السودان: «الحرية والتغيير» تنهي ترشيحاتها للوزراء

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

السودان - صورة أرشيفية

أعلنت قوى (الحرية والتغيير) في السودان، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إعداد قائمة ترشيحاتها للوزراء في حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، المقرر أن يؤدوا القسم الدستوري، غدا الأربعاء، حسب اتفاق ترتيبات تشكيل السلطة. وقال القيادي في قوى إعلان (الحرية والتغيير) محمد ضياء الدين، في مؤتمر صحفي مقتضب، صباح اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع لتلك القوى في مقر حزب (الأمة) استمر أكثر من 18 ساعة، إن المجلس القيادي اجتمع مع لجنة الترشيحات، في هذا اللقاء المطول، وانتهى الأمر بإعداد القائمة النهائية، التي سترسل إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك فورا.

وأضاف ضياء الدين، أنه سيعقد اجتماع مساء اليوم بين المجلس القيادي لـ"الحلاية والتغيير" وحمدوك، للاستقرار على التشكيل النهائي للسلطة التنفيذية. من جانبه، قال قيادي في لجنة الترشيحات لقوى (إعلان الحرية والتغيير)، إن القائمة تضم ترشيحات لـ14 وزارة و4 مجالس، من بينها المجلس القومي للبيئة، إذ أنه تم ترشيح