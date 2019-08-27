رياضة

قائمة الزمالك لمباراة مصر المقاصة في الكأس

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
الزمالك
الزمالك
أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة مصر للمقاصة، المقرر إقامتها في التاسعة ونصف مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر، وشهدت قائمة الزمالك تحت قيادة مدربه الصربي الجديد، ظهور طارق حامد بعد غياب عن مواجهة ديكاداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا، كما عاد طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض إلى القائمة، كما يظهر المغربي محمد أوناجم لأول مرة مع الفريق الأبيض، بينما يغيب الثنائي إسلام جابر ومحمد حسن.
وضمت قائمة الزمالك: حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل. خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي (الونش) - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق (شيكابالا) - محمد أوناجم - محمد
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أنطونيو-كونتي

كونتي يعادل رقم جوزيبي مياتزا وهيلينيو هيريرا

دك إنتر ميلان بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي، مرمى ضيفه ليتشي، وهزمه برباعية دون رد، مساء أمس الإثنين، على ملعب جوسيبي مياتزا، في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي "الكالتشيو"، وسجل رباعية النيراتزوري، مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي وروميلو لوكاكو وأنطونيو كاندريفا بالدقائق 21 و24 و70 و84، ليحقق النيراتزوري انتصاره الأول هذا الموسم، وينتزع الصدارة مبكرا. وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كونتي أصبح ثالث مدرب في تاريخ إنتر ميلان، يفوز في أول مباراة له مع الفريق بالكالتشيو بفارق 4 أهداف، بعد جوزيبي مياتزا، وهيلينيو هيريرا.
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اللجنة الأولمبية: حكم إلغاء الهبوط واجب التنفيذ ولكن

أكد المهندس شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم في قضية اتحاد الكرة والأندية المتنازع معها على مسألة الهبوط واجب التنفيذ، ولكنه يجوز الطعن عليه محليًا ودوليًا، وقال العريان في تصريحات لبرنامج «صباحك بيضحك» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إن حكم إلغاء الهبوط الذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، لا يمكن تجاهله أو القول إنه غير وجوبي، ومن الأفضل لاتحاد الكرة التركيز في اتخاذ خطوات قانونية في الطعن على الحكم محليًا.
ماتيتش 2018

ماتيتش يرغب في الاجتماع بسولسكاير لتحديد مستقبله

طالب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، نيمانيا ماتيتش، بإجراء اجتماع مع مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير، وذلك بعد خسارته لمكانه الأساسي في تشكيل الشياطين الحمر، وغاب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عن المباريات الثلاث الأولى لليونايتد في الدوري الإنجليزي، بعدما فقد مكانه لصالح اللاعب الشاب سكوت ماكتوميناي، وبعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث، يرغب ماتيتش في الحصول على توضيح بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة أن دوره في الفريق تقلص كثيرًا منذ وصول سولسكاير على رأس القيادة الفنية لمانشستر في شهر ديسمبر الماضي.
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الزمالك يستعد لمصر للمقاصة بمعسكر مغلق

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكرًا مغلقًا، اليوم الثلاثاء، في الإسكندرية، في إطار التحضيرات الأخيرة لخوض مواجهة مصر للمقاصة، التي ستقام غدًا الأربعاء على استاد برج العرب، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، ويركز الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض، من خلال معسكر اليوم على زيادة نسبة التركيز بأفضل صورة في تلك المباراة الفاصلة في مشوار أبناء ميت عقبة في بطولة الكأس التي يرغب مجلس إدارة النادي في مواصلة الفريق سعيه نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية على حساب سموحة.
اتحاد-الكرة (1)

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر. كما كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة اللقاء، وأضاف أن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
ميتشو

الصربي «ميتشو» يبدأ مشواره مع الزمالك اليوم

يقود الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء، عقب توقيعه عقود توليه المهمة خلفًا لطارق يحيى، الذي تولى المهمة لفترة مؤقتة بعد خالد جلال الذي تمت إقالته، عقب خسارة لقب الدوي العام والهزيمة من الأهلي في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويبدأ ميشتو مهمته مع الزمالك في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالي، المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى:أنا رجل دولة مش زي الخطيب وأحلام الجمهور أوامر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إتمام التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو، كان أقوى رد على مروجي الشائعات والصفحات المأجورة بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف هدم لاستقرار النادي، معلقا: «بقول لجمهور الزمالك احلموا وأحلامكم أوامر». وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن هناك فارق شاسع بين ميتشو، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، موضحا أن ميتشو عاشق للعمل والنجاح، وأصبح يعرف اللاعبين لاعبًا لاعبًا، كما أن بطولاته معروفة للجميع.
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