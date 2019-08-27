الجنايات تؤيد إخلاء سبيل متهمي «الصفافير»

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

معتز مطر

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة مغايرة بإخلاء سبيل أربعة متهمين أحداث بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بقضية "الصفافير"، وأيدت المحكمة اليوم القرار المستأنف فيه بإخلاء سبيل المتهمين عمر محمود رزق، أحمد عبد الفتاح إبراهيم، شيماء خليل سليمان، رمضان نادي صلاح، بتدابير احترازية، على أن يُعرض أمرهم على المحكمة كل فترة للتأكد من التزامهم بضوابط إخلاء السبيل.

ترجع وقائع القضية وأحداث الاتهام إلى غضون شهر مارس الماضي، إذ نسبت التحقيقات إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، والاستجابة لتوجيهات الإعلامي الإخواني معتز مطر، الهارب إلى خارج مصر، إذ ظهر على إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، وطالب بإطلاق ما يسمى "حملة الصفافير"، وذلك بالتجمهر وإطلاق

ترجع وقائع القضية وأحداث الاتهام إلى غضون شهر مارس الماضي، إذ نسبت التحقيقات إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، والاستجابة لتوجيهات الإعلامي الإخواني معتز مطر، الهارب إلى خارج مصر، إذ ظهر على إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، وطالب بإطلاق ما يسمى "حملة الصفافير"، وذلك بالتجمهر وإطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج.



وأشارت التحقيقات إلى انتماء المتهمين للجماعة المحظورة وتنفيذ أغراضها، واتباع مبادرة الإخواني الهارب "مطر" بقصد تحريض العامة ضد الدولة المصرية، على اعتقاد من جماعة الإخوان بمحاولة إثارة الفوضى أملًا فى إعادة النظام الإخواني للحكم.





