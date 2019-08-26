انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري وإصابة 8 مواطنين

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

انقلاب سيارة ميكروباص- أرشيفية

انقلبت سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الإقليمي، مساء اليوم الإثنين، ونتج عنها إصابة 8 مواطنين، دون وقوع وفيات، وتم نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، والوقوف على أسباب انقلاب السيارة الميكروباص، وأمرت النيابة العامة بندب خبراء المعمل الجنائي لإعداد تقرير فني عن الحادث، وأوضح مصدر أمني أن حالة المصابين مستقرة، ويخضعون للعلاج تحت إشراف طبي، وخاطبت النيابة إدارة المرور لورود تحرياتها بشأن الحادث.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، قد تلقت اليوم الإثنين، بلاغا من الخدمات المعنية بالطريق الدائري، يفيد بوقوع حادث قبل بوابة حلوان ووقوع مصابين، قبل أن تشير المعاينة الأولية للحادث إلى أنه وفي أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها وإصابة 8 من مستقليها،