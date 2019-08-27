حملات لرفع المركبات المتروكة والكشف عن المخدرات

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

حملات مرورية

تشن الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، حملات متنوعة على الطرق الرئيسية والسريعة، تهدف إلى ضبط السرعات وضمان التزام السائقين بالحدود المتاحة لهم، للحد من حوادث الطرق، واستعانت الحملة بأجهزة الرادار، وحررت مخالفات على المخالفين، فيما تضمنت الحملة كذلك توقيع الكشف على عدد من السائقين بالطرق السريعة، خاصة قائدي سيارات النقل، للكشف عن حالات تعاطي المواد المخدرة، واستهدفت الحملة رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، منعًا لاستخدام تلك المركبات فى جرائم إرهابية.

تمكنت الحملة فى نطاق عدة شوارع بالقاهرة وحدها من رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكيها و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، و5 دراجات بخارية تمت مصادرتها لكونها دون تراخيص ولوحات معدنية. وحرصت القيادات الأمنية على إتمام الحملات



تمكنت الحملة فى نطاق عدة شوارع بالقاهرة وحدها من رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكيها و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، و5 دراجات بخارية تمت مصادرتها لكونها دون تراخيص ولوحات معدنية.



وحرصت القيادات الأمنية على إتمام الحملات وسط انتشار خدمات مرورية، لضمان عدم تعطل حركة السير بسبب إجراءات الفحص والتفتيش عن التراخيص ومستلزمات الأمان بالسيارات، مع التركيز على المتابعة لحركة المرور على المحاور الرئيسية لضمان عدم تكتل حركة السير، وتفعيل نشاط قوات التدخل السريع حال وقوع حادث عارض، بما يمنع ظهور أى كثافات مرورية.



