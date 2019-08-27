طلعت يوسف يكشف سر فوز الاتحاد على العربي الكويتي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ ص

طلعت يوسف

قال طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن الفوز الذي حققه فريقه على العربي الكويتي، مساء الإثنين، في البطولة العربية سيكون له مردود إيجابي مميز على الفريق في المرحلة المقبل. ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري «بطل مصر»، في تحقيق فوز ثمين خارج الديار، على حساب مضيفه العربي الكويتي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب استاد صباح السالم، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس «ملك المغرب» للأندية الأبطال.

وأضاف يوسف، في تصريحات تليفزيونية: «تحقيقنا للفوز في هذه المباراة يؤكد أن هناك مراحل تطور مطمئنة للغاية تأتي بسبب فترة الإعداد التي خاضها الفريق، قبل بداية الموسم». وأشار إلي أن أحمد رفعت فقط هو من شارك من الصفقات الجديدة وذلك وفقا لرؤيته لجاهزيته الفنية والبدنية بينما غاب 5 آخرين من اللاعبين