سرقوا أموال «دعم الطيارين».. المشدد 7 سنوات لـ8 متهمين

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

محكمة - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لمدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران، و7 متهمين آخرين بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين، وقضت المحكمة في منطوق حكمها بإلزام المتهمين جميعا برد الأموال المستولى عليها، وتغريم كل منهم 2 مليون و250 ألف جنيه، وينتظر فريق الدفاع عن المتهمين، صدور حيثيات حكم المحكمة، لدراستها والتقرير بالطعن عليه أمام محكمة النقض.

وأظهرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المحامى العام الأول للنيابة، قيام المتهمين ومن بينهم "بهاء"، مدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين، قبل أن يتم التحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات ساقتها تحريات مباحث الأموال العامة