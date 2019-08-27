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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
السكة الحديد - صورة أرشيفية
السكة الحديد - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
وأصدرت هيئة السكة الحديد، أمس الإثنين، بيانا، أعلنت فيه عن قرارها الدفع بـ4 قطارات خدمة جديدة بين "القاهرة- منوف- طنطا"، والعكس، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، استعدادا لبداية العام الدراسي وخدمة أهالي خط منوف، موضحة أن القطارات هي 564 و565 بين منوف وطنطا، والعكس، إذ يقوم القطار رقم 565 من منوف في الساعة
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طقس-حار (5)

الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الاسكان-الاجتماعى

تنفيذ 648 وحدة إسكان اجتماعي في أسيوط الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة سكنية (27 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، بمدينة أسيوط الجديدة، وجاري إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة. وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة، قالت المهندسة جيهان أحمد عمار القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، هي، حضانتان بمنطقتي شمال الجامعة، والحي الثاني، وسوقان تجاريتان مصغرتان نموذج (3 محال) بالحى الثاني، وملعبان خماسيان بمنطقتى ابنى بيتك 2، ومركز خدمات الحى الأول، ومدرسة ثانوية عامة، ومدرسة للتعليم الأساسي.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

غدا.. السيسي وشينزو آبي يفتتحان قمة التيكاد السابعة

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، غدا الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) التي تعقد تحت شعار "دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي، وسيركز المشاركون في المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل في التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.
طقس-حار (6)

استمرار الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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قطار (2)

قرار جديد من السكة الحديد بسبب العام الدراسي

أصدرت هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، بيانا، أعلنت فيه عن قرارها الدفع بـ4 قطارات خدمة جديدة بين "القاهرة- منوف- طنطا"، والعكس، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، استعدادا لبداية العام الدراسي وخدمة أهالي خط منوف، موضحة أن القطارات هي 564 و565 بين منوف وطنطا، والعكس، إذ يقوم القطار رقم 565 من منوف في الساعة الثامنة صباحا ويصل طنطا في الساعة التاسعة و10 دقائق صباحا، بينما يقوم القطار رقم 564 من طنطا في الساعة التاسعة و55 دقيقة مساءً ويصل منوف في الساعة الحادية عشر و5 دقائق مساءً.
السكة-الحديد

استغلال مساحات سكك الترام المتوقفة في طلب إحاطة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم، بديوان عام الوزارة، للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد، ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية. واستعرض شوقي في كلمته، ما تحقق حتى الآن من بناء إطار عام لمناهج النظام التعليمي الجديد، والانتهاء من بناء المناهج الدراسية لرياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية -الصف "الأول والثاني" الابتدائي-، وتدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.
قطار (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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