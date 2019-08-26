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دوي انفجارات بمزارع شبعا.. والإعلام اللبناني: قنابل إسرائيلية

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
إسرائيل تستهدف مزارع شبعة بقنابل مضيئة
إسرائيل تستهدف مزارع شبعة بقنابل مضيئة
أفادت وسائل إعلام لبناني، في نباء عاجل، بسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان، وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا، مؤكدة سماع دوي عدة انفجارات داخل المزارع، بحسب روسيا اليوم.
ولم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن، من أي طرف. واستهدفت إسرائيل فجر اليوم، موقعا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في الأراضي اللبنانية، وقبل ذلك سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث معقل "حزب الله". وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، أن الاعتداءين الإسرائيليين
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احتجاجات-السودان (2)

37 قتيلا و200 مصاب.. حصيلة الاشتباكات القبلية بالسودان

أعلنت لجنة طبية مقربة من حركة الاحتجاجات في السودان، اليوم الإثنين، أن 37 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب نحو 200 في اشتباكات بين قبيلتين في ولاية البحر الأحمر في الشرق، بعد أن اندلعت اشتباكات الأسبوع الماضي، بين قبيلتي بني عامر والنوبة في بورتسودان، كبرى مدن ولاية البحر الأحمر والميناء الرئيسي في البلاد، ونشرت لجنة الأطباء المقربة من حركة الاحتجاجات حصيلة الاشتباكات في بيان، بعدد القتلى في 3 مستشفيات في بورتسودان، موضحا أن "126 جريحا و 34 قتيلًا" في إحدى المؤسسات، و"75 جريحا و3 قتلى" في اثنتين آخريين، بحسب سكاي نيوز.
القروي2

هل يخوض «القروي» ماراثون رئاسة تونس من خلف القضبان؟

جاء اعتقال نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق هذا الاستحقاق المقرر في 15 سبتمبر المقبل، ليثير حالة من الجدل والتوتر، بعد أن أوقفته الشرطة التونسية على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، وتم اقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله. ووجهت السلطات التونسية إلى القروي، وشقيقه غازي، في 8 يوليو تهمة "تبييض الأموال"، حيث أوقف نبيل أثناء عودته من باجة، في شمال غربي البلاد، وأودع في السجن المدني بالمرناقية.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يدخل غربان ويستعد لإعلان سيطرته الكاملة

تمكن الجيش الليبي، اليوم الإثنين، من دخول مدينة غريان، وأكد أنه سيعلن السيطرة الكاملة عليها في وقت لاحق، وفقا لما صرح به العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، وآمر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة. وأضاف المحجوب أن الميليشيات التي كانت في غريان انقسمت، وأن بعضها يقاتل إلى جوار الجيش الليبي في عملية استعادة السيطرة على غريان. وأوضح أن الجيش الليبي يتجه نحو وسط المدينة، وأنها تعتبر تحت سيطرة القوات المسلحة، خاصة بعد هروب الميليشيات، وتدمير بعض الآليات لها.
مسيرات-العودة-في-فلسطين (2)

فلسطين تهاجم أمريكا: سياساتها عدوانية

علقت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على قرار الخارجية الأمريكية بحذف فلسطين وأي إشارة لها من قائمة الدول بالموقع الإلكتروني الخاص. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، أن الخطوة الأمريكية الجديدة تأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكدًا أن قرار واشنطن لن يغيّر من وجودها وحقيقة كونها دولة تحت الاحتلال. وقال المجلس الوطني: إن "هذا القرار الأمريكي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريع الاستيطان فيها".
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قصف-صواريخ

غارات إسرائيلية على مواقع الجبهة الشعبية في لبنان

شن جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مواقع الجبهة الشعبية "القيادة العامة" في قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية، ولم ترد أنباء حتى الساعة عن وقوع إصابات في الأرواح. أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، انتهاء الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان، متوعدا بإسقاط الطائرات الإسرائيلية التي تدخل بلاده. وقال نصر الله، في كلمة أمس الأحد، تعليقا على حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت: "ما حصل خطير جدا.. ولا يجب تسخيف الموضوع".
القصف-بالصواريخ

صاروخ من غزة يفسد حفلا فنيا بإسرائيل (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا أطلق من غزة سقط قرب مهرجان فني بمستوطنة سديروت، مشيرة إلى أنه طُلب من الحضور الذين احتشدوا في الحفل، العودة إلى بيوتهم، بحسب "روسيا اليوم". كما أخلت الشرطة الأشخاص من ملعب كرة القدم الذي احتضن الحفل وجرى إلغاؤه، فيما بدأت الفرق بمعالجة المصابين بالهلع بمكان الحادث. وكان مستوطنون أصيبوا، مساء الأحد، جراء سقوط صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" حاولت اعتراض صاروخين من أصل 3 أطلقت قرب مستوطنة "سديروت" شرق القطاع.
قصف-صواريخ

سقوط صواريخ من غزة على إسرائيل.. و«نصر الله» يتوعد الاحتلال

أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل مساء الأحد، بسماع دوي انفجارات في سماء غزة ناتجة عن محاولة نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي التصدي لصواريخ فلسطينية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات والبلدات المحاذية لقطاع غزة. من جهته، أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، انتهاء الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان، متوعدا بإسقاط الطائرات الإسرائيلية التي تدخل بلاده. وقال نصر الله، في كلمة اليوم، تعليقا على حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت: "ما حصل خطير جدا.. ولا يجب تسخيف الموضوع".
مجلس الأمن

لبنان يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن

أعلن لبنان، اليوم الأحد، عزمه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل عقب اختراقها السيادة اللبنانية، وسقوط طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعطى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، تعليماته لمندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن، بحسب بيان. كان الجيش اللبناني كشف أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت- الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة في أضرار مادية.
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