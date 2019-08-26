«الهوا طيره».. علم مصر يعود إلى قلعة قايتباي من جديد

تحرير:محمد مجلى ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م

قلعة قايتباي

بعد حالة من الجدل فرضت نفسها على الشارع السكندرى ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اختفاء علم مصر من أعلى قلعة قايتباي الأثرية بمحافظة الإسكندرية، أوضحت وزارة الآثار، أن الأزمة بسبب المناخ وشدة الهواء، ما أدى إلى تطاير العلم، وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الإثنين، إنه تم تركيب علم أعلى ساري البرج الرئيسي لقلعة قايتباي وعلى ارتفاع أكثر من 30 مترا، إذ جرت العادة أن يكون هناك ساري بقلعة قايتباي منذ فترة طويلة باعتبارها إحدى أهم معالم عروس البحر المتوسط.

وأضاف متولي، فى تصريحات صحفية، أن قلعة قايتباي هي الوجهة الأولى لجميع الزائرين من المصريين والعرب والأجانب، فضلا عن أنها إحدى المزارات السياحية الداخلية للمصريين من كافة المحافظات خلال فصلي الشتاء والصيف على حد السواء. وأشار إلى أن العاملين بمنطقة قلعة قايتباى والتابعين لمنطقة أثار الإسكندرية، قاموا