه

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن محاكمته من قبل نيابة الأموال العامة، بعد اتهامات مالية أثناء فترة عمله داخل الجبلاية، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "تناولت بعض المواقع أخبارا مغلوطة عنى؛ الأمر الذى أساء لى مع العلم بأننى طوال سنوات تواجدى بالاتحاد لم أشغل أى منصب مالي وكنت بعيدا تمامًا عن أية نواحٍ مادية أو مالية وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات.. وهذا للتوضيح".
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اشرف-صبحي

صبحي: قادرون على تحقيق نتائج مشرفة في أولمبياد طوكيو

أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتأهل أبطال مصر فى الرماية والخماسى الحديث والسباحة وتنس الطاولة لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك حصول مصر حتى الآن على 21 ميدالية ذهبية فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب، ليرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 66 ميدالية حتى الآن، 21 ذهبية، و27 فضية، و18 ميدالية برونزية، وبذلك تحتل المركز الأول فى رصيد الميداليات، بينما تأتى جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية، وتحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 36 ميدالية. وقال صبحى إن تأهل هؤلاء الأبطال يعد إنجازا كبيرا يضاف للمنظومة الرياضية المصرية.
تنس طاولة

سيدات مصر في تنس الطاولة تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات لأوليمبياد طوكيو 2020 وذلك بعد حصده لذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالتغلب على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية لمنافسات تنس الطاولة بنتيجة 3-2، وفاز منتخب السيدات بالمباراة الأولى للزوجي والتي شارك فيها الثنائي فرح عبد العزيز ويسرا حلمي بنتيجة 3-1 ليتقدم في النتيجة 1-صفر، ثم فازت دينا مشرف بالمباراة الثانية بعد التغلب على منافستها لاعبة نيجيريا فونك أوشونايك بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 11-1و 11-5و11-2، لتتقدم مصر في النتيجة 2-صفر.
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-طائرة

مصر تهزم اليابان في مونديال الطائرة للناشئين

فاز المنتخب الوطني للناشئين، اليوم الجمعة، على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة، المقامة في تونس. وانتصر المنتخب على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، لتكون هي المرة الأولى في تاريخ منتخب مصر، التي يحقق فيها الفوز بأول ثلاث مباريات في دور المجموعات من البطولة. الفراعنة تقدموا بشوطين مقابل لا شيء، بنتيجة 25-19 ثم 25-20، قبل أن يعود محاربو الساموراي ويحسمون الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 23-25 و15-25، ليحتكم الفريقان إلى الشوط الفاصل، الذي حسمته مصر بنتيجة 15-10.
ياسين -الشماع‎

مصر تواصل حصد الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية

حصد مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، ذهبية 200 متر حرة عن منافسات الرجال، خلال دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًّا في المغرب، بعد أن حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و10 أجزاء من الثانية، كما حصد مواطنه ياسين الشماع الميدالية البرونزية في نفس السباق، باحتلاله المركز الثالث بزمن قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و40 جزءا من الثانية، وفي سباق 100 متر صدر، فاز محمد عيساوي بالميدالية الفضية، بزمن قدره دقيقة واحدة و3 ثوانٍ و24 جزءا من الثانية.
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