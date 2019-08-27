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السودان: «الحرية والتغيير» تنهي ترشيحاتها للوزراء

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
السودان - صورة أرشيفية
السودان - صورة أرشيفية
أعلنت قوى (الحرية والتغيير) في السودان، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إعداد قائمة ترشيحاتها للوزراء في حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، المقرر أن يؤدوا القسم الدستوري، غدا الأربعاء، حسب اتفاق ترتيبات تشكيل السلطة. وقال القيادي في قوى إعلان (الحرية والتغيير) محمد ضياء الدين، في مؤتمر صحفي مقتضب، صباح اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع لتلك القوى في مقر حزب (الأمة) استمر أكثر من 18 ساعة، إن المجلس القيادي اجتمع مع لجنة الترشيحات، في هذا اللقاء المطول، وانتهى الأمر بإعداد القائمة النهائية، التي سترسل إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك فورا.
وأضاف ضياء الدين، أنه سيعقد اجتماع مساء اليوم بين المجلس القيادي لـ"الحلاية والتغيير" وحمدوك، للاستقرار على التشكيل النهائي للسلطة التنفيذية. من جانبه، قال قيادي في لجنة الترشيحات لقوى (إعلان الحرية والتغيير)، إن القائمة تضم ترشيحات لـ14 وزارة و4 مجالس، من بينها المجلس القومي للبيئة، إذ أنه تم ترشيح
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الجيش السوري يدمر عربتين مفخختين بريف إدلب

أعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، عن تدمير عربتين مفخختين بداخلهما انتحاريون قام تنظيم القاعدة بإرسالهما نحو النقاط العسكرية على محور ريف إدلب الشرقي. وقال مصدر ميداني: إن "قوات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربتين مفخختين قبل وصولهما إلى هدفهما على محور الاشتباك، كانت التنظيمات المسلحة قد استهلت الهجوم بإرسالهما نحو نقاط الجيش"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأكد المصدر أن تعزيزات عسكرية مناسبة وصلت إلى خطوط التماس في المنطقة لاستيعاب الهجوم، مشيرًا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش ومسلحي التنظيمات الإرهابية المهاجمة حتى اللحظة.
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التحالف يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف، تمكنت، مساء الإثنين، من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء، باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط. وبحسب قناة العربية، أوضح المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، إذ إن التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
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دوي انفجارات بمزارع شبعا.. والإعلام اللبناني: قنابل إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبناني، في نباء عاجل، بسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان، وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا، مؤكدة سماع دوي عدة انفجارات داخل المزارع، بحسب روسيا اليوم.
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37 قتيلا و200 مصاب.. حصيلة الاشتباكات القبلية بالسودان

أعلنت لجنة طبية مقربة من حركة الاحتجاجات في السودان، اليوم الإثنين، أن 37 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب نحو 200 في اشتباكات بين قبيلتين في ولاية البحر الأحمر في الشرق، بعد أن اندلعت اشتباكات الأسبوع الماضي، بين قبيلتي بني عامر والنوبة في بورتسودان، كبرى مدن ولاية البحر الأحمر والميناء الرئيسي في البلاد، ونشرت لجنة الأطباء المقربة من حركة الاحتجاجات حصيلة الاشتباكات في بيان، بعدد القتلى في 3 مستشفيات في بورتسودان، موضحا أن "126 جريحا و 34 قتيلًا" في إحدى المؤسسات، و"75 جريحا و3 قتلى" في اثنتين آخريين، بحسب سكاي نيوز.
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احتجاجات-السودان (1)

إعلان الطوارئ في السودان بعد مقتل 16 شخصًا ببورسودان

أعلن مجلس السيادة في السودان رسميًا، مساء أمس الأحد، حالة الطوارئ في مدينة بورسودان، وذلك بعد نشوب اشتباكات قبلية، والتي تقول الشرطة، إنها أودت بحياة 16 شخصا على الأقل حتى الآن. وقال المتحدث باسم المجلس، إنه تم إقالة القائم بأعمال والي ولاية البحر الأحمر، ومدير جهاز الأمن بالولاية. ورصدت الأجهزة الأمنية، استخدام السلاح الآلي لأول مرة في الصراع متهمة أطراف خارجية بالتدخل لتأجيج الصراع، وعلى إثرها أرسلت الأجهزة الأمنية المزيد من التعزيزات إلى المنطقة وذلك بحسب موقع العربية.
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بعد رفض الإعانات.. السودان: نحتاج 8 مليارات دولار مساعدات

أعلن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، أن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال حمدوك، إن الخرطوم بدأت محادثات مع واشنطن، لرفع اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب. وأضاف رئيس الوزراء السوداني الجديد، سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه في السودان. والأربعاء الماضي، قال حمدوك في أول تصريح له، بعد تنصيبه رئيسا لوزراء السودان، إنه يجب أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي المشرف على الانهيار.
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أسبوع تاريخي.. السودان في طريقه للحكم المدني

على مدار الأسبوع الماضي، مر السودان بلحظات ستخلد في تاريخ أبنائه إلى الأبد، حيث شهد يوم السبت الماضي، التوقيع على الوثيقة الدستورية التي تمهد الانتقال لحكم مدني. والأربعاء الماضي، كان السودانيون على موعد آخر مع التاريخ، حيث أدى أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، ويضم المجلس امرأتين، إحداهما مسيحية، في سابقة تاريخية. وفي اليوم نفسه، أدى عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجديد، اليمين الدستورية، ليبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
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بعد نحو عامين من الشغب.. الخرطوم على طريق الاستقرار

بعد مشاهد دموية طالت قرابة العامين، منذ اندلاع العديد من المظاهرات ضد حكم البشير بالخرطوم، شهد السودان، خلال الساعات الماضية، قيام الخرطوم باتخاد العديد من الخطوات، عبر وساطات دولية، للمضى قدما تجاه الاستقرار ونبذ الخلافات والصراعات. وعقب توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكرى، وقوى الحرية والتغيير، خرج تشكيل المجلس السيادى للنور، ويحل هذا المجلس محل المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 1 أبريل الماضي، بعد 3 عقود على رأس السلطة.
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