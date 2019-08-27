الزمالك يستعد لمصر للمقاصة بمعسكر مغلق

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص

الزمالك

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكرًا مغلقًا، اليوم الثلاثاء، في الإسكندرية، في إطار التحضيرات الأخيرة لخوض مواجهة مصر للمقاصة، التي ستقام غدًا الأربعاء على استاد برج العرب، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، ويركز الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض، من خلال معسكر اليوم على زيادة نسبة التركيز بأفضل صورة في تلك المباراة الفاصلة في مشوار أبناء ميت عقبة في بطولة الكأس التي يرغب مجلس إدارة النادي في مواصلة الفريق سعيه نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية على حساب سموحة.

وأعلن ميتشو قائمة الزمالك كالتالي: في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل. في خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمدي النقاز. في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق (شيكابالا)