مجدي عبدالغني يكشف حقيقة التحقيق معه

تحرير:علي الزيني ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

مجدي عبدالغني

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن محاكمته من قبل نيابة الأموال العامة، بعد اتهامات مالية أثناء فترة عمله داخل الجبلاية، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "تناولت بعض المواقع أخبارا مغلوطة عنى؛ الأمر الذى أساء لى مع العلم بأننى طوال سنوات تواجدى بالاتحاد لم أشغل أى منصب مالي وكنت بعيدا تمامًا عن أية نواحٍ مادية أو مالية وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات.. وهذا للتوضيح".

وترددت أنباء عن التحقيق مع بعض أعضاء اتحاد الكرة السابقين بالمجلس المستقيل برئاسة هاني أبوريدة من جانب نيابة الأموال العامة، وورد من بينهم مجدي عبدالغني الذي نفى الأمر جملة وتفصيلا. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى