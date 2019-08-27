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التحالف يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف، تمكنت، مساء الإثنين، من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء، باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط. وبحسب قناة العربية، أوضح المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، إذ إن التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
وأكد المالكى استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن، الأحد، اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي،
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دوي انفجارات بمزارع شبعا.. والإعلام اللبناني: قنابل إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبناني، في نباء عاجل، بسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان، وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا، مؤكدة سماع دوي عدة انفجارات داخل المزارع، بحسب روسيا اليوم.
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37 قتيلا و200 مصاب.. حصيلة الاشتباكات القبلية بالسودان

أعلنت لجنة طبية مقربة من حركة الاحتجاجات في السودان، اليوم الإثنين، أن 37 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب نحو 200 في اشتباكات بين قبيلتين في ولاية البحر الأحمر في الشرق، بعد أن اندلعت اشتباكات الأسبوع الماضي، بين قبيلتي بني عامر والنوبة في بورتسودان، كبرى مدن ولاية البحر الأحمر والميناء الرئيسي في البلاد، ونشرت لجنة الأطباء المقربة من حركة الاحتجاجات حصيلة الاشتباكات في بيان، بعدد القتلى في 3 مستشفيات في بورتسودان، موضحا أن "126 جريحا و 34 قتيلًا" في إحدى المؤسسات، و"75 جريحا و3 قتلى" في اثنتين آخريين، بحسب سكاي نيوز.
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هل يخوض «القروي» ماراثون رئاسة تونس من خلف القضبان؟

جاء اعتقال نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق هذا الاستحقاق المقرر في 15 سبتمبر المقبل، ليثير حالة من الجدل والتوتر، بعد أن أوقفته الشرطة التونسية على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، وتم اقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله. ووجهت السلطات التونسية إلى القروي، وشقيقه غازي، في 8 يوليو تهمة "تبييض الأموال"، حيث أوقف نبيل أثناء عودته من باجة، في شمال غربي البلاد، وأودع في السجن المدني بالمرناقية.
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الجيش الليبي يدخل غربان ويستعد لإعلان سيطرته الكاملة

تمكن الجيش الليبي، اليوم الإثنين، من دخول مدينة غريان، وأكد أنه سيعلن السيطرة الكاملة عليها في وقت لاحق، وفقا لما صرح به العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، وآمر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة. وأضاف المحجوب أن الميليشيات التي كانت في غريان انقسمت، وأن بعضها يقاتل إلى جوار الجيش الليبي في عملية استعادة السيطرة على غريان. وأوضح أن الجيش الليبي يتجه نحو وسط المدينة، وأنها تعتبر تحت سيطرة القوات المسلحة، خاصة بعد هروب الميليشيات، وتدمير بعض الآليات لها.
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