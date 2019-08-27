جريمة

«خلية الوراق وعنف المنيا» أبرز محاكمات الثلاثاء

النيابة العامة تطعن اليوم على رفض إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلى الصلاحية
تحرير:سماح عوض الله ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، لإعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، ومن المقرر أن تعقد جلسة سماع مرافعات الدفاع بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية. كانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت فى 1 فبراير من عام 2017، على المتهمين بأحكام ما بين الإعدام
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انقلاب ميكروباص

انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري وإصابة 8 مواطنين

انقلبت سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الإقليمي، مساء اليوم الإثنين، ونتج عنها إصابة 8 مواطنين، دون وقوع وفيات، وتم نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، والوقوف على أسباب انقلاب السيارة الميكروباص، وأمرت النيابة العامة بندب خبراء المعمل الجنائي لإعداد تقرير فني عن الحادث، وأوضح مصدر أمني أن حالة المصابين مستقرة، ويخضعون للعلاج تحت إشراف طبي، وخاطبت النيابة إدارة المرور لورود تحرياتها بشأن الحادث.
محكمة

سرقوا أموال «دعم الطيارين».. المشدد 7 سنوات لـ8 متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لمدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران، و7 متهمين آخرين بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين، وقضت المحكمة في منطوق حكمها بإلزام المتهمين جميعا برد الأموال المستولى عليها، وتغريم كل منهم 2 مليون و250 ألف جنيه، وينتظر فريق الدفاع عن المتهمين، صدور حيثيات حكم المحكمة، لدراستها والتقرير بالطعن عليه أمام محكمة النقض.
محكمة-ارشفية

تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، ورفضت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، الصادر أمس الأحد، ليتم استبدال الحبس الاحتياطي للمتهمين بالتدابير الأمنية الاحترازية بزيارتهم لقسم الشرطة التابعين له مدة محددة كل أسبوع.
طعن

من حديقة الحيوان إلى الدم.. 44 يوما في قضية «فتاة العياط»

يوما تلو الآخر، تزداد قضية اتهام فتاة بذبح سائق ميكروباص، غموضا، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط»، إذ مرت بمحطات مهمة بداية من تسليم الفتاة نفسها لمأمور مركز شرطة العياط في 13 من يوليو الماضي، ومرورا بأقوالها تفصيليا خلال تحقيقات النيابة، وكذا حرب التصريحات الإعلامية المتبادلة بين محامي الفتاة المتهمة بالقتل ومحامي المجني عليه، وانتهاءً بقرار قاضي المعارضات الصادر، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل الفتاة المتهمة بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية، وهو القرار الذي استأنفت النيابة العامة عليه ومن المنتظر تحديد جلسة خلال 48 ساعة.
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محكمة عسكرية

«خليتا الواحات والوراق» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، إلى مرافعات الدفاع بمحاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، الذي استشهد فيه 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيه النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
الامين-الاعلي-للاعلام-احمد-سليم

من «هلال» لـ«سليم» مهمة اصطياد حيتان الرشوة والتربح

ضربات مدوية تسددها كل يوم هيئة الرقابة الإدارية، ضد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب وكشفت القائمة الطويلة للمقبوض عليهم في تهم التربح واستغلال المنصب والرشاوى عن فضائح هؤلاء ممن استحلوا المال العام، إذ شملت وزراء ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة الإدارية أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الانتظار. كان آخر تلك الضربات اليوم الثلاثاء، بعد إلقاء القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في قضية رشوة تتعلق بمهام وظيفته تجري بها التحريات منذ شهرين بحسب تأكيد رئيس المجلس الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.
مجلس-الدولة

«مش هيترقى سنة»عقوبة موظف بماسبيرو وقع بدل زميله

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بمجازاة معد برامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا معيبًا مُخالفًا للقانون والتعليمات واللوائح، إذ وقع بدلا من أحد مرؤوسيه، على طلب إقامة معرض بمحافظة الإسكندرية، ومهره بخاتم مقلد واستعمل المحرر المزور بأن قام بإرساله إلى محافظ الإسكندرية لإقامة معرض بالمحافظة، وحملت القضية التأديبية للموظف رقم رقم 452 لسنة 60 قضائية.
محمد-مـرسى (4)

رفض دعوى إسقاط الجنسية عن نجلي مرسي العياط

قضت اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، في مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسى، نجلى الرئيس المعزول محمد مرسى المتوفى، فى الدعوى التى تحمل رقم 46519/ 46515 لسنة 71 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وطالبت الدعوى المرفوضة بإصدار حكم قضائي يؤيد طلب إسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسي، صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، وشريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال.
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