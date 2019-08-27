جريمة

حملات لرفع المركبات المتروكة والكشف عن المخدرات

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
حملات مرورية
حملات مرورية
تشن الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، حملات متنوعة على الطرق الرئيسية والسريعة، تهدف إلى ضبط السرعات وضمان التزام السائقين بالحدود المتاحة لهم، للحد من حوادث الطرق، واستعانت الحملة بأجهزة الرادار، وحررت مخالفات على المخالفين، فيما تضمنت الحملة كذلك توقيع الكشف على عدد من السائقين بالطرق السريعة، خاصة قائدي سيارات النقل، للكشف عن حالات تعاطي المواد المخدرة، واستهدفت الحملة رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، منعًا لاستخدام تلك المركبات فى جرائم إرهابية.
تمكنت الحملة فى نطاق عدة شوارع بالقاهرة وحدها من رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكيها و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، و5 دراجات بخارية تمت مصادرتها لكونها دون تراخيص ولوحات معدنية. وحرصت القيادات الأمنية على إتمام الحملات
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38 ألف دولار.. ضبط عامل بتهمة الاتجار في العملة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على عامل بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية بنطاق دائرة قسم شرطة أول بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بقيام "عبد الغني ع"، 41 عاما، عامل بمنطقة الصاغة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وذلك بحسب ما أكدته المعلومات السرية.
معتز-مطر

الجنايات تؤيد إخلاء سبيل متهمي «الصفافير»

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة مغايرة بإخلاء سبيل أربعة متهمين أحداث بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بقضية "الصفافير"، وأيدت المحكمة اليوم القرار المستأنف فيه بإخلاء سبيل المتهمين عمر محمود رزق، أحمد عبد الفتاح إبراهيم، شيماء خليل سليمان، رمضان نادي صلاح، بتدابير احترازية، على أن يُعرض أمرهم على المحكمة كل فترة للتأكد من التزامهم بضوابط إخلاء السبيل.
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طعنه بسكين.. «إينو» يمزق جسد جاره بسبب الخلافات

انهال سائق بسكين على جسد جاره، اليوم الثلاثاء، في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة فأصابه إصابات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخصوص بتلقي إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول "إبراهيم ع"، 40 عاما، صاحب محل علافة، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وأخر من الجهه اليسري وجروح قطعية متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن والصدر وتم حجزه للعلاج.
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11 مصابا فى تصادم 4 سيارات بسوهاج والجيزة

شهد الطريق الزراعي الغربي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، تصادم سيارة أجرة وأخرى ملاكي، مما تسسب فى تعرض 9 مواطنين لإصابات متنوعة بين كسور وكدمات متفرقة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وفى سياق حوادث المرور الصباحية شهد كذلك طريق الفيوم الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة من قائديهما، مما تسب فى إصابتهما وتعطل حركة المرور على الطريق، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتدخلت قوات المرور لتيسير حركة سير السيارات.
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انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم بوقوع حادثي سير، أحدهما على طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وفى الحادث الآخر انقلبت سيارة أجرة على طريق الصف الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكانى الحادثين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان كل حادث، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادثين.
.رادار-مرور

دهس مواطن بطريق السويس وضبط 1530 مخالفة سرعة

تشن الإدارة العامة للمرور حملات عديدة، لرفع السيارات المتروكة فى الطرق، لمنع استخدامها فى أعمال إجرامية، وكذلك رصد المخالفات المرورية وتوقيع الغرامات الواجبة عنها، خاصة حالات تجاوز السرعات المقررة على الطرق الرئيسية، لما تسببه السرعات الزائدة عن المعدلات المسموح بها من حوادث طرق كارثية، وفى هذا السياق استهدفت الحملة مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ونجحت باستخدام أجهزة الرادار فى ضبط 1530 مخالفة سرعات زائدة، خلال 24 ساعة مضت، مع انتشار خدمات للتدخل السريع على مختلف الطرق.
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حملات للكشف عن التعاطي ومخالفات المرور بالجيزة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ولرصد كافة المخالفات، والتحقق من التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وتمكنت حملة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 28 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط 3457 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، وحرر رجال المرور المخالفات الرسمية ضد المخالفين، وحرروا محاضر أحالوها للنيابات المختصة حسب كل مخالفة.
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تصادم يعطل صحراوي الفيوم وحادث مأسوى ببحيرة قارون

شهد طريق الفيوم الصحراوي، تصادم سيارتين ملاكي، أعلى الطريق فى نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابية قائدي السيارتين، وتعطل حركة المرور، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتدخل رجال المرور لرفع السيارتين من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المركبتين، لحين تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر خدمات التدخل السريع خاصة على الطرق الواصلة بين المحافظات والطريق الدائري.
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