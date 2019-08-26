لاعب كريستال بالاس يهاجم حساب ناديه بسبب أشلي يونج

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

كريستال بالاس

أبدى أندروس تاونسيند، لاعب وسط فريق كريستال بالاس الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، انزعاجه، من تصرف الحساب الرسمي لناديه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب مواجهة مانشستر يونايتد. وحقق كريستال بالاس فوزا تاريخيا على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب أولد ترافورد فى إطار الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وسجل لصالح كريستال كل من جوردان ايو وفان هولت، بينما سجل لصالح الشياطين الحمر دانيال جيمس.

وكان الحساب الرسمي لفريق النسور، عبر تويتر، قد نشر مقطع فيديو للقطة مراوغة نجم فريقه، لأشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين يوم السبت الماضي، التي أقيمت على ملعب «أولد ترافورد». وقام صاحب الـ28 عامًا بإعادة نشر تغريدة ناديه، معلقا عليها: «لاعب جناح عمره 34 عامًا، خلال