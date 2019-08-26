رياضة

تشيلسي يكافئ نجمه الشاب بمضاعفة راتبه

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م
أبراهام
أبراهام
يتجه تشيلسي إلى مكافأة نجمه الشاب تامي أبراهام، بعد ظهوره بمستوى طيب مع بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برفع راتبه الحالي. مهاجم البلوز، قدم أداءً رائعا في مباراته الأخيرة، يوم السبت الماضي، أمام نوريتش سيتي مسجلا هدفين، خلال فوز فريقه بنتيجة 3- 2، والأول لتشيلسي هذا الموسم، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، ثم التعادل مع ليستر سيتي بهدف لكل منهما. ووضع فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق اللندني ثقته في اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لخوض معظم مباريات هذا الموسم، بعد سنوات من الإعارة.
من جانبها قالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، إن تشيلسي أصبح جاهزًا لمضاعفة راتب أبراهام البالغ 50،000 جنيه إسترليني أسبوعيًّا، وربط اللاعب بعقد طويل المدى، يتماشى مع نجوم الفريق الأول الآخرين، على الرغم من أن عقده الحالي الطويل مازال يتبقى به 3 سنوات. وأوضحت الصحيفة أن كلا من: روبن لوفتوس تشيك،
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ليفربول - تشيلسي (4)

مفاجآت فى تشكيلة الريدز وتشيلسى في لقاء السوبر

أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأربعاء، حيث يلتقى فيها الريدز نظيره فريق تشيلسى بقيادة فرانك لامبارد والتى ستقام فى تمام التاسعة مساءً على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى . وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالى.. حراسة المرمى: أدريان خط الدفاع:جوميز، ماتيب، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون خط الهجوم: تشامبرلين، مانى، صلاح . الاحتياطى: لوميرجان، كيلير، فينالدوم، فيرمينو، لالانا، شاكيرى، بروستر، اوريجى، هوفر، الكسندر ارنولد، إيليوت .
محمد-صلاح (3)

محمد صلاح يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول

يرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أن عدم إجراء الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، يثبت أن الفريق يمتلك لاعبين جيدين، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، لـCNN، قبل ساعات من قيادة فريقه بطل دوري أبطال أوروبا، لخوض غمار نهائي كأس السوبر الأوروبي، أمام تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، والذي سيقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، والذي ستديره الفرنسية ستيفاني فريبارت، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي.
فرانك لامبارد (6)

لامبارد: لا مجال للأعذار أمام ليفربول

أبدى فرانك لامبارد، مدرب نادي تشيلسي، تفاؤله حول حظوظ فريقه في التتويج بلقب السوبر الأوروبي عندما يلتقي اليوم الأربعاء أمام ليفربول، وفي الوقت ذاته أقر بأن خسارة الفريق القاسية في مستهل مشوار البريمييرليج على يد مانشستر يونايتد (4-0)، أثرت كثيرا على الفريق. وقال لامبارد: "أنا متفائل لأنني أؤمن بقدرات اللاعبين، وفي كوننا موجودين هنا.. وليس من السهل التحدث مع اللاعبين بعد هذه الخسارة الثقيلة، ولكن إذا وضعت في الاعتبار الطريقة التي لعبنا بها، وتلافيت الأخطاء التي وقعت، فهناك جوانب إيجابية كثيرة علينا أن نحافظ عليها.. لقد كان أسبوعا صاخبا".
كلوب (3)

كلوب يكشف سبب غياب لوفرين ويتغنى بتشيلسي

يُنظر إلى ليفربول على أنه المرشح الأقرب للتتويج بمباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في بداية الدوري، لكن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز يعتقد أن الخسارة لم تكن تعكس أداءهم. وقال مدرب ليفربول: "لم أكن أعرف أن الجميع توقعوا أن نفوز.. لا مشكلة فيما يفكر فيه الناس من حولنا، ونحترم تشيلسي كثيرًا، إذا رأيت المباراة ضد يونايتد وإذا رأيت النتيجة فقط، فلن يكون لديك أي فكرة عن كيفية اللعب، لقد لعبوا مباراة جيدة".
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