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موسى: ترامب اشتكى للرئيس السيسي من الإعلام الأمريكي

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ ص
لقاء بين الرئيس عبد الفتاح ودونالد ترامب
لقاء بين الرئيس عبد الفتاح ودونالد ترامب
كشف الإعلامى أحمد موسى عن تفاصيل اللقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الأمريكى دونالد ترامب. وقال أحمد موسى، خلال حلقة الإثنين من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»، والتى ظهر فيها موسى وأذاعها من العاصمة اليابانية طوكيو: «الرئيس ترامب خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اشتكى من الإعلام الأمريكى، وقال أبرمت صفقة ممتازة مع اليابان بالنسبة للتجارة الرقمية، والصفقة تسعد الجميع ويستفيد منها الجميع وسيكون سعيدا بها».
وأضاف موسى:«تابع الرئيس ترامب مشكلتى الوحيدة سيدى الرئيس أنه عندما أبرم صفقة ممتازة وجيدة لا أجد الإعلام يتحدث عنها مثل صفقة اليابان فإن وسائل الإعلام لا تكتب شيئا عن هذا». وتابع موسى: «بيقول للرئيس عبد الفتاح السيسى كدا.. بيقوله إن أنا أبرمت صفقة ممتازة هيستفيد منها الجميع، صفقة مع
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صيدلية

تحذير عاجل من الصحة.. مضاد حيوي «مغشوش» في الأسواق

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تحذيرا هاما من مادة تجارية متداولة، عبر منشور الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة رقم 32 لعام 2019، بعنوان "غش تجاري"، من بودرة للمضاد الحيوي، مشيرا إلى أن اسم المستحضر هو "Wouncure topical powder 10 gm"، من إنتاج شركة ريفا فارما، وشددت الإدارة على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من جميع التغشيلات المنتجة بعد تاريخ مارس 2017، مشددة على نشر التحذير في جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة.
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الرطوبة مستمرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
محمد-رمضان (2)

أزهريون عن سجود محمد رمضان: غير مقبول.. ولسنا آلهة لنحاسبه

واجه الفنان محمد رمضان العديد من الانتقادات بسبب الحفل الذي أحياه في الساحل الشمالي، إذ استفز ظهوره بقميص شفاف انتقادات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف البعض المظهر الذي أطل به بـ"الغريب وغير المناسب"، غير أن حرصه على السجود على المسرح عقب نهاية الحفل، أثار حفيظة واستياء عدد من رجال الدين، إذ أكد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن للسجود مواضعَ، وأن "الغناء لا يجوز إلا في مناسبات كحب الوطن والدعوة إلى الفضائل والبعد عن الرذائل، كما أن عدم الاختلاط بالعاريات الغانيات الراقصات أمر واجب".
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«الهوا طيره».. علم مصر يعود إلى قلعة قايتباي من جديد

بعد حالة من الجدل فرضت نفسها على الشارع السكندرى ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اختفاء علم مصر من أعلى قلعة قايتباي الأثرية بمحافظة الإسكندرية، أوضحت وزارة الآثار، أن الأزمة بسبب المناخ وشدة الهواء، ما أدى إلى تطاير العلم، وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الإثنين، إنه تم تركيب علم أعلى ساري البرج الرئيسي لقلعة قايتباي وعلى ارتفاع أكثر من 30 مترا، إذ جرت العادة أن يكون هناك ساري بقلعة قايتباي منذ فترة طويلة باعتبارها إحدى أهم معالم عروس البحر المتوسط.
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السيسى-وترامب (3)

ترامب: السيسي مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ووفقا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز" عبر حسابها على "تويتر"، فإن الرئيس الأمريكي أكد أن "الرئيس السيسي عنصر مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن ما يقوم به السيسي هام جدا في المنطقة. وأضاف ترامب: "مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".
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ترامب يقترح استخدام القنابل النووية لوقف الأعاصير

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الأحد موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا. وذكر الموقع أنه ذلك جاء خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، حيث سأل ترامب أن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الافريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة، ووفق مصدر، رفض كشف هويته، أن الحاضرون تركوا الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا"، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
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ترامب: أنا المختار من الله لخوض الحرب مع الصين

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق سيلًا من التصريحات، آخرها تلك التصريحات التى قد تثير الجدل، حين أعلن، الأربعاء، أن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه، وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها، لكنّه هو «المختار» من الله لأداء هذه المهمة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مطول عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض: «هذه ليست حربي التجارية.. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون».
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صدمة في الدنمارك بعد إلغاء زيارة ترامب بسبب جرينلاند

عبر دنماركيون عن صدمتهم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء زيارته إلى بلدهم بعد رفض فكرته لشراء جزيرة جرينلاند. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أثار مقترح ترامب في بادئ الأمر شكوكا وسخرية من الساسة في الدنمارك شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، إذ قال رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن على موقع «تويتر»: «لا بد وأنها كذبة أبريل.. جاءت في غير موعدها تماما». لكن طغى شعور بالحيرة عندما ألغى ترامب زيارته التي كانت مقررة في الثاني والثالث من سبتمبر، ردا على وصف فريدريكسن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة بأنها «سخيفة».
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