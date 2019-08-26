جريمة

تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
تعبيرية
تعبيرية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، ورفضت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، الصادر أمس الأحد، ليتم استبدال الحبس الاحتياطي للمتهمين بالتدابير الأمنية الاحترازية بزيارتهم لقسم الشرطة التابعين له مدة محددة كل أسبوع.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد قراراها بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا طواريء، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة. والمتهمون المخلي سبيلهم
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النيابة تستأنف على إخلاء سبيل «فتاة العياط»

قال مصدر قضائي، إن نيابة العياط، قررت اليوم الإثنين، الاستئناف على القرار الصادر من قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر الكلية، بإخلاء سبيل أميرة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط» بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة، ولا زالت تنتظر النيابة ورود صورة قرار المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاستئناف، فيما قررت المحكمة تجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
محاكمة لجين

فرحة وقلق ومفاجأة.. والد «فتاة العياط» يتحدث

أعرب أحمد رزق، والد أميرة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، عن سعادته بقرار إخلاء سبيلها، وقال والد أميرة في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "كان عندي ثقة في ربنا إنها هتخرج النهارده لأني عارف إنها مظلومة واتصلت بوالدتها علشان أفرحها بالخبر وأميرة متعرفش إنها خرجت بإخلاء سبيل ولسه موجودة حتى الآن في مركز شرطة العياط لحد ما ندفع الكفالة"، معربا عن قلقه: "قلقان من أن النيابة تستأنف على القرار، أنا مش عندى حمل كل يوم أسافر من الفيوم للعياط تاني، أنا تعبت وبحضر هنا بالعافية".
سجن (2)

حبس عصابة سرقة السيارات وتقطيعها بالخانكة

قررت نيابة الخانكة حبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية، وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار. وكانت تحريات ومعلومات مباحث إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية، قد أكدت قيام مالك ورشة -مقيم بجسر السويس بالقاهرة- بسرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها والتلاعب فى الأجزاء الجوهرية الخاصة بها لمواضع الشاسيه والمحرك بغرض إخفاء معالمها وإعادة بيعها كقطع غيار، متخذا من الورشة محل عمله الكائنة بناحية الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، محلا لممارسة نشاطه الإجرامى بالاشتراك وآخرين.
مجلس-الدولة

حكم: موظفو البنك الأهلي ليسوا خاضعين للأقصى للأجور

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير 2016 بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وافق فيه على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري، ونص الحكم الصادر اليوم على عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
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جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

«شيكولاتة وملابس داخلية» لقطات مهمة بقضية بيت المقدس

من جديد، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، سماع مرافعات دفاع المتهمين في القضية التي يحاكم فيها 213 متهما خطرا، والمعروفة إعلاميا بـ«تنظيم بيت المقدس»، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديرتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (2)

مقتل 3 مسجلي خطر في مداهمة بؤرة «السحر والجمال»

كشفت مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن مقتل 3 من العناصر الإجرامية الخطرة من مروجي المخدرات، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وإصابة سيدة نُقلت للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وعثر بحوزة العناصر الإجرامية على كمية كبيرة من الأسلحة النارية ومخدر الهيروين. ويأتي ذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في توجيه حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة، إذ بادرت العناصر الخطرة بإطلاق النيران تجاه رجال الأمن، الذين بادلوهم إطلاق النيران.
الإتجار بالبشر

باعوا «سما» عبر فيسبوك| حكاية عصابة الاتجار في البشر

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، بينهم ممرض، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن عرضوا المجني عليها "سما. ح" للبيع، استغلالا لضعفها ووهن جسدها، ونفاذا لرغبة والدتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تسد به حاجتها، فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات الراغبات في الشراء، بمساعدة المتهمين الثالث والرابع.
مصر-للطيران (2)

سرقوا نصف مليون.. إحالة 3 موظفين بمصر للطيران للمحاكمة

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة 3 موظفين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي وآخر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهام عملهم، بالمخالفة للقانون، وتبين أن المتهمين ارتكبوا جرائم التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما زوروا في محررين لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها ببنك المصرف المتحد، ومن المقرر إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.
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