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مصرع عنصر بالحرس الثوري الإيراني قرب حدود العراق

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص
الحرس الثوري
الحرس الثوري
أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء بأن عضوًا بالحرس الثوري الإيراني قتل في شمال غرب البلاد، قرب الحدود الإيرانية مع العراق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الوكالة إن عضو الحرس الثوري تم «اغتياله» في بلدة بيرانشهر، دون أن تخوض في سرد تفاصيل من نفذ الهجوم. وتقع اشتباكات متكررة في غرب إيران بين قوات الأمن التابعة لإيران وجماعات كردية إيرانية مسلحة يتمركز معظمها في العراق، ومنها حزب الحياة الحرة لكردستان الذي تتهمه طهران بأن له صلات بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.
وفى مطلع شهر أغسطس الجارى، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بمقتل فردين من قوات الحرس الثوري، في اشتباكات مع مسلحين في منطقة بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا.ولم يقدم التلفزيون مزيدا من التفاصيل حول الحادثة التي أودت بحياة العنصرين، وفق ما نقلت «رويترز».وفى أواخر يوليو الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني
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إيران تعلن بيع شحنة النفط على الناقلة «جريس 1»

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، بيع شحنة النفط على الناقلة "أدريان داريا 1" الإيرانية بالفعل، وأن مالك الشحنة سيقرر وجهة الناقلة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحفي: "إن وجهة السفينة يحددها مالك الشحنة النفطية، ونحن لا نحدد الوجهة". وأضاف ربيعي: "مرة أخرى، تكررت تهديدات الولايات المتحدة للناقلة بشكل غير قانوني. نحن على يقين بأن مالك السفينة سيعلن في النهاية عن الوجهة النهائية". وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه يجب منع شحنة النفط الإيرانية من تفريغ محتواها في الميناء أو البحر.
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بعد مقترح ماكرون.. مصير مجهول ينتظر النفط الإيراني

باتت ناقلة إيران الشهيرة "جريس 1" والتي تغير اسمها لتصبح "أدريان داريا 1"، معركة تسعى العديد من الأطراف لحسمها في الوقت الحالي، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لا تزال تصر على ممارسة سياسة أقصى ضغط ممكن على إيران. ومن ناحية طهران، فإن النجاح بالوصول بناقلتها التي أفرج عنها بعد شهر كامل من الاحتجاز في جبل طارق، يعد انتصارًا لها على السياسة الأمريكية التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب منذ عامين تقريبًا، خاصة بعد فرض العقوبات على قطاع النفط والمال.
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بعد أول رصاصة.. هل تتدخل بكين عسكريا في هونج كونج؟

شهدت مظاهرات هونج كونج، أمس الأحد، قيام ضابط شرطة بإطلاق رصاصة حية في الهواء، للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات، في الوقت الذي قام فيه المحتجون بمحاصرة الشرطة المسلحة بخراطيم المياه. حيث شهدت شوارع المدينة، واحدة من أكثر الليالي عنفا منذ أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية قبل 12 أسبوعا. وهو ما دفع وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى توجيه أقوى تحذيراتها حتى الآن، من تدخل عسكري محتمل في هونج كونج، على الرغم من استبعاد المحللين لهذة الخطوة، والذين قالوا إنها ستكون الملاذ الأخير لبكين.
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مجموعة السبع: 20 مليون يورو لإخماد حرائق الأمازون

اتفقت مجموعة G7، المنعقد في بياريتز بفرنسا، اليوم الإثنين، على دفع 20 مليون يورو للمساعدة في إخماد حرائق غابات الأمازون، وفقا لـ"رويترز". وفرضت حرائق غابة الأمازون الهائلة نفسها في اللحظة الأخيرة كقضية رئيسية على جدول الأعمال في اليوم الأول من القمة، كما يحدث في بعض الأحيان في بعض اللقاءات الدولية. شهدت الغابات المطيرة في حوض نهر الأمازون أعدادا قياسية من الحرائق هذا العام، والآن تزايدت حدة الحرائق، حتى إنه تم التقاط الدخان الناجم عن ألسنة اللهب على أقمار هيئة الفضاء الأمريكي "ناسا"، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "ناوا" من الفضاء.
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هل تدفع أمريكا ثمن صدام إيران وإسرائيل بالعراق؟

على مدى السنوات القليلة الماضية لمست منطقة الشرق الأوسط آثار الصراع بين إسرائيل وإيران، والذي تشعب ليشمل العديد من المناطق في البلدان العربية، وبالأخص داخل سوريا والعراق، وهما البلدان اللذان توجد فيهما عناصر ومعاقل لإيران بشكل واضح. الصراع الذي تحول من المعارك الدبلوماسية وتصريحات المسؤولين في كلا الجانبين إلى خطط عسكرية موسعة في عدد من بلدان المواجهة، بات ينعكس على الأوضاع في تلك الدول العربية، خاصة وسط حالة من انعدام الأمن في بعض مناطقها، وبالأخص التي يوجد فيها الأمريكيون.
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قائد الحرس الثوري: طهران اختبرت صاروخا جديدا

زعم قائد بالحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السبت، أن طهران اختبرت صاروخا جديدا، لكنه لم يذكر أي معلومات إضافية عن الصاروخ. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء، السبت، عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران اختبرت صاروخا جديدا. وقال سلامي: "بلدنا دائمة ساحة لاختبار العديد من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهذه تحركات دائبة صوب تطوير قوتنا الرادعة... وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه الأمة". وتشكل الصواريخ الإيرانية تهديدا أمنيا لجيرانها، كما تدعم بها الميليشيات المتطرفة الموالية لها في المنطقة.
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الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا بسبب «جريس 1»

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا"، وقال إسماعيل كوثري القائد في الحرس الثوري، إن "إيران سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" (جريس 1). وأضاف كوثري أن أمريكا تدرك أن تعرضها لناقلة النفط سيعود عليها بالضرر، مشيرا إلى أن "أدريان دريا" تطوي مسيرها في البحر الأبيض المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة إليها. وأعلنت إيران، في وقت سابق، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق.
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الحرس الثوري الإيراني يهدد بزوال إسرائيل

هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بالقضاء على إسرائيل من خلال حزب الله في لبنان، حيث اكتسب الأخير قدرات في سوريا تمكنه من شن حرب بمفرده. وأضاف سلامي، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، منطق نسيه الشعب الإيراني وأزاله من ذهنه، منوها بأن "كل ما يتفوه به العدو هو وصفة لأجل أن يلحق الهزيمة بنا"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية. وأوضح أن التفاوض خدعة وليس طريقا للحل، والعدو يزيد من الضغوط والمطالب خلال الحوار ويسعى إلى فرض الاستسلام علينا.
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