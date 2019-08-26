النصر السعودي يفوز على السد القطري في أبطال آسيا

تحرير:علي الزيني ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

النصر السعودي

قلب فريق النصر السعودي الطاولة على نظيره السد القطري، بعدما حول تأخره بهدف نظيف، للفوز بهدفين لهدف، سجل علي أسد الله هدف التقدم للضيوف، وأدرك عبدالرحمن الدوسري هدف التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن يخطف جوليانو دي باولا هدف الفوز، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على "استاد الملك فهد الدولي"، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويحتاج العالمي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة خلال موقعة الإياب التي ستقام في السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، من أجل حسم التأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.

الشوط الأول شهد إثارة كبيرة من قبل لاعبي الفريقين، وأضاعوا أكثر من فرصة هدف محقق، وفي الدقيقة 21 سجل علي أسد الله هدف التقدم لفريق السد، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء. وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، نجح فريق النصر في إدراك هدف التعادل عن طريق عبدالرحمن الدوسري، بعد ركلة ركنية نفذها جوليانو، اصطدمت