رياضة

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة التحقيق معه

تحرير:علي الزيني ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن محاكمته من قبل نيابة الأموال العامة، بعد اتهامات مالية أثناء فترة عمله داخل الجبلاية، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "تناولت بعض المواقع أخبارا مغلوطة عنى؛ الأمر الذى أساء لى مع العلم بأننى طوال سنوات تواجدى بالاتحاد لم أشغل أى منصب مالي وكنت بعيدا تمامًا عن أية نواحٍ مادية أو مالية وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات.. وهذا للتوضيح".
وترددت أنباء عن التحقيق مع بعض أعضاء اتحاد الكرة السابقين بالمجلس المستقيل برئاسة هاني أبوريدة من جانب نيابة الأموال العامة، وورد من بينهم مجدي عبدالغني الذي نفى الأمر جملة وتفصيلا. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى
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الاتحاد السكندري يصعق العربي الكويتي في عقر داره

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري "بطل مصر"، في تحقيق فوز ثمين خارج الديار، على حساب مضيفه العربي الكويتي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب «استاد صباح السالم» في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس "ملك المغرب" للأندية الأبطال. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم خالد قمر، في الدقيقة 49، من ركلة جزاء، حصل عليها زعيم الثغر بعد لمس الكرة ليد أحمد رحيل الظفيري مدافع فريق العربي الكويتي.
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اتحاد الكرة ينقذ عقد رعاية ملابس المنتخب

اتفق مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على إرسال خطاب تعهد إلى شركة الملابس الخاصة بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بالالتزام ببنود التعاقد، وتعهد مسئولو الجبلاية للشركة بتنفيذ البنود، وأبرزها وضع إعلانات حول الملعب في مباريات المنتخب بجانب إنشاء ستورز للشركة لبيع منتجاتها داخل مصر، وفاجأت الشركة الاتحاد بخطاب رسمى عقب استقالة المجلس السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، يتضمن طلب تعهد رسمى، بتنفيذ بنود عقد الاتفاق، وفي حالة المخالفة سيتم فسخ العقد.
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اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر. كما كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة اللقاء، وأضاف أن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
اتحاد-الكرة (2)

خبير لوائح عن إلغاء الهبوط: نتيجة إهمال اتحاد الكرة

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الدولية، أن قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، ووقف إعلان ترتيب الأندية، باطل لعدم وجود مشاركة تحكيمية بين الأندية المدعية واتحاد الكرة، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى قانون الرياضة لا يقبل أى نزاع إلا إذا كان هناك عقود يتم النزاع عليها مثال عقد الأهلي مع شركة صلة، وأن يكون هناك خلاف بين اثنين ويتم الاتفاق كتابيا ليكون مركز التحكيم الرياضى صاحب النظر فى هذا النزاع.
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ماذا يفعل اتحاد الكرة أمام قرار إلغاء الهبوط؟

علمت «التحرير» أن اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، اتفقت على الطعن ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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