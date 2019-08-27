قائمة الزمالك لمباراة مصر المقاصة في الكأس

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة مصر للمقاصة، المقرر إقامتها في التاسعة ونصف مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر، وشهدت قائمة الزمالك تحت قيادة مدربه الصربي الجديد، ظهور طارق حامد بعد غياب عن مواجهة ديكاداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا، كما عاد طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض إلى القائمة، كما يظهر المغربي محمد أوناجم لأول مرة مع الفريق الأبيض، بينما يغيب الثنائي إسلام جابر ومحمد حسن.

وضمت قائمة الزمالك: حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل. خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي (الونش) - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق (شيكابالا) - محمد أوناجم - محمد

وضمت قائمة الزمالك:



حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.



خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي (الونش) - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمدي النقاز.



خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق (شيكابالا) - محمد أوناجم - محمد عنتر - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو.



خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.



يدخل الزمالك، معسكرًا مغلقًا، اليوم الثلاثاء، في الإسكندرية، في إطار التحضيرات الأخيرة لخوض مواجهة مصر للمقاصة.

ويركز الصربي ميتشو، من خلال معسكر اليوم على زيادة نسبة التركيز بأفضل صورة في تلك المباراة الفاصلة في مشوار أبناء ميت عقبة في بطولة الكأس التي يرغب مجلس إدارة النادي في مواصلة الفريق سعيه نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية على حساب سموحة.