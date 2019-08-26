تشيلسي يكافئ نجمه الشاب بمضاعفة راتبه
تحرير:سعد الدين محمود
٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م
أبراهام
يتجه تشيلسي إلى مكافأة نجمه الشاب تامي أبراهام، بعد ظهوره بمستوى طيب مع بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برفع راتبه الحالي.
مهاجم البلوز، قدم أداءً رائعا في مباراته الأخيرة، يوم السبت الماضي، أمام نوريتش سيتي مسجلا هدفين، خلال فوز فريقه بنتيجة 3- 2، والأول لتشيلسي هذا الموسم، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، ثم التعادل مع ليستر سيتي بهدف لكل منهما.
ووضع فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق اللندني ثقته في اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لخوض معظم مباريات هذا الموسم، بعد سنوات من الإعارة.
من جانبها قالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، إن تشيلسي أصبح جاهزًا لمضاعفة راتب أبراهام البالغ 50،000 جنيه إسترليني أسبوعيًّا، وربط اللاعب بعقد طويل المدى، يتماشى مع نجوم الفريق الأول الآخرين، على الرغم من أن عقده الحالي الطويل مازال يتبقى به 3 سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن كلا من: روبن لوفتوس تشيك،
من جانبها قالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، إن تشيلسي أصبح جاهزًا لمضاعفة راتب أبراهام البالغ 50،000 جنيه إسترليني أسبوعيًّا، وربط اللاعب بعقد طويل المدى، يتماشى مع نجوم الفريق الأول الآخرين، على الرغم من أن عقده الحالي الطويل مازال يتبقى به 3 سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن كلا من: روبن لوفتوس تشيك، وكالوم هدسون أودوي، وقعا على تمديدات مماثلة مؤخرًا، كما وقع ميسون ماونت على عقد مدته 5 سنوات مع النادي هذا الصيف؛ ما جعل راتبه يصل إلى 77 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.
ودخل أبراهام واثقًا من حصوله على فرصة للتألق هذا الموسم بسبب حظر تشيلسي من التعاقدات الجديدة، فضلا عن مستواه الرائع في الموسم الماضي، حيث سجل 26 هدفًا مع أستون فيلا، بعد أداء طيب أيضا مع سوانزي سيتي، وبريستول سيتي في الإعارات السابقة.