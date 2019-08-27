رياضة

إبراهيم سعيد: وصف مروان محسن بمهاجم مصر الأول مصيبة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي عن النادي الأهلي، قبل أيام، قائلا: «كان لا بد أن يرحل لاسارتي بجهازه المعاون من الأهلي». وأشار سعيد، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، إلى أن الفريق الأحمر يحتاج إلى مهاجم جديد، ساخرا: «عندما يُطلق على مروان محسن مهاجم منتخب مصر الأول فهذه مصيبة سوداء». وانتقل لاعب الزمالك السابق، للحديث عن الفريق الأبيض، مؤكدا أن عودة محمود عبد الرازق «شيكابالا» للفريق هذا الموسم سيكون لها فائدة كبيرة، على المستويين الفني والمعنوي مع اللاعبين، إنها فرصة جيدة له لتقديم مستويات جيدة.
وعن المغربي خالد بوطيب، مهاجم القلعة البيضاء، قال سعيد: «قد يكون لاعبا مهما يجيد اللعب كمحطة هجومية، لكنه كسول ويجب أن يطور من إمكانياته خلال الفترة المقبلة». وفيما يخص مدرب منتخب مصر القادم، يرى إبراهيم سعيد، أنه لا يوجد مدرب مصري حاليا يصلح لتدريب المنتخب، موضحًا أنه سيتعرض للظلم لأن الإمكانيات
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طلعت-يوسف

طلعت يوسف يكشف سر فوز الاتحاد على العربي الكويتي

قال طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن الفوز الذي حققه فريقه على العربي الكويتي، مساء الإثنين، في البطولة العربية سيكون له مردود إيجابي مميز على الفريق في المرحلة المقبل. ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري «بطل مصر»، في تحقيق فوز ثمين خارج الديار، على حساب مضيفه العربي الكويتي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب استاد صباح السالم، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس «ملك المغرب» للأندية الأبطال.
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خالد الغندور: مرتضى منصور أفضل رئيس في تاريخ الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أثبت أنه أفضل رئيس للنادي في تاريخه، نظرا لما قدمه من عمل كبير خلال السنوات الماضية. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «مرتضى منصور حقق انجازات كبيرة في عهده معروفة للجميع على كل المستويات للنادي، ورأيته بنفسه يقوم بخدمة أعضاء النادي في أمور مختلفة على مدار سنوات طويلة كان فيها يتولى منصب داخل القلعة البيضاء».
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إنتر يكتسح ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره ليتشي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "جوسيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي، سجل رباعية النيراتزوري مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 21، وستيفانو سينسي بالدقيقة 24، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 70، وأنطونيو كاندريفا بالدقيقة 84، ليحصد أبناء أنطونيو كونتي أول ثلاث نقاط لهم في مشوار الكالتشيو، في المقابل فشل ليتشي الصاعد حديثًا إلى بطولة الدوري الممتاز "سيريا أي"، في الاختبار الأول له.
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مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة التحقيق معه

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن محاكمته من قبل نيابة الأموال العامة، بعد اتهامات مالية أثناء فترة عمله داخل الجبلاية، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "تناولت بعض المواقع أخبارا مغلوطة عنى؛ الأمر الذى أساء لى مع العلم بأننى طوال سنوات تواجدى بالاتحاد لم أشغل أى منصب مالي وكنت بعيدا تمامًا عن أية نواحٍ مادية أو مالية وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات.. وهذا للتوضيح".
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تحديد موعد إقامة لقاءات الزمالك على استاد القاهرة

وافقت الجهات الأمنية على استضافة استاد القاهرة لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بعدما حظيت بشرف تنظيم بطولة كان 2019 والتي أقيمت ما بين بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الماضي، وتوج بها المنتخب الجزائري على حساب منتخب السنغال، بعدما حقق الفوز عليه في المواجهة النهائية بهدف نظيف، جاء عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.
مروان-محسن

بحضور نجوم الأهلي.. مروان محسن يحتفل بزفافه (صور)

احتفل مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، مساء أمس الأحد، بزفافه فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، وحرص عدد من لاعبي النادي الأهلي والمنتخب على حضور حفل الزفاف. حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا. وكان قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتى، استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق من مواجهة أطلع برة السوداني.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (7)

معلول: شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة

أعرب التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في ختام مشوار مسابقة الدوري الممتاز. أضاف: «التسجيل في ‘الديربي’ أمر مهم، وهدية للجماهير ولكن في النهاية حققنا الهدف الرئيسي بالفوز على الزمالك، اليوم، وتأكيد جدارتنا بحصد مسابقة الدوري للموسم الرابع على التوالي». وأوضح معلول أن شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة، مؤكدًا أن ‘روح الفانلة الحمراء’ كانت كلمة السر في الانتصارات الأخيرة والاحتفاظ بالدوري، وإحرازها للمرة رقم 41 في تاريخ النادي.
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