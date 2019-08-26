تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م

تعبيرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، ورفضت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، الصادر أمس الأحد، ليتم استبدال الحبس الاحتياطي للمتهمين بالتدابير الأمنية الاحترازية بزيارتهم لقسم الشرطة التابعين له مدة محددة كل أسبوع.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد قراراها بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا طواريء، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة. والمتهمون المخلي سبيلهم