جريمة

طعنه بسكين.. «إينو» يمزق جسد جاره بسبب الخلافات

تحرير:هيثم بطاح ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
سكين - صورة أرشيفية
سكين - صورة أرشيفية
انهال سائق بسكين على جسد جاره، اليوم الثلاثاء، في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة فأصابه إصابات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخصوص بتلقي إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول "إبراهيم ع"، 40 عاما، صاحب محل علافة، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وأخر من الجهه اليسري وجروح قطعية متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن والصدر وتم حجزه للعلاج.
وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم جاره "محمد ص"، شهرته إينو، 31 عاما، سائق، بالتعدي عليه في أثناء تواجده داخل محل الأعلاف ملكه، إثر حدوث مشاده كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة تعدى على إثرها الأخير عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته وفر هاربا.من خلال الملاحقات الأمنية، تمكن ضباط وحدة
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القبض-على-متهم

38 ألف دولار.. ضبط عامل بتهمة الاتجار في العملة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على عامل بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية بنطاق دائرة قسم شرطة أول بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بقيام "عبد الغني ع"، 41 عاما، عامل بمنطقة الصاغة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وذلك بحسب ما أكدته المعلومات السرية.
معتز-مطر

الجنايات تؤيد إخلاء سبيل متهمي «الصفافير»

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة مغايرة بإخلاء سبيل أربعة متهمين أحداث بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بقضية "الصفافير"، وأيدت المحكمة اليوم القرار المستأنف فيه بإخلاء سبيل المتهمين عمر محمود رزق، أحمد عبد الفتاح إبراهيم، شيماء خليل سليمان، رمضان نادي صلاح، بتدابير احترازية، على أن يُعرض أمرهم على المحكمة كل فترة للتأكد من التزامهم بضوابط إخلاء السبيل.
حملة-مرورية (7)

حملات لرفع المركبات المتروكة والكشف عن المخدرات

تشن الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، حملات متنوعة على الطرق الرئيسية والسريعة، تهدف إلى ضبط السرعات وضمان التزام السائقين بالحدود المتاحة لهم، للحد من حوادث الطرق، واستعانت الحملة بأجهزة الرادار، وحررت مخالفات على المخالفين، فيما تضمنت الحملة كذلك توقيع الكشف على عدد من السائقين بالطرق السريعة، خاصة قائدي سيارات النقل، للكشف عن حالات تعاطي المواد المخدرة، واستهدفت الحملة رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، منعًا لاستخدام تلك المركبات فى جرائم إرهابية.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

11 مصابا فى تصادم 4 سيارات بسوهاج والجيزة

شهد الطريق الزراعي الغربي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، تصادم سيارة أجرة وأخرى ملاكي، مما تسسب فى تعرض 9 مواطنين لإصابات متنوعة بين كسور وكدمات متفرقة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وفى سياق حوادث المرور الصباحية شهد كذلك طريق الفيوم الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة من قائديهما، مما تسب فى إصابتهما وتعطل حركة المرور على الطريق، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتدخلت قوات المرور لتيسير حركة سير السيارات.
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جثة (5)

سائق يمزق زوجته أمام أطفالهما الستة في المرج

"البنت راحت عند جدها" لم تدر ربة منزل أن تلك الكلمات التي جاءت على لسانها ستلقي بها نحو الهاوية جثة ممزقة غارقة في بركة من الدماء، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينها وزوجها لدى سؤاله عن ابنتهما، فأجابته رفيقة دربه بأنها توجهت لزيارة جدها بمحافظة الشرقية، فاستشاط رب الأسرة غضبا، وتطور النقاش إلى مشاجرة وتراشق بالأيدي حتى أسرع الزوج إلى المطبخ، واستل سكينا لينهال بالطعنات على "أم العيال" فأرداها قتيلة في الحال، ثم توجه إلى ديوان قسم شرطة المرج للاعتراف بجريمته.
جثة (4)

هدير فين؟.. قصة طعنة غضب أنهت حياة ربة منزل بالخصوص

إلحاح شديد منذ أن بدأت إجازة العام الدراسي: "ماما عايزة أروح أقضي يومين عند جدي وأخوالي.. يا ماما هروح عند جدي إمتى؟.. يا ماما الإجازة هتخلص ولسة مسافرتش البلد.. يا ماما أنا اتخنقت وإحنا مبنخرجش ولا نغير جو.. حرام كده المدارس الشهر الجاي وأنا لسة مسافرتس عند جدى وأخوالي.. تعالي نروح كلنا يومين.. طب ركبيني وكلمي حد من أخوالي يستناني"، قائمة طويلة من عبارات الإلحاح طاردت بها طالبة الصف الثاني الثانوي والدتها حتى استجابت الأخيرة لطلبها، دون أن تعلما أن زيارة عائلة كهذه ستنهي حياة الأم وتسجن الأب وتهدم كيان أسرة طالبة الثانوي.
طعن-بالسكين

جريمة الزرايب..سائق يمزق جسد زوجته ويسلم نفسه للشرطة

قتل سائق زوجته بسلاح أبيض "سكين" في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وقام بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد حضور شخص يدعى "عوض س م - 45 عاما - سائق" إلى قسم شرطة الخصوص،- مقيم بحي الزرايب بمنطقة الخصوص، وقرر قيامه بقتل زوجته "مروة ا ا - 36 عاما - ربة منزل" حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وذلك بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك على إثر خلافات بينهما.
محكمة-ارشفية

تطور جديد في قضية قتل محامٍ وإصابة آخر في شبرا

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، شقيقين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل محام وإصابة زميله بعد إطلاق الرصاص عليهما، في أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى، فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى. ترجع بداية الواقعة إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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