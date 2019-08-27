خالد الغندور: مرتضى منصور أفضل رئيس في تاريخ الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

خالد الغندور

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أثبت أنه أفضل رئيس للنادي في تاريخه، نظرا لما قدمه من عمل كبير خلال السنوات الماضية. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «مرتضى منصور حقق انجازات كبيرة في عهده معروفة للجميع على كل المستويات للنادي، ورأيته بنفسه يقوم بخدمة أعضاء النادي في أمور مختلفة على مدار سنوات طويلة كان فيها يتولى منصب داخل القلعة البيضاء».

واستمر في حديثه: «انجازات الزمالك العديدة في عهد مرتضى منصور لا يمكن لأحد إغفالها، وبالرغم من ذلك يتعرض لهجوم شديد من البعض الذين يكرهونه بشكل شخصي لأسباب غير منطقية». وتابع: «هناك بعض وسائل الإعلام تتعامل بشكل غير منصف مع رئيس نادي الزمالك ويصرون على مهاجمته دائما دون مبرر على الرغم