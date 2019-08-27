موسى: ترامب اشتكى للرئيس السيسي من الإعلام الأمريكي

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ ص

لقاء بين الرئيس عبد الفتاح ودونالد ترامب

كشف الإعلامى أحمد موسى عن تفاصيل اللقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الأمريكى دونالد ترامب. وقال أحمد موسى، خلال حلقة الإثنين من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»، والتى ظهر فيها موسى وأذاعها من العاصمة اليابانية طوكيو: «الرئيس ترامب خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اشتكى من الإعلام الأمريكى، وقال أبرمت صفقة ممتازة مع اليابان بالنسبة للتجارة الرقمية، والصفقة تسعد الجميع ويستفيد منها الجميع وسيكون سعيدا بها».

وأضاف موسى:«تابع الرئيس ترامب مشكلتى الوحيدة سيدى الرئيس أنه عندما أبرم صفقة ممتازة وجيدة لا أجد الإعلام يتحدث عنها مثل صفقة اليابان فإن وسائل الإعلام لا تكتب شيئا عن هذا». وتابع موسى: «بيقول للرئيس عبد الفتاح السيسى كدا.. بيقوله إن أنا أبرمت صفقة ممتازة هيستفيد منها الجميع، صفقة مع