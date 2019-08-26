رياضة

إنتر يكتسح ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

تحرير:علي الزيني ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٦ م
انتر ميلان
انتر ميلان
اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره ليتشي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "جوسيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي، سجل رباعية النيراتزوري مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 21، وستيفانو سينسي بالدقيقة 24، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 70، وأنطونيو كاندريفا بالدقيقة 84، ليحصد أبناء أنطونيو كونتي أول ثلاث نقاط لهم في مشوار الكالتشيو، في المقابل فشل ليتشي الصاعد حديثًا إلى بطولة الدوري الممتاز "سيريا أي"، في الاختبار الأول له.
أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، قدم مباراة تكتيكية متميزة، تفوق فيها فريقه هجوميًّا ودفاعيًّا وسيطر على مجريات الأمور، بعد مرور أول 10 دقائق من المواجهة، حيث انفرد جيانلوكا لابادولا بالمرمى، واستغل خطأ هاندانوفيتش حارس الإنتر في تشتيت الكرة، لكنه سدد كرة ضعيفة ليبعدها رانوكيا عن المرمى
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كريستال -بالاس‎ (2)

لاعب كريستال بالاس يهاجم حساب ناديه بسبب أشلي يونج

أبدى أندروس تاونسيند، لاعب وسط فريق كريستال بالاس الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، انزعاجه، من تصرف الحساب الرسمي لناديه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب مواجهة مانشستر يونايتد. وحقق كريستال بالاس فوزا تاريخيا على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب أولد ترافورد فى إطار الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وسجل لصالح كريستال كل من جوردان ايو وفان هولت، بينما سجل لصالح الشياطين الحمر دانيال جيمس.
النصر-السعودي‎

النصر السعودي يفوز على السد القطري في أبطال آسيا

قلب فريق النصر السعودي الطاولة على نظيره السد القطري، بعدما حول تأخره بهدف نظيف، للفوز بهدفين لهدف، سجل علي أسد الله هدف التقدم للضيوف، وأدرك عبدالرحمن الدوسري هدف التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن يخطف جوليانو دي باولا هدف الفوز، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على "استاد الملك فهد الدولي"، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويحتاج العالمي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة خلال موقعة الإياب التي ستقام في السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، من أجل حسم التأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري يصعق العربي الكويتي في عقر داره

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري "بطل مصر"، في تحقيق فوز ثمين خارج الديار، على حساب مضيفه العربي الكويتي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب «استاد صباح السالم» في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس "ملك المغرب" للأندية الأبطال. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم خالد قمر، في الدقيقة 49، من ركلة جزاء، حصل عليها زعيم الثغر بعد لمس الكرة ليد أحمد رحيل الظفيري مدافع فريق العربي الكويتي.
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ماوريسيو-ساري-

رغم المرض.. ساري يرغب في قيادة يوفينتوس أمام نابولي

يحاول ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، العودة للملعب مرة أخرى وذلك خلال المباراة القادمة للسيدة العجوز فى الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، والتي يواجه فيها البيانكونيري نظيره نابولي السبت المقبل، على ملعب يوفنتوس فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الكالتشيو. وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ساري يحاول إقناع الأطباء، بحضور المباراة المقبلة، لكن تبقى لهم الكلمة الأخيرة في تحديد موقفه، وسيخضع المدرب الإيطالي لفحوصات طبية جديدة لتقييم وضعه الصحي، بعدما كان يوفنتوس قد أعلن غيابه عن أول مباراتين، لكن ساري يبقى حريصا على التواجد.
ميلا- ساسولو‎

ميلان يسقط أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

خطف فريق أودينيزي فوزًا ثمينًا من نظيره ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "ملعب الفريولي"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، وجاء هدف الفوز عن طريق رودريجو بيكاو، في الدقيقة 73، الفوز رفع رصيد أودينيزي إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر ويوفنتوس الوصيف، في المقابل فشل ميلان في تحقيق أي نقاط ويقبع في المركز التاسع عشر والأخير، بعدما أنهى موسمه الماضي في الخامس.
ماتيس دي ليخت

دي ليخت: لم أتوقع جلوسي على مقاعد بدلاء يوفنتوس

أكد الدولي الهولندي ماتايس دي ليخت، أنه لم يتوقع جلوسه على دكة بدلاء يوفنتوس، خلال المواجهة الافتتاحية في مسابقة بطولة الدوري الإيطالي، التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب "إنيو تارديني"، وحسمها السيدة العجوز بهدف نظيف، جاء عن طريق جورجيو كيليني. جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قائلا: "لم أتوقع الجلوس على مقاعد البدلاء، ولم تأت لي الفرصة خلال التدريبات لمعرفة مؤشرات ذلك، وهل سأجلس على الدكة أم أشارك كأساسي في المباريات".
لوكاكو (2)

إنتر ميلان يتفق مع مانشستر يونايتد على ضم لوكاكو

أكدت تقارير إيطالية أن نادي إنتر ميلان، أنهى اتفاقه مع مانشستر يونايتد، لضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مقابل 80 مليون يورو مهاجم الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت صحيفة "فوتبول إيطاليا" اليوم الأربعاء، بأن إنتر وافق على دفع 80 مليون يورو للشياطين الحمر، للحصول على خدمات لوكاكو، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع بين الناديين، ثم توقفت بدخول يوفنتوس في الصفقة. وأشارت الصحيفة، إلى أن المهاجم الدولي، سيوقع على عقد مع إنتر ميلان يمتد لخمس سنوات، مقابل راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية أخرى.
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