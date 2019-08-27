11 مصابا فى تصادم 4 سيارات بسوهاج والجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص

حادث مروري- أرشيفية

شهد الطريق الزراعي الغربي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، تصادم سيارة أجرة وأخرى ملاكي، مما تسسب فى تعرض 9 مواطنين لإصابات متنوعة بين كسور وكدمات متفرقة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وفى سياق حوادث المرور الصباحية شهد كذلك طريق الفيوم الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة من قائديهما، مما تسب فى إصابتهما وتعطل حركة المرور على الطريق، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتدخلت قوات المرور لتيسير حركة سير السيارات.

فى حادث سوهاج تلقت قوات الأمن استغاثة من الأهالي بوقوع حادث مروري على الطريق الزراعي الغربي أمام منطقة الشادر دائرة مركز جرجا، وعلى الفور تحركت سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتنوعت إصاباتهم بين "كسر في عظام الأنف، واشتباه كسر بالضلوع، وسحجات وكدمات متفرق، واشتباه كسر في فقرات العنق، وجروح،



فى حادث سوهاج تلقت قوات الأمن استغاثة من الأهالي بوقوع حادث مروري على الطريق الزراعي الغربي أمام منطقة الشادر دائرة مركز جرجا، وعلى الفور تحركت سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتنوعت إصاباتهم بين "كسر في عظام الأنف، واشتباه كسر بالضلوع، وسحجات وكدمات متفرق، واشتباه كسر في فقرات العنق، وجروح، واشتباه كسر في الركبة اليمنى".



وفى سياق مواز تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى بتصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتدخلت القوات لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.







