إبراهيم سعيد: وصف مروان محسن بمهاجم مصر الأول مصيبة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

إبراهيم سعيد

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي عن النادي الأهلي، قبل أيام، قائلا: «كان لا بد أن يرحل لاسارتي بجهازه المعاون من الأهلي». وأشار سعيد، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، إلى أن الفريق الأحمر يحتاج إلى مهاجم جديد، ساخرا: «عندما يُطلق على مروان محسن مهاجم منتخب مصر الأول فهذه مصيبة سوداء». وانتقل لاعب الزمالك السابق، للحديث عن الفريق الأبيض، مؤكدا أن عودة محمود عبد الرازق «شيكابالا» للفريق هذا الموسم سيكون لها فائدة كبيرة، على المستويين الفني والمعنوي مع اللاعبين، إنها فرصة جيدة له لتقديم مستويات جيدة.

وعن المغربي خالد بوطيب، مهاجم القلعة البيضاء، قال سعيد: «قد يكون لاعبا مهما يجيد اللعب كمحطة هجومية، لكنه كسول ويجب أن يطور من إمكانياته خلال الفترة المقبلة». وفيما يخص مدرب منتخب مصر القادم، يرى إبراهيم سعيد، أنه لا يوجد مدرب مصري حاليا يصلح لتدريب المنتخب، موضحًا أنه سيتعرض للظلم لأن الإمكانيات