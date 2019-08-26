جريمة

انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري وإصابة 8 مواطنين

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م
انقلاب سيارة ميكروباص- أرشيفية
انقلاب سيارة ميكروباص- أرشيفية
انقلبت سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الإقليمي، مساء اليوم الإثنين، ونتج عنها إصابة 8 مواطنين، دون وقوع وفيات، وتم نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، والوقوف على أسباب انقلاب السيارة الميكروباص، وأمرت النيابة العامة بندب خبراء المعمل الجنائي لإعداد تقرير فني عن الحادث، وأوضح مصدر أمني أن حالة المصابين مستقرة، ويخضعون للعلاج تحت إشراف طبي، وخاطبت النيابة إدارة المرور لورود تحرياتها بشأن الحادث.
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، قد تلقت اليوم الإثنين، بلاغا من الخدمات المعنية بالطريق الدائري، يفيد بوقوع حادث قبل بوابة حلوان ووقوع مصابين، قبل أن تشير المعاينة الأولية للحادث إلى أنه وفي أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها وإصابة 8 من مستقليها،
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محكمة

سرقوا أموال «دعم الطيارين».. المشدد 7 سنوات لـ8 متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لمدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران، و7 متهمين آخرين بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين، وقضت المحكمة في منطوق حكمها بإلزام المتهمين جميعا برد الأموال المستولى عليها، وتغريم كل منهم 2 مليون و250 ألف جنيه، وينتظر فريق الدفاع عن المتهمين، صدور حيثيات حكم المحكمة، لدراستها والتقرير بالطعن عليه أمام محكمة النقض.
محكمة-ارشفية

تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، ورفضت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، الصادر أمس الأحد، ليتم استبدال الحبس الاحتياطي للمتهمين بالتدابير الأمنية الاحترازية بزيارتهم لقسم الشرطة التابعين له مدة محددة كل أسبوع.
طعن

من حديقة الحيوان إلى الدم.. 44 يوما في قضية «فتاة العياط»

يوما تلو الآخر، تزداد قضية اتهام فتاة بذبح سائق ميكروباص، غموضا، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط»، إذ مرت بمحطات مهمة بداية من تسليم الفتاة نفسها لمأمور مركز شرطة العياط في 13 من يوليو الماضي، ومرورا بأقوالها تفصيليا خلال تحقيقات النيابة، وكذا حرب التصريحات الإعلامية المتبادلة بين محامي الفتاة المتهمة بالقتل ومحامي المجني عليه، وانتهاءً بقرار قاضي المعارضات الصادر، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل الفتاة المتهمة بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية، وهو القرار الذي استأنفت النيابة العامة عليه ومن المنتظر تحديد جلسة خلال 48 ساعة.
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النيابة تستأنف على إخلاء سبيل «فتاة العياط»

قال مصدر قضائي، إن نيابة العياط، قررت اليوم الإثنين، الاستئناف على القرار الصادر من قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر الكلية، بإخلاء سبيل أميرة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط» بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة، ولا زالت تنتظر النيابة ورود صورة قرار المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاستئناف، فيما قررت المحكمة تجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
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ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم الصف لـ 7 وفيات

استمع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لأقوال المصابين بحادث تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا)، بسيارة ميكروباص بطريق الصف، صباح اليوم الخميس، والذى ارتفع عدد المتوفين فيه إلى 7 أشخاص، فيما أصيب8 آخرون، بإصابات مختلفة، لكشف ملابسات وقوع الحادث، فيما أشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث نتجية اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. كان 5 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث التصادم المروع قبل أن يرتفع العدد لـ 7 متوفين عقب وفاة ضحيتين جديدتين متأثرين بإصابتهما.
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شلل مروري بدائري الوراق بسبب حادث دهس

توقفت حركة المرور على طريق دائري الوراق بعدما صدمت سيارة أحد الأشخاص في أثناء محاولته عبور الطريق الدائرى، ما تسبب في توقف حركة المرور على جانبي الطريق، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم. الإدارة العامة لمرور الجيزة تحركت على الفور عقب تلقي غرفة العمليات بها بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق يفيد توقف حركة المرور فى الوراق، على أثر حادث مروري، ويباشر ضباط المرور عملهم لتسيير حركة السيارات وإنهاء حالة الاختناق التى شهدها مكان الحادث.
انقلاب أتوبيس - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف بواسطة سيارات إسعاف الفيوم نظرا لقربها من مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف 3 جثث وهم أمين محمد أمين 14 سنة، وعلي مسعود 25 سنة، وعلي حسن حسن 22 سنة، ومقيمون بمحافظة الإسكندرية وتم ايداعهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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الرادار يراقب محاور وميادين العاصمة بثاني أيام العيد

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، سيولة مرورية ملحوظة، وسط انتشار الخدمات المرورية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
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