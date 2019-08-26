إنتر يكتسح ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

تحرير:علي الزيني ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٦ م

انتر ميلان

اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره ليتشي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "جوسيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي، سجل رباعية النيراتزوري مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 21، وستيفانو سينسي بالدقيقة 24، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 70، وأنطونيو كاندريفا بالدقيقة 84، ليحصد أبناء أنطونيو كونتي أول ثلاث نقاط لهم في مشوار الكالتشيو، في المقابل فشل ليتشي الصاعد حديثًا إلى بطولة الدوري الممتاز "سيريا أي"، في الاختبار الأول له.

أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، قدم مباراة تكتيكية متميزة، تفوق فيها فريقه هجوميًّا ودفاعيًّا وسيطر على مجريات الأمور، بعد مرور أول 10 دقائق من المواجهة، حيث انفرد جيانلوكا لابادولا بالمرمى، واستغل خطأ هاندانوفيتش حارس الإنتر في تشتيت الكرة، لكنه سدد كرة ضعيفة ليبعدها رانوكيا عن المرمى