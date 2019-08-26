رياضة

النصر السعودي يفوز على السد القطري في أبطال آسيا

تحرير:علي الزيني ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م
النصر السعودي
النصر السعودي
قلب فريق النصر السعودي الطاولة على نظيره السد القطري، بعدما حول تأخره بهدف نظيف، للفوز بهدفين لهدف، سجل علي أسد الله هدف التقدم للضيوف، وأدرك عبدالرحمن الدوسري هدف التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن يخطف جوليانو دي باولا هدف الفوز، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على "استاد الملك فهد الدولي"، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويحتاج العالمي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة خلال موقعة الإياب التي ستقام في السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، من أجل حسم التأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.
الشوط الأول شهد إثارة كبيرة من قبل لاعبي الفريقين، وأضاعوا أكثر من فرصة هدف محقق، وفي الدقيقة 21 سجل علي أسد الله هدف التقدم لفريق السد، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء. وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، نجح فريق النصر في إدراك هدف التعادل عن طريق عبدالرحمن الدوسري، بعد ركلة ركنية نفذها جوليانو، اصطدمت
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إنتر يكتسح ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

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لاعب كريستال بالاس يهاجم حساب ناديه بسبب أشلي يونج

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وليد أزارو في الأهلي.. ظالم أم مظلوم

شهد النادي الأهلي في عصر رئيسه السابق محمود طاهر رواجًا في سوق الانتقالات لم يعرفه من قبل، سواء في التعاقد مع صفقات بمبالغ مالية ضخمة يستفيد منها فريق الكرة أو بيع لاعبين بمبالغ لم تدخل خزينة النادي من قبل، في بداية موسم 2016-2017، تلقى النادي الأهلي عرضًا خيالياً لشراء الجابوني ماليك إيفونا لنادي تيانجين الصيني بـ8 ملايين دولار، ثم عرض لشراء رمضان صبحي من ستوك سيتي الإنجليزي بـ6 ملايين دولار. ووفقًا للرؤية الجديدة التي يتعامل بها مجلس الإدارة السابق رحب ببيع الثنائي خاصة أن هناك فكر مختلف بضم لاعبين من أصحاب إمكانيات سوبر مهما كان المقابل.
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السد يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا على حساب الدحيل

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دوري أبطال آسيا.. الهلال يقلب الطاولة على أهلي جدة

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التعادل يحسم لقاء النصر السعودي والوحدة الإماراتي

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