الاتحاد السكندري يصعق العربي الكويتي في عقر داره

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

الاتحاد السكندري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري "بطل مصر"، في تحقيق فوز ثمين خارج الديار، على حساب مضيفه العربي الكويتي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب «استاد صباح السالم» في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس "ملك المغرب" للأندية الأبطال. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم خالد قمر، في الدقيقة 49، من ركلة جزاء، حصل عليها زعيم الثغر بعد لمس الكرة ليد أحمد رحيل الظفيري مدافع فريق العربي الكويتي.

الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، قدم مستوى جيدا في الشوط الأول وكاد يخطف هدف السبق في أكثر من انطلاقة مستغلا تحركات رزاق سيسيه وخالد قمر، وسط محاولات من أصحاب الأرض، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي الشوط الثاني تمكن الاتحاد بعد مرور 4 دقائق فقط، من خطف هدف التقدم