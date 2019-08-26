رياضة

الاتحاد السكندري يصعق العربي الكويتي في عقر داره

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري "بطل مصر"، في تحقيق فوز ثمين خارج الديار، على حساب مضيفه العربي الكويتي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب «استاد صباح السالم» في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس "ملك المغرب" للأندية الأبطال. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم خالد قمر، في الدقيقة 49، من ركلة جزاء، حصل عليها زعيم الثغر بعد لمس الكرة ليد أحمد رحيل الظفيري مدافع فريق العربي الكويتي.
الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، قدم مستوى جيدا في الشوط الأول وكاد يخطف هدف السبق في أكثر من انطلاقة مستغلا تحركات رزاق سيسيه وخالد قمر، وسط محاولات من أصحاب الأرض، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي الشوط الثاني تمكن الاتحاد بعد مرور 4 دقائق فقط، من خطف هدف التقدم
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مدرب وست بروميتش عن حجازي: يبكي من أجل المشاركة

علق سلافين بيليتش المدير الفني لفريق لوست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على غياب أحمد حجازي مدافع المنتخب المصرى ووست بروميتش مشيرا إلى أن حجازى يحتاج لـ5 أسابيع أخرى من أجل التعافي من إصابته. وقال بيليتش فى تصريحات لصحيفة "برمنجهام ميل": "حجازى شخص عظيم والصحفيون يعرفون شيئا مثل هذا أكثر مني". وكان حجازى قد خضع لجراحة في الكاحل عقب المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية 2019 مع المنتخب الوطنى وكشف وست بروميتش فى وقت سابق أنه من المتوقع عودة اللاعب فى أكتوبر المقبل.
مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة التحقيق معه

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن محاكمته من قبل نيابة الأموال العامة، بعد اتهامات مالية أثناء فترة عمله داخل الجبلاية، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "تناولت بعض المواقع أخبارا مغلوطة عنى؛ الأمر الذى أساء لى مع العلم بأننى طوال سنوات تواجدى بالاتحاد لم أشغل أى منصب مالي وكنت بعيدا تمامًا عن أية نواحٍ مادية أو مالية وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات.. وهذا للتوضيح".
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تشيلسي يكافئ نجمه الشاب بمضاعفة راتبه

يتجه تشيلسي إلى مكافأة نجمه الشاب تامي أبراهام، بعد ظهوره بمستوى طيب مع بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برفع راتبه الحالي. مهاجم البلوز، قدم أداءً رائعا في مباراته الأخيرة، يوم السبت الماضي، أمام نوريتش سيتي مسجلا هدفين، خلال فوز فريقه بنتيجة 3- 2، والأول لتشيلسي هذا الموسم، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، ثم التعادل مع ليستر سيتي بهدف لكل منهما. ووضع فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق اللندني ثقته في اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لخوض معظم مباريات هذا الموسم، بعد سنوات من الإعارة.
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الزمالك والاتحاد (7)

الاتحاد يصطدم بالعربي الكويتي في البطولة العربية

يتطلع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، إلى مواصلة التألق الذي عاشه في النسخة الماضية في البطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال 2018)، بالوصول إلى الدور ربع النهائي في تلك النسخة (كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019)، وذلك حين يستهل مشواره في الموسم الحالي بمواجهة من العيار الثقيل، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، حين يواجه العربي الكويتي بقيادة مدربه الإسباني خوان مارتينيز، على استاد صباح السالم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32.
مباراة الزمالك والاتحاد السكندري-30

مدرب العربي الكويتي: مباراة الاتحاد السكندري «صعبة»

كشف خوان إجناسيو مارتينيز، المدير الفني لفريق العربي الكويتي أن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في دور الـ32 بالبطولة العربية والتي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يأتي في وقت مهم لفريقه، مؤكدا الاستعداد بشكل جيد له منذ معسكر الفريق الأخير في إسبانيا، حيث أكد مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل مواجهة الاتحاد المقرر لها الثلاثاء، على ملعب الصباح بدولة الكويت، أن إدارة ناديه وفرت جميع عناصر النجاح للفريق، وتتجاوب معهم في كل شيء، مؤكدا أنه يستعد للعب 180 دقيقة أمام الاتحاد السكندري، باعتبار نظام البطولة "ذهاب- إياب".
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رسميًا.. هشام محمد ينتقل للاتحاد في صفقة انتقال حر

إنتقل هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بداية من الموسم الجديد، بعدما قررت إدارة الأهلي فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي ومن ثم بات حراً في الإنتقال لأي ناد. واجتمع هشام محمد مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري في جلسة عٌقدت عصر اليوم من أجل انهاء المفاوضات والوصول لاتفاق مناسب بين الطرفين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الاتحاد في حضور وكيل أعماله وتم حسم كافة التفاصيل قبل التوقيع.
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نقل طلعت يوسف للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

قام الجهاز الطبى للاتحاد السكندرى، بنقل طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر خلال سير لقاء الفريق أمام دمنهور الودى الذى يستعد من خلاله الاتحاد إلى منافسات الموسم الجديد، إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث شعر طلعت يوسف ببعض الآلام فى صدره قبل بداية مباراة دمنهور الودية، وفضل التحامل على نفسه لقيادة الفريق السكندرى فى المباراة الودية أمام فريق دمنهور، قبل أن يقوم الجهاز بعد ذلك بنقله إلى المستشفى للخضوع إلى فحوصات طبية والاطمئنان على حالته الصحية خلال سير اللقاء.
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