الرطوبة مستمرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 27 36شبين الكوم 26 35طنطا 26 35دمنهور 24 34الإسكندرية 23 32بلطيم 24 32مطروح 23 32السلوم 23 33سيوة 26 40بورسعيد 26 32دمياط 25 31الزقازيق 25 37الإسماعيلية 24 37السويس 25 36العريش 24 32رفح 22 32رأس سدر 26 37نخل 22 36نويبع 29 38طابا 26 36كاترين 19 34الطور 27
درجات الحرارة المتوقعة غدا
الصغرى العظمى
القاهرة 27 36
شبين الكوم 26 35
طنطا 26 35
دمنهور 24 34
الإسكندرية 23 32
بلطيم 24 32
مطروح 23 32
السلوم 23 33
سيوة 26 40
بورسعيد 26 32
دمياط 25 31
الزقازيق 25 37
الإسماعيلية 24 37
السويس 25 36
العريش 24 32
رفح 22 32
رأس سدر 26 37
نخل 22 36
نويبع 29 38
طابا 26 36
كاترين 19 34
الطور 27 36
شرم الشيخ 30 39
الغردقة 30 39
مرسى علم 29 37
الفيوم 25 37
بنى سويف 24 37
المنيا 24 38
أسيوط 24 38
سوهاج 24 39
قنا 25 40
الأقصر 27 42
أسوان 28 42
أبو سمبل 26 42
الوادي الجديد 27 42
شلاتين 27 38
أبو رماد 27 37
حلايب 28 36
رأس حدربة 29 35