مجدي عبدالغني يكشف حقيقة التحقيق معه
تحرير:علي الزيني
٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م
مجدي عبدالغني
كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن محاكمته من قبل نيابة الأموال العامة، بعد اتهامات مالية أثناء فترة عمله داخل الجبلاية، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "تناولت بعض المواقع أخبارا مغلوطة عنى؛ الأمر الذى أساء لى مع العلم بأننى طوال سنوات تواجدى بالاتحاد لم أشغل أى منصب مالي وكنت بعيدا تمامًا عن أية نواحٍ مادية أو مالية وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات.. وهذا للتوضيح".
وترددت أنباء عن التحقيق مع بعض أعضاء اتحاد الكرة السابقين بالمجلس المستقيل برئاسة هاني أبوريدة من جانب نيابة الأموال العامة، وورد من بينهم مجدي عبدالغني الذي نفى الأمر جملة وتفصيلا.
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى
وترددت أنباء عن التحقيق مع بعض أعضاء اتحاد الكرة السابقين بالمجلس المستقيل برئاسة هاني أبوريدة من جانب نيابة الأموال العامة، وورد من بينهم مجدي عبدالغني الذي نفى الأمر جملة وتفصيلا.
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، قبل أن يستقيل مؤخرًا.
واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، وجمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبدالحق وأحمد عبدالله راضي.