رياضة

لاعب كريستال بالاس يهاجم حساب ناديه بسبب أشلي يونج

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م
كريستال بالاس
كريستال بالاس
أبدى أندروس تاونسيند، لاعب وسط فريق كريستال بالاس الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، انزعاجه، من تصرف الحساب الرسمي لناديه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب مواجهة مانشستر يونايتد. وحقق كريستال بالاس فوزا تاريخيا على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب أولد ترافورد فى إطار الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وسجل لصالح كريستال كل من جوردان ايو وفان هولت، بينما سجل لصالح الشياطين الحمر دانيال جيمس.
وكان الحساب الرسمي لفريق النسور، عبر تويتر، قد نشر مقطع فيديو للقطة مراوغة نجم فريقه، لأشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين يوم السبت الماضي، التي أقيمت على ملعب «أولد ترافورد». وقام صاحب الـ28 عامًا بإعادة نشر تغريدة ناديه، معلقا عليها: «لاعب جناح عمره 34 عامًا، خلال
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أولي جونار-سولسكاير (7)

سولسكاير يتحسر على الخسارة أمام كريستال بالاس

تحسر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، على ركلة الجزاء الثانية التي يهدرها الشياطين الحمر في غضون أسبوع، بعد الخسارة أمس أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وقال المدرب النرويجي في هذا الشأن: "مباراتان وركلتا جزاء مهدرتان، إذا تم تسجيلهما، لكان الوضع مختلفا تمامًا الآن، لم نتمتع بالفاعلية المطلوبة، سجلوا في مرمانا هدفين في غاية السهولة، نعم خلقنا الكثير من الفرص للفوز بالمباراة، ولكننا لم ندافع بصورة جيدة بما يكفي".
مانشستر يونايتد-كريستال بالاس

كريستال بالاس يحقق فوزا تاريخيا على مانشستر يونايتد

حقق كريستال بالاس فوزا تاريخيا على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب أولد ترافورد فى إطار الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وسجل لصالح كريستال كل من جوردان ايو وفان هولت، بينما سجل لصالح الشياطين الحمر دانيال جيمس، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 مباراة جمعت بينهما في جميع المسابقات.
مانشستر يونايتد

كريستال يستهدف أول انتصار على اليونايتد في الدوري

يستقبل مانشستر يونايتد الرابع برصيد 4 نقاط، نظيره كريستال بالاس الـ15 برصيد نقطة واحدة، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ولم يخسر اليونايتد أمام بالاس في آخر 22 مباراة في الدوري، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 في جميع المسابقات.
هاري ماجواير (3)

ميرور: ماجواير رفض عرض السيتي الخيالي من أجل يونايتد

أكدت تقارير إنجليزية، أن هاري ماجواير، المنضم حديثا لصفوف مانشستر يونايتد، تجاهل عرض مانشستر سيتي، براتب أسبوعي بلغ 278000 جنيه إسترليني، متمسكا باللعب للشياطين الحمر. وأوضحت صحيفة «ميرور»، في تقرير لها، مساء الخميس، أن العرض المذهل الذي قدمه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الاخيرة كان من شأنه حصول المدافع الدولي على 70 مليون جنيه إسترليني خلال 5 سنوات. وأضافت أن صاحب الـ26 عامًا رفض عرضه السيتي، مفضلا الانضمام إلى يونايتد، في صفقة جعلته المدافع الأغلى في العالم، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.
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