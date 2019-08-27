الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة «تيكاد 7»

تحرير:محمد عودة ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته التى تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية إفريقيا «تيكاد 7» خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى. وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذى يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، ولتكون قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين فى هذا الإطار.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد توجه، الإثنين، إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «التيكاد»، وذلك في ختام زيارته لفرنسا.ويشكل مؤتمر «تيكاد 7» نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين،