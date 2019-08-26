تحذير عاجل من الصحة.. مضاد حيوي «مغشوش» في الأسواق

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

صيدلية - أرشيفية

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تحذيرا هاما من مادة تجارية متداولة، عبر منشور الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة رقم 32 لعام 2019، بعنوان "غش تجاري"، من بودرة للمضاد الحيوي، مشيرا إلى أن اسم المستحضر هو "Wouncure topical powder 10 gm"، من إنتاج شركة ريفا فارما، وشددت الإدارة على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من جميع التغشيلات المنتجة بعد تاريخ مارس 2017، مشددة على نشر التحذير في جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة.

وشددت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير وإفادة الإدارة بما تم من إجراءات.وكانت وزارة الصحة، في وقت سابق من عبوات مهربة وغير مسجلة من مستحضر دوائي يستخدم في علاج