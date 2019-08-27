رياضة

خالد الغندور: مرتضى منصور أفضل رئيس في تاريخ الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
خالد الغندور
خالد الغندور
قال الإعلامي خالد الغندور، إن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أثبت أنه أفضل رئيس للنادي في تاريخه، نظرا لما قدمه من عمل كبير خلال السنوات الماضية. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «مرتضى منصور حقق انجازات كبيرة في عهده معروفة للجميع على كل المستويات للنادي، ورأيته بنفسه يقوم بخدمة أعضاء النادي في أمور مختلفة على مدار سنوات طويلة كان فيها يتولى منصب داخل القلعة البيضاء».
واستمر في حديثه: «انجازات الزمالك العديدة في عهد مرتضى منصور لا يمكن لأحد إغفالها، وبالرغم من ذلك يتعرض لهجوم شديد من البعض الذين يكرهونه بشكل شخصي لأسباب غير منطقية». وتابع: «هناك بعض وسائل الإعلام تتعامل بشكل غير منصف مع رئيس نادي الزمالك ويصرون على مهاجمته دائما دون مبرر على الرغم
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مرتضى منصور يكشف مفاجأة جديدة عن قناة الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ناديه سيتسلم، مساء الخميس، الاستوديو الخاص بقناته الجديدة، مشيرًا إلى أنه نفس الاستوديو الخاص بقناة «dmc sports»، بتقنية صورة عالية الجودة، ومواصفات رائعة تليق بجمهور نادي الزمالك. ووجه مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، على قناة «المحور»، الشكر لشركة «إعلام المصريين» على التعاون مع النادي، معلقا: «حلم الزمالكاوية في قناة خاصة بناديهم أصبح حقيقة».
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أيمن طاهر: مستمر في قيادة تدريبات حراس مرمى الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة أن أيمن طاهر مستمر في قيادة تدريبات حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين وصول مدرب حراس المرمى الصربي الجديد، الذي سيتواجد ضمن أفراد الجهاز الفني المعاون للصربي ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك، حيث أكد أمير مرتضى أن موافقة أيمن طاهر أمر ليس غريبًا عليه، خاصة أنه من أبناء النادى المخلصين الذين لا يترددون عن تلبية نداء نادي الزمالك فى أي وقت متى طلب منهم، وهو أمر يحسب له ويؤكد على انتمائه وعشقه للقلعة البيضاء.
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الزمالك يخطف هداف مونديال اليد من الأهلي

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن التعاقد مع حسن وليد قداح، لاعب نادي الشمس ومنتخب مصر للناشئين المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة، التى اقيمت في مقدونيا، والحاصل على جائزة هداف مونديال الناشئين 2019، بعد أن أحرز 51 هدفًا. وأكد رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يذاع على قناة «المحور»، أن اللاعب سوف يشارك مع الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية نهاية شهر أغسطس الجاري.
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طارق يحيى: اعتذرت عن العمل مع ميتشو

اعتذر طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تولي منصب المدرب العام في الجهاز الجديد للفريق بقيادة الصربي ميلوتين سريدويفيتش، الشهير بـ"ميتشو" وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه تقدم بإعتذار لمجلس إدارة النادي عن قبول هذا المنصب وأنه أدى دوره المطلوب خلال الفترة الماضية. كان مجلس إدارة الزمالك قد كلف يحيى بتولي تدريب الفريق مؤقتا حتى التعاقد مع مدرب أجنبي عقب إقالة خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك. واستطاع يحيى أن يقود الفريق للفوز على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في الدور التمهيدي بدور الأبطال.
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