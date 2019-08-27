رياضة

طلعت يوسف يكشف سر فوز الاتحاد على العربي الكويتي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ ص
طلعت يوسف
طلعت يوسف
قال طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن الفوز الذي حققه فريقه على العربي الكويتي، مساء الإثنين، في البطولة العربية سيكون له مردود إيجابي مميز على الفريق في المرحلة المقبل. ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري «بطل مصر»، في تحقيق فوز ثمين خارج الديار، على حساب مضيفه العربي الكويتي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب استاد صباح السالم، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس «ملك المغرب» للأندية الأبطال.
وأضاف يوسف، في تصريحات تليفزيونية: «تحقيقنا للفوز في هذه المباراة يؤكد أن هناك مراحل تطور مطمئنة للغاية تأتي بسبب فترة الإعداد التي خاضها الفريق، قبل بداية الموسم». وأشار إلي أن أحمد رفعت فقط هو من شارك من الصفقات الجديدة وذلك وفقا لرؤيته لجاهزيته الفنية والبدنية بينما غاب 5 آخرين من اللاعبين
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الاتحاد السكندري يصعق العربي الكويتي في عقر داره

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري "بطل مصر"، في تحقيق فوز ثمين خارج الديار، على حساب مضيفه العربي الكويتي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب «استاد صباح السالم» في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس "ملك المغرب" للأندية الأبطال. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم خالد قمر، في الدقيقة 49، من ركلة جزاء، حصل عليها زعيم الثغر بعد لمس الكرة ليد أحمد رحيل الظفيري مدافع فريق العربي الكويتي.
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الاتحاد يصطدم بالعربي الكويتي في البطولة العربية

يتطلع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، إلى مواصلة التألق الذي عاشه في النسخة الماضية في البطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال 2018)، بالوصول إلى الدور ربع النهائي في تلك النسخة (كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019)، وذلك حين يستهل مشواره في الموسم الحالي بمواجهة من العيار الثقيل، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، حين يواجه العربي الكويتي بقيادة مدربه الإسباني خوان مارتينيز، على استاد صباح السالم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32.
مباراة الزمالك والاتحاد السكندري-30

مدرب العربي الكويتي: مباراة الاتحاد السكندري «صعبة»

كشف خوان إجناسيو مارتينيز، المدير الفني لفريق العربي الكويتي أن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في دور الـ32 بالبطولة العربية والتي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يأتي في وقت مهم لفريقه، مؤكدا الاستعداد بشكل جيد له منذ معسكر الفريق الأخير في إسبانيا، حيث أكد مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل مواجهة الاتحاد المقرر لها الثلاثاء، على ملعب الصباح بدولة الكويت، أن إدارة ناديه وفرت جميع عناصر النجاح للفريق، وتتجاوب معهم في كل شيء، مؤكدا أنه يستعد للعب 180 دقيقة أمام الاتحاد السكندري، باعتبار نظام البطولة "ذهاب- إياب".
طلعت-يوسف (3)

نقل طلعت يوسف للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

قام الجهاز الطبى للاتحاد السكندرى، بنقل طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر خلال سير لقاء الفريق أمام دمنهور الودى الذى يستعد من خلاله الاتحاد إلى منافسات الموسم الجديد، إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث شعر طلعت يوسف ببعض الآلام فى صدره قبل بداية مباراة دمنهور الودية، وفضل التحامل على نفسه لقيادة الفريق السكندرى فى المباراة الودية أمام فريق دمنهور، قبل أن يقوم الجهاز بعد ذلك بنقله إلى المستشفى للخضوع إلى فحوصات طبية والاطمئنان على حالته الصحية خلال سير اللقاء.
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