«خلية الوراق وعنف المنيا» أبرز محاكمات الثلاثاء

النيابة العامة تطعن اليوم على رفض إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلى الصلاحية
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، لإعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، ومن المقرر أن تعقد جلسة سماع مرافعات الدفاع بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
كانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت فى 1 فبراير من عام 2017، على المتهمين بأحكام ما بين الإعدام
فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
كانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت فى 1 فبراير من عام 2017، على المتهمين بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة.
إحالة للصلاحية
ينظر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، طعن النيابة العامة على قرار مجلس التأديب والصلاحية، برفض دعوى إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للصلاحية، في اتهامهما بالتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي في إعداد مشروع قانون تحت مسمى «مكافحة التعذيب».
كان مجلس التأديب والصلاحية قرر فى 29 يونيو الماضي، رفض دعوى إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للصلاحية، إلا أن النيابة العامة تقدمت بطعن على القرار.
وتقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين "عبد الجبار" و "رؤوف" بالاستغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقى غير شرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى المستشار عبدالشافي عثمان القاضى المنتدب الذى فتح التحقيقات فى البلاغ بتاريخ 30 مارس 2015.
عزل مستشار مرسي
تبدأ محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نظر أولى جلسات القضية رقم 50945 لسنة 73 ق المقامة من المحامي محمد حامد سالم ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد عبد الحكيم جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار المعزول مرسي من مجلس الدولة.
وكان محمد فؤاد جاد الله هو المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، وقد سبق وأرسل المحامي محمد حامد سالم طالب إنذار مقيد برقم 11617 لسنة 2019 لرئيس مجلس الدولة وشكوى أخرى حملت رقم 1308 لسنة 2019 مكتب رئيس مجلس الدولة، بعزله من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية.
وتشير الدعوى التي قُدمت لمجلس الدولة، إلى أن "جاد الله"، يعمل حاليا على منصة القضاء الإداري كعضو الدائرة 11 قضاء إداري ولا زال يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، على الرغم من أنه كان أهم الكوادر وأصدر بيانات الثورة الذى هاجم قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، وساهم أيضا في إصدار الإعلانات الدستورية إبان توليه المستشار القانوني للمعزول محمد مرسي.
أحداث عنف المنيا
تصدر المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، حكمها على 3 متهمين بتهمة «التورط في أحداث عنف بالمنيا»، والتى شهدت أحداث عنف وشغب بكمين ونقطة شرطة قرية دلجا وتظاهرات بجامعة المنيا وأحداث شغب بمركز بني مزار وإتلاف محول كهرباء بمركز المنيا.
كانت ذات المحكمة العسكرية قضت في مايو الماضي بمعاقبة المتهمين غيابيا بأحكام تراوحت ما بين 3 و7 سنوات حبسا بتهم «الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت عامة»، وتم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم.