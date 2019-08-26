الرطوبة مستمرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 27 36شبين الكوم 26 35طنطا 26 35دمنهور 24 34الإسكندرية 23 32بلطيم 24 32مطروح 23 32السلوم 23 33سيوة 26 40بورسعيد 26 32دمياط 25 31الزقازيق 25 37الإسماعيلية 24 37السويس 25 36العريش 24 32رفح 22 32رأس سدر 26 37نخل 22 36نويبع 29 38طابا 26 36كاترين 19 34الطور 27