مدرب وست بروميتش عن حجازي: يبكي من أجل المشاركة

تحرير:محمد جمال ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م

أحمد حجازى فى أمم إفريقيا

علق سلافين بيليتش المدير الفني لفريق لوست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على غياب أحمد حجازي مدافع المنتخب المصرى ووست بروميتش مشيرا إلى أن حجازى يحتاج لـ5 أسابيع أخرى من أجل التعافي من إصابته. وقال بيليتش فى تصريحات لصحيفة "برمنجهام ميل": "حجازى شخص عظيم والصحفيون يعرفون شيئا مثل هذا أكثر مني". وكان حجازى قد خضع لجراحة في الكاحل عقب المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية 2019 مع المنتخب الوطنى وكشف وست بروميتش فى وقت سابق أنه من المتوقع عودة اللاعب فى أكتوبر المقبل.

وأضاف المدير الفنى الكرواتى:" حجازى يبكى لكى يعود فى أقرب وقت ويشارك فى صفوف الفريق " وأكمل سلافين:" تواجد لاعب مثل حجازى فى تشكيلة الفريق أمر عظيم جدا، هو لاعب من مستوى عال". وأنهى تصريحاته قائلا: "للأسف هو بعيد عن المشاركة حاليا، ويحتاج لـ5 أسابيع تقريبا للتعافى من الإصابة والعودة للملاعب مرة أخرى". ومن