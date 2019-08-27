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الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة «تيكاد 7»

تحرير:محمد عودة ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته التى تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية إفريقيا «تيكاد 7» خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى. وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذى يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، ولتكون قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين فى هذا الإطار.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد توجه، الإثنين، إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «التيكاد»، وذلك في ختام زيارته لفرنسا.ويشكل مؤتمر «تيكاد 7» نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين،
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قطارات (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

غدا.. السيسي وشينزو آبي يفتتحان قمة التيكاد السابعة

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، غدا الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) التي تعقد تحت شعار "دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي، وسيركز المشاركون في المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل في التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.
طقس-حار (6)

استمرار الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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موسى: ترامب اشتكى للرئيس السيسي من الإعلام الأمريكي

كشف الإعلامى أحمد موسى عن تفاصيل اللقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الأمريكى دونالد ترامب. وقال أحمد موسى، خلال حلقة الإثنين من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»، والتى ظهر فيها موسى وأذاعها من العاصمة اليابانية طوكيو: «الرئيس ترامب خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اشتكى من الإعلام الأمريكى، وقال أبرمت صفقة ممتازة مع اليابان بالنسبة للتجارة الرقمية، والصفقة تسعد الجميع ويستفيد منها الجميع وسيكون سعيدا بها».
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الرئيس-السيسي (3)

السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر السبت، مطار القاهرة الدولى، متوجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التى تترأسها فرنسا، والتى تستمر على مدار 3 أيام. وتُعقد القمة بمشاركة 24 وفدًا من بينهم، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، ورئيس وزراء اليابان، ورئيس وزراء كندا، والرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، ورؤساء حكومات دول جنوب إفريقيا، والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو، وإسبانيا والهند وأستراليا، وشيلى.
ميناء

مدير ميناء شرق: وضع مخطط المنطقة الاقتصادية حتى 2050

قال القبطان علي عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن مخطط المنطقة الاقتصادية المرحلة الأولى حتى عام 2030، والثانية حتى عام 2050، طبقا لدراسات علمية من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، إلى أن منطقة شرق بورسعيد تضم منطقة صناعية على 63 كيلومترا مربعا للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وميناءً بحريا يضم أرصفة بحرية حالية بطول 7.4 كيلومتر بعمق 18.5 متر، فضلا عن 3 مناطق لوجيستية بمساحة 24 كيلومترا مربعا.
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السيسي عن انفجار معهد الأورام: مستمرون في البناء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤامرات التخريب والتدمير، التي تستهدف النيل من مصر ووقف مسيرتها في التنمية لن تنجح، مشددا على أننا "مستمرون في البناء مهما كانت التحديات". وتساءل الرئيس السيسي، خلال حضوره افتتاح مجمع الفوسفات بالعين السخنة، اليوم الأربعاء: "هل هناك دين يقام بالتخريب والقتل؟.. هل الإصلاح في الدنيا يقام بالهدم والدمار؟.. ربنا سبحانه وتعالي ميرضاش بكده وربنا ماخلقش البشر للتخريب والتدمير".
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السيسي يفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة (بث مباشر)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإفتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، اليوم الأربعاء، والذى يعد من أكبر المشروعات القومية فى مجال الاسمدة الفوسفاتية فى الشرق الأوسط. ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح المجمع بمدينة العين السخنة، حيث تم الانتهاء منه فى وقت قياسى، وطبقا لأعلى معدلات الجودة فى العالم. يعتبر مشروع إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة فى العين السخنة هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا.
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