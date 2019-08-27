غدا.. السيسي وشينزو آبي يفتتحان قمة التيكاد السابعة
٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، غدا الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) التي تعقد تحت شعار "دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي، وسيركز المشاركون في المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل في التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.
ويتضمن جدول أعمال، الغد، التقاط صور جماعية للزعماء المشاركين بالقمة الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت اليابان، لمدة نصف ساعة، يعقبها الجلسة الافتتاحية. وستعقد الجلسة الموسعة الأولى للقمة الساعة الثالثة عصرا وتستمر لمدة ساعة وتتناول ملاحظات عامة ومستقبل التيكاد والتنمية الإفريقية، يعقبها الجلسة الموسعة
ويتضمن جدول أعمال، الغد، التقاط صور جماعية للزعماء المشاركين بالقمة الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت اليابان، لمدة نصف ساعة، يعقبها الجلسة الافتتاحية. وستعقد الجلسة الموسعة الأولى للقمة الساعة الثالثة عصرا وتستمر لمدة ساعة وتتناول ملاحظات عامة ومستقبل التيكاد والتنمية الإفريقية، يعقبها الجلسة الموسعة الثانية التي تعقد الساعة الرابعة و5 دقائق عصرا وتستمر لمدة ساعة و45 دقيقة، بمركز المؤتمرات بيوكوهاما باسيفيك، وتتناول تسريع التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال الابتكار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وفي الساعة السابعة مساءً يقيم رئيس وزراء اليابان وعمدة مدينة يوكوهاما حفل استقبال للمشاركين بالقمة بفندق يوكاهاما رويال بارك.
وتتضمن فاعليات بعد غد الخميس، الجلسة الموسعة الثالثة بعنوان "حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام"، يعقبها الجلسة الموسعة الرابعة تحت عنوان تعميق المجتمع المستدام والمتماسك، وجلسة مناقشة موضوعية وتغطى قضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تنمية رأس المال البشري، تعليم الشباب، الزراعة والتغيرات المناخية، التخفيف من أخطار الكوارث، والاقتصاد الأزرقـ وفى المساء يقيم رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء على شرف المشاركين بالقمة بيوكوهاما رويال بارك.
وتتضمن فاعليات، الجمعة المقبلة (اليوم الأخير)، عقد الجلسة الموسعة الخامسة وتتناول تعزيز السلام والاستقرار، الجلسة الموسعة السادسة والتى تتناول تقريرا حول الجلسات الموضوعية بمشاركة رؤساء كل جلسة موضوعية ويعقبها الجلسة الختامية ومؤتمر صحفي، وسيعقد حفل استقبال شاي بالقصر الإمبروطورى للمشاركين بالقمة الساعة عصرا لمدة 40 دقيقة، يتبعه حفل توزيع جوائز هيديو نجوشي إفريقيا.