رياضة

رغم المرض.. ساري يرغب في قيادة يوفينتوس أمام نابولي

تحرير:محمد جمال ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م
ماوريسيو ساري
ماوريسيو ساري
يحاول ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، العودة للملعب مرة أخرى وذلك خلال المباراة القادمة للسيدة العجوز فى الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، والتي يواجه فيها البيانكونيري نظيره نابولي السبت المقبل، على ملعب يوفنتوس فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الكالتشيو. وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ساري يحاول إقناع الأطباء، بحضور المباراة المقبلة، لكن تبقى لهم الكلمة الأخيرة في تحديد موقفه، وسيخضع المدرب الإيطالي لفحوصات طبية جديدة لتقييم وضعه الصحي، بعدما كان يوفنتوس قد أعلن غيابه عن أول مباراتين، لكن ساري يبقى حريصا على التواجد.
وأضاف التقرير أن ساري لا يزال يباشر عمله عن بعد وذلك بالاعتماد على مساعديه، ولقطات الطائرة دون طيار التي تُقرب المدير الفني من اللاعبين. وكان أصدر البيانكونيري بيانا في وقت سابق أوضح فيه إصابة المدير الفنى الإيطالى، بالتهاب في الرئة، وأضاف البيان أن سارى أُصيب بالمرض الأسبوع الماضي وتطلب علاجًا طبيًّا
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نجم يوفنتوس: الفوز على بارما؟ مازلنا بحاجة للتطور

أكد أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس، أن فريقه بحاجة لمزيد من التطور في المرحلة القادمة، على المستويين الفني والبدني، مؤكدًا أن الفوز الذي حققه البيانكونيري على بارما يضعه على الطريق الصحيح. وافتتح فريق يوفنتوس مبارياته في مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2019- 2020 بالفوز على نظيره فريق بارما، بهدف دون رد، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب إنيو تارديني، وسجل لصالح السيدة العجوز جورجيو كيليني مدافع البيناكونيرى. ويعد هذا الفوز العاشر للتوالى على فريق بارما.
ماوريسيو-ساري-

نيدفيد: رابيو لم يفاجئني.. وهذا موعد عودة ساري

شدد بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، على أن ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، سيعود بعد فترة التوقف الدولي، بعدما عانى من الإصابة بالتهاب رئوي في الأيام الماضية، ستبعده عن إدارة مباراتي بارما ونابولي، ويستعد اليوفي لمواجهة بارما، مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي. وقال نيدفيد: "أحمل لكم التحيات من ساري، الذي سيعود للفريق عقب فترة التوقف الدولي، وساري يشعر بحالة أفضل، دائمًا يقوم بعمل شاق ويرغب في البقاء بالملعب كل يوم. غياب المدرب عن مقاعد البدلاء يمكن أن يؤدي إلى صعوبات، لكننا تعرضنا لمثل هذا الوضع في مواقف سابقة".
ماوريسيو-ساري- (2)

يوفنتوس يكشف عن تطور الحالة الصحية لساري

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى عن تطورات جديدة فى الحالة الصحية لموريسيو سارى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم للسيدة العجوز، وكان أصدر البيانكونيرى بيانا فى وقت سابق أوضح فيه إصابة المدير الفنى الإيطالى، بالتهاب في الرئة. وأضاف البيان أن سارى أُصيب بالمرض الأسبوع الماضي وتطلب علاجًا طبيًّا في عدة مناسبات، بما في ذلك قبل المباراة الودية مع فريق فيلار بيروسا. وقال الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس اليوم الخميس عن تطورات الحالة الصحية لسارى إنه خضع لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم وتأكد تحسن حالته.
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