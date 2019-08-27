رياضة

سان جيرمان يملي شروطه على برشلونة من أجل نيمار

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص
نيمار
نيمار
من الصعب احتساب عدد الفصول التي مرت بها أزمة رحيل النجم البرازيلي نيمار عن صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان، لكن من المؤكد أنه لا يزال هناك فصول لتكتب في تلك القضية، ويرغب الفريق الفرنسي الآن في التخلص من خدمات نجم الفريق الأول، وبات سان جيرمان يرحب بالدخول في خط المفاوضات مع برشلونة، ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، يرغب باريس سان جيرمان في الحصول على 100 مليون يورو إضافة إلى التعاقد مع نيلسون سيميدة وعثمان ديمبلي، من أجل الموافقة على انتقال نيمار إلى صفوف العملاق الكتالوني.
وبدورها أشارت إذاعة "RAC1" الكتالونية، إلى استعداد مسؤولي برشلونة لعقد جلسة مع ممثلي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية، ومن المتوقع أن تحسم الأمور اليوم، من خلال رد برشلونة على طلبات الفريق الفرنسي، في الوقت الذي يترقب فيه ريال مدريد ما ستصل إليه تلك المفاوضات. ومن جانبه يرغب برشلونة
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هل يشارك نيمار مع سان جيرمان قبل 2 سبتمبر؟

تحوم الشكوك لدى باريس سان جيرمان بشأن إمكانية مشاركة نيمار في أي مباراة قبل نهاية الميركاتو الجاري، وذلك لسببين، الأول هو تعافيه في الوقت الحالي من الإصابة، والثاني هو اهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونة بضمه، ويواجه سان جيرمان فريق تولوز غدًا الأحد في الدوري الفرنسي، وفي حال إذا لم يشارك في المواجهة، ستكون الفرصة التالية يوم 30 من شهر أغسطس الجاري أمام ميتز، أي قبل 3 أيام فقط من نهاية الميركاتو، وحتى الآن يقتنع مدرب الفريق توماس توخيل بأن غياب نيمار يأتي بسبب الإصابة فقط.
نيمار

ريال مدريد في باريس لمحاولة ضم نيمار

تشهد العاصمة الفرنسية باريس في الوقت الحالي، مفاوضات مكثفة من قبَل ممثلي ريال مدريد الذين رحلوا إلى فرنسا للتحدث مع ممثلي باريس سان جيرمان بشأن ضم النجم البرازيلي نيمار، ويتمتع ريال مدريد بتفاؤل كبير بشأن حسم تلك الصفقة، على الرغم من عدم الكشف عن الكثير من تفاصيل المفاوضات الجارية حاليا، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة منذ أسابيع عديدة إيجاد عرض مناسب يرضي باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار، إلا أن البارسا حتى الآن لم يجد أي عرض قريب من تطلعات الفريق الفرنسي.
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مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
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تطورات جديدة في قرار نيمار للرحيل عن سان جيرمان

كشف بابلو سارابيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوجهة المقبلة لزميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقال ناشئ ريال مدريد السابق، خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أرى نيمار هادئًا في الوقت الحالي في باريس، ووجهته المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة؟ أعلم أنه كان هناك في برشلونة، وسوف يُفضل العودة". ويسعى برشلونة بكل قوته خلال الميركاتو الحالي، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، وتتجه المفاوضات حاليًا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.
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