تشيلسي يكافئ نجمه الشاب بمضاعفة راتبه

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م

أبراهام

يتجه تشيلسي إلى مكافأة نجمه الشاب تامي أبراهام، بعد ظهوره بمستوى طيب مع بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برفع راتبه الحالي. مهاجم البلوز، قدم أداءً رائعا في مباراته الأخيرة، يوم السبت الماضي، أمام نوريتش سيتي مسجلا هدفين، خلال فوز فريقه بنتيجة 3- 2، والأول لتشيلسي هذا الموسم، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، ثم التعادل مع ليستر سيتي بهدف لكل منهما. ووضع فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق اللندني ثقته في اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لخوض معظم مباريات هذا الموسم، بعد سنوات من الإعارة.

من جانبها قالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، إن تشيلسي أصبح جاهزًا لمضاعفة راتب أبراهام البالغ 50،000 جنيه إسترليني أسبوعيًّا، وربط اللاعب بعقد طويل المدى، يتماشى مع نجوم الفريق الأول الآخرين، على الرغم من أن عقده الحالي الطويل مازال يتبقى به 3 سنوات. وأوضحت الصحيفة أن كلا من: روبن لوفتوس تشيك،