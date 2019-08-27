غدا.. السيسي وشينزو آبي يفتتحان قمة التيكاد السابعة

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، غدا الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) التي تعقد تحت شعار "دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي، وسيركز المشاركون في المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل في التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.

ويتضمن جدول أعمال، الغد، التقاط صور جماعية للزعماء المشاركين بالقمة الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت اليابان، لمدة نصف ساعة، يعقبها الجلسة الافتتاحية. وستعقد الجلسة الموسعة الأولى للقمة الساعة الثالثة عصرا وتستمر لمدة ساعة وتتناول ملاحظات عامة ومستقبل التيكاد والتنمية الإفريقية، يعقبها الجلسة الموسعة