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تحذير عاجل من الصحة.. مضاد حيوي «مغشوش» في الأسواق

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م
صيدلية - أرشيفية
صيدلية - أرشيفية
أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تحذيرا هاما من مادة تجارية متداولة، عبر منشور الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة رقم 32 لعام 2019، بعنوان "غش تجاري"، من بودرة للمضاد الحيوي، مشيرا إلى أن اسم المستحضر هو "Wouncure topical powder 10 gm"، من إنتاج شركة ريفا فارما، وشددت الإدارة على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من جميع التغشيلات المنتجة بعد تاريخ مارس 2017، مشددة على نشر التحذير في جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة.
وشددت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير وإفادة الإدارة بما تم من إجراءات.وكانت وزارة الصحة، في وقت سابق من عبوات مهربة وغير مسجلة من مستحضر دوائي يستخدم في علاج
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ارتفاع-الحرارة-في-انحاء-اوروبا (3)

الرطوبة مستمرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
محمد-رمضان (2)

أزهريون عن سجود محمد رمضان: غير مقبول.. ولسنا آلهة لنحاسبه

واجه الفنان محمد رمضان العديد من الانتقادات بسبب الحفل الذي أحياه في الساحل الشمالي، إذ استفز ظهوره بقميص شفاف انتقادات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف البعض المظهر الذي أطل به بـ"الغريب وغير المناسب"، غير أن حرصه على السجود على المسرح عقب نهاية الحفل، أثار حفيظة واستياء عدد من رجال الدين، إذ أكد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن للسجود مواضعَ، وأن "الغناء لا يجوز إلا في مناسبات كحب الوطن والدعوة إلى الفضائل والبعد عن الرذائل، كما أن عدم الاختلاط بالعاريات الغانيات الراقصات أمر واجب".
علم-مصر-يعود-لقلعة-قايتبا (2)

«الهوا طيره».. علم مصر يعود إلى قلعة قايتباي من جديد

بعد حالة من الجدل فرضت نفسها على الشارع السكندرى ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اختفاء علم مصر من أعلى قلعة قايتباي الأثرية بمحافظة الإسكندرية، أوضحت وزارة الآثار، أن الأزمة بسبب المناخ وشدة الهواء، ما أدى إلى تطاير العلم، وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الإثنين، إنه تم تركيب علم أعلى ساري البرج الرئيسي لقلعة قايتباي وعلى ارتفاع أكثر من 30 مترا، إذ جرت العادة أن يكون هناك ساري بقلعة قايتباي منذ فترة طويلة باعتبارها إحدى أهم معالم عروس البحر المتوسط.
السيسي (1)

قرار جمهوري بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

?أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 2019، بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بعد موافقة مجلس النواب عليه بصفة نهائية، إذ يهدف القانون، إلى تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث، عبر إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقرها محافظة القاهرة، وتمنح الحق فى إنشاء فروع أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.
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مجلس-النواب-الجلسة-العامة

استقالة آلاف.. غضب في البرلمان بسبب «نقص الأطباء»

خلال الفترة الماضية أصبح العجز في أعداد الأطباء أزمة تعاني منها أغلب المستشفيات فى مصر، وبخاصة فى التخصصات التى يحتاجها أصحاب الأمراض المزمنة مثل أطباء الغدد الصماء والسكر والأورام والقلب والجراحة والعناية المركزة؛ الأمر الذى دفع بعض النواب إلى مطالبة مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بسرعة حل الأزمة، والبحث عن أسباب ارتفاع معدل استقالات الأطباء خلال الفترة الماضية، والعمل على حلها، لما لها من تأثير سلبي على عدد كبير من المستشفيات الحكومية، وبالتالى ستؤثر على صحة المرضى.
رئاسة-مجلس-الوزراء

مشروع قانون لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المكون من 14 مادة، بخلاف مواد الإصدار، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالإضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي موازنة الدولة لتغطيتها.
مريض الإيدز بمستشفى في الغربية (2)

فصل عمال وخصم لطبيب.. تفاصيل عقوبات طرد مريض الإيدز

بعد مرور أكثر من أسبوع على واقعة طرد مريض الإيدز بطريقة مهينة خارج مستشفى كفر الزيات العام، اتخذ وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد القادر كيلاني، اليوم الأربعاء، قرارا بفصل عاملين بشركة النظافة التي تشرف على المستشفى خاصة وأنهم قاموا بسحب المريض على الأرض وإلقاءه خارج المستشفى، بالإضافة إلى مجازاة الطبيب النائب الإداري بالمستشفى بخصم أيام من راتبه، وجاءت القرارت في محاولة لامتصاص حالة الغضب التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت صور الواقعة بشكل مكثف وأعربوا عن غضبهم من هذا المشهد المؤسف.
السيسي (3)

الرئيس يتابع تطورات «التأمين الصحي الشامل».. ويأمر بـ«دقة التنفيذ»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق وناجح في كافة الجوانب "الفنية، البشرية، والطبية" لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية، مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
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