«خلية الوراق وعنف المنيا» أبرز محاكمات الثلاثاء

النيابة العامة تطعن اليوم على رفض إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلى الصلاحية

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، لإعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، ومن المقرر أن تعقد جلسة سماع مرافعات الدفاع بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية. كانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت فى 1 فبراير من عام 2017، على المتهمين بأحكام ما بين الإعدام