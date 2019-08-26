دوي انفجارات بمزارع شبعا.. والإعلام اللبناني: قنابل إسرائيلية

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

إسرائيل تستهدف مزارع شبعة بقنابل مضيئة

أفادت وسائل إعلام لبناني، في نباء عاجل، بسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان، وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا، مؤكدة سماع دوي عدة انفجارات داخل المزارع، بحسب روسيا اليوم.

ولم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن، من أي طرف. واستهدفت إسرائيل فجر اليوم، موقعا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في الأراضي اللبنانية، وقبل ذلك سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث معقل "حزب الله". وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، أن الاعتداءين الإسرائيليين