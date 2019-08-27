رياضة

الزمالك يستعد لمصر للمقاصة بمعسكر مغلق

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص
الزمالك
الزمالك
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكرًا مغلقًا، اليوم الثلاثاء، في الإسكندرية، في إطار التحضيرات الأخيرة لخوض مواجهة مصر للمقاصة، التي ستقام غدًا الأربعاء على استاد برج العرب، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، ويركز الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض، من خلال معسكر اليوم على زيادة نسبة التركيز بأفضل صورة في تلك المباراة الفاصلة في مشوار أبناء ميت عقبة في بطولة الكأس التي يرغب مجلس إدارة النادي في مواصلة الفريق سعيه نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية على حساب سموحة.
وأعلن ميتشو قائمة الزمالك كالتالي: في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل. في خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود  حمدي الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمدي النقاز. في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق  (شيكابالا)
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نيمار

سان جيرمان يملي شروطه على برشلونة من أجل نيمار

من الصعب احتساب عدد الفصول التي مرت بها أزمة رحيل النجم البرازيلي نيمار عن صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان، لكن من المؤكد أنه لا يزال هناك فصول لتكتب في تلك القضية، ويرغب الفريق الفرنسي الآن في التخلص من خدمات نجم الفريق الأول، وبات سان جيرمان يرحب بالدخول في خط المفاوضات مع برشلونة، ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، يرغب باريس سان جيرمان في الحصول على 100 مليون يورو إضافة إلى التعاقد مع نيلسون سيميدة وعثمان ديمبلي، من أجل الموافقة على انتقال نيمار إلى صفوف العملاق الكتالوني.
إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: وصف مروان محسن بمهاجم مصر الأول مصيبة

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي عن النادي الأهلي، قبل أيام، قائلا: «كان لا بد أن يرحل لاسارتي بجهازه المعاون من الأهلي». وأشار سعيد، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، إلى أن الفريق الأحمر يحتاج إلى مهاجم جديد، ساخرا: «عندما يُطلق على مروان محسن مهاجم منتخب مصر الأول فهذه مصيبة سوداء». وانتقل لاعب الزمالك السابق، للحديث عن الفريق الأبيض، مؤكدا أن عودة محمود عبد الرازق «شيكابالا» للفريق هذا الموسم سيكون لها فائدة كبيرة، على المستويين الفني والمعنوي مع اللاعبين، إنها فرصة جيدة له لتقديم مستويات جيدة.
طلعت-يوسف

طلعت يوسف يكشف سر فوز الاتحاد على العربي الكويتي

قال طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن الفوز الذي حققه فريقه على العربي الكويتي، مساء الإثنين، في البطولة العربية سيكون له مردود إيجابي مميز على الفريق في المرحلة المقبل. ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري «بطل مصر»، في تحقيق فوز ثمين خارج الديار، على حساب مضيفه العربي الكويتي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب استاد صباح السالم، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس «ملك المغرب» للأندية الأبطال.
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اتحاد-الكرة (1)

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر. كما كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة اللقاء، وأضاف أن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (2)

رئيس الزمالك: لماذا لم يتحدث أحد عن رحيل لاسارتي؟

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة الفنية بالنادي، قيمت الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل قدومه، وأن بعض المحسوبين على الزمالك قالوا في الإعلام إن المدرب لا يملك شخصية، وإنني لا أملك قرار، وأوضح مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أرى أحد ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
ميتشو

الصربي «ميتشو» يبدأ مشواره مع الزمالك اليوم

يقود الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء، عقب توقيعه عقود توليه المهمة خلفًا لطارق يحيى، الذي تولى المهمة لفترة مؤقتة بعد خالد جلال الذي تمت إقالته، عقب خسارة لقب الدوي العام والهزيمة من الأهلي في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويبدأ ميشتو مهمته مع الزمالك في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالي، المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى:أنا رجل دولة مش زي الخطيب وأحلام الجمهور أوامر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إتمام التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو، كان أقوى رد على مروجي الشائعات والصفحات المأجورة بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف هدم لاستقرار النادي، معلقا: «بقول لجمهور الزمالك احلموا وأحلامكم أوامر». وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن هناك فارق شاسع بين ميتشو، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، موضحا أن ميتشو عاشق للعمل والنجاح، وأصبح يعرف اللاعبين لاعبًا لاعبًا، كما أن بطولاته معروفة للجميع.
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