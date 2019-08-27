سان جيرمان يملي شروطه على برشلونة من أجل نيمار

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص

نيمار

من الصعب احتساب عدد الفصول التي مرت بها أزمة رحيل النجم البرازيلي نيمار عن صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان، لكن من المؤكد أنه لا يزال هناك فصول لتكتب في تلك القضية، ويرغب الفريق الفرنسي الآن في التخلص من خدمات نجم الفريق الأول، وبات سان جيرمان يرحب بالدخول في خط المفاوضات مع برشلونة، ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، يرغب باريس سان جيرمان في الحصول على 100 مليون يورو إضافة إلى التعاقد مع نيلسون سيميدة وعثمان ديمبلي، من أجل الموافقة على انتقال نيمار إلى صفوف العملاق الكتالوني.

وبدورها أشارت إذاعة "RAC1" الكتالونية، إلى استعداد مسؤولي برشلونة لعقد جلسة مع ممثلي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية، ومن المتوقع أن تحسم الأمور اليوم، من خلال رد برشلونة على طلبات الفريق الفرنسي، في الوقت الذي يترقب فيه ريال مدريد ما ستصل إليه تلك المفاوضات. ومن جانبه يرغب برشلونة