طعنه بسكين.. «إينو» يمزق جسد جاره بسبب الخلافات

تحرير:هيثم بطاح ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

سكين - صورة أرشيفية

انهال سائق بسكين على جسد جاره، اليوم الثلاثاء، في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة فأصابه إصابات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخصوص بتلقي إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول "إبراهيم ع"، 40 عاما، صاحب محل علافة، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وأخر من الجهه اليسري وجروح قطعية متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن والصدر وتم حجزه للعلاج.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم جاره "محمد ص"، شهرته إينو، 31 عاما، سائق، بالتعدي عليه في أثناء تواجده داخل محل الأعلاف ملكه، إثر حدوث مشاده كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة تعدى على إثرها الأخير عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته وفر هاربا.من خلال الملاحقات الأمنية، تمكن ضباط وحدة