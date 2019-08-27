مصرع عنصر بالحرس الثوري الإيراني قرب حدود العراق

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص

الحرس الثوري

أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء بأن عضوًا بالحرس الثوري الإيراني قتل في شمال غرب البلاد، قرب الحدود الإيرانية مع العراق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الوكالة إن عضو الحرس الثوري تم «اغتياله» في بلدة بيرانشهر، دون أن تخوض في سرد تفاصيل من نفذ الهجوم. وتقع اشتباكات متكررة في غرب إيران بين قوات الأمن التابعة لإيران وجماعات كردية إيرانية مسلحة يتمركز معظمها في العراق، ومنها حزب الحياة الحرة لكردستان الذي تتهمه طهران بأن له صلات بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

وفى مطلع شهر أغسطس الجارى، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بمقتل فردين من قوات الحرس الثوري، في اشتباكات مع مسلحين في منطقة بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا.ولم يقدم التلفزيون مزيدا من التفاصيل حول الحادثة التي أودت بحياة العنصرين، وفق ما نقلت «رويترز».وفى أواخر يوليو الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني