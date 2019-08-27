التحالف يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص

طائرة مسيرة

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف، تمكنت، مساء الإثنين، من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء، باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط. وبحسب قناة العربية، أوضح المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، إذ إن التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأكد المالكى استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن، الأحد، اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي،