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«الهوا طيره».. علم مصر يعود إلى قلعة قايتباي من جديد

تحرير:محمد مجلى ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
بعد حالة من الجدل فرضت نفسها على الشارع السكندرى ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اختفاء علم مصر من أعلى قلعة قايتباي الأثرية بمحافظة الإسكندرية، أوضحت وزارة الآثار، أن الأزمة بسبب المناخ وشدة الهواء، ما أدى إلى تطاير العلم، وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الإثنين، إنه تم تركيب علم أعلى ساري البرج الرئيسي لقلعة قايتباي وعلى ارتفاع أكثر من 30 مترا، إذ جرت العادة أن يكون هناك ساري بقلعة قايتباي منذ فترة طويلة باعتبارها إحدى أهم معالم عروس البحر المتوسط.
وأضاف متولي، فى تصريحات صحفية، أن قلعة قايتباي هي الوجهة الأولى لجميع الزائرين من المصريين والعرب والأجانب، فضلا عن أنها إحدى المزارات السياحية الداخلية للمصريين من كافة المحافظات خلال فصلي الشتاء والصيف على حد السواء. وأشار إلى أن العاملين بمنطقة قلعة قايتباى والتابعين لمنطقة أثار الإسكندرية، قاموا
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ارتفاع-الحرارة-في-انحاء-اوروبا (3)

الرطوبة مستمرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
محمد-رمضان (2)

أزهريون عن سجود محمد رمضان: غير مقبول.. ولسنا آله لنحاسبه

واجه الفنان محمد رمضان العديد من الانتقادات بسبب الحفل الذي أحياه في الساحل الشمالي، إذ استفز ظهوره بقميص شفاف، انتقادات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض المظهر الذي طل به بـ"الغريب وغير المناسب"، غير أن حرصه على السجود على المسرح عقب نهاية الحفل، أثار حفيظة واستياء عدد من رجال الدين، إذ أكد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن للسجود مواضعا، وأن "الغناء لا يجوز إلا في مناسبات كحب الوطن والدعوة إلى الفضائل والبعد عن الرذائل، وعدم الاختلاط بالعاريات الغانيات الراقصات أمر واجب".
السيسي (1)

قرار جمهوري بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

?أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 2019، بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بعد موافقة مجلس النواب عليه بصفة نهائية، إذ يهدف القانون، إلى تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث، عبر إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقرها محافظة القاهرة، وتمنح الحق فى إنشاء فروع أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.
لقاء-السيسي-وترامب (1)

علاقات قوية وتطور إيجابي.. السيسي يلتقي ترامب في باريس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، في فرنسا، وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "سعدت بلقائي اليوم بالرئيس ترامب، ،حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة" مضيفا: "أؤكد على حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات".
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طابية-النحاسين-الأثرية (3)

50 سيارة لرفع مخلفات طابية النحاسين بالإسكندرية

قال محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم رفع 50 سيارة من المخلفات بمحيط طابية النحاسين الأثرية بحديقة الشلالات وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك خلال 24 ساعة تحت إشراف منطقة آثار وسط، وبالتنسيق مع المركز الفرنسي للدراسات بالإسكندرية وأكد "متولي" لـ" التحرير "، أنه تم منذ أمس البدء في رفع المخلفات الموجودة بالمنطقة الأثرية في إطار الحرص على إظهار المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق وبإشراف منطقة وسط الأثرية.
حسين-سالم

وفاة رجل الأعمال حسين سالم بإسبانيا عن 86 عاما

توفي منذ قليل رجل الأعمال المصري حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذكرت مصادر مقربة من رجل الأعمال أنه كان يستجم بمدينة شرم الشيخ منذ فترة ثم تدهورت حالته الصحية ونقل عبر طائرة خاصة إلى إسبانيا لتلقي العلاج ولكن وافته المنية بإسبانيا. ويأتى هذا بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» و«تويتر» خلال الساعات الماضية خبر وفاة رجل الأعمال المصري، حسين سالم، فيما لم تؤكد أسرة الراحل مكان دفنه في القاهرة أم إسبانيا.
ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن طقس رابع أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
رحلات-اليوم-الواحد-تنعش-الإقبال-على-شواطئ-الإسكندرية (2)

حالة رواج.. إشغالات فنادق الإسكندرية تتخطى 90%

شهدت محافظة الإسكندرية حالة من الرواج السياحي الكبير وانتعشت نسبة الإقبال على الفنادق خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت المحافظة عددا كبيرا من الوافدين من خارج المحافظة أو البلدان العربية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بجو الإسكندرية المتميز. وقال محمد سعد، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الإسكندرية، إن نسبة الإشغالات بالفنادق فى عروس البحر الأبيض المتوسط تخطت الـ90% مع ثاني أيام العيد، متوقعاً أن ترتفع النسبة خلال اليومين الثالث والرابع.
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