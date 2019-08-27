جريمة

38 ألف دولار.. ضبط عامل بتهمة الاتجار في العملة

تحرير:هيثم بطاح ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على عامل بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية بنطاق دائرة قسم شرطة أول بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بقيام "عبد الغني ع"، 41 عاما، عامل بمنطقة الصاغة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وذلك بحسب ما أكدته المعلومات السرية.
كما أكدت المعلومات والتحريات السرية تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، قيام المتهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج إطار القانون والتعامل مع بعض الأشخاص بنطاق الصاغة بوسط مدينة بنها. وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته مبلغ 38.750 ألف دولار أمريكي، وذلك حال
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معتز-مطر

الجنايات تؤيد إخلاء سبيل متهمي «الصفافير»

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة مغايرة بإخلاء سبيل أربعة متهمين أحداث بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بقضية "الصفافير"، وأيدت المحكمة اليوم القرار المستأنف فيه بإخلاء سبيل المتهمين عمر محمود رزق، أحمد عبد الفتاح إبراهيم، شيماء خليل سليمان، رمضان نادي صلاح، بتدابير احترازية، على أن يُعرض أمرهم على المحكمة كل فترة للتأكد من التزامهم بضوابط إخلاء السبيل.
طعنات-سكين-جريمة

طعنه بسكين.. «إينو» يمزق جسد جاره بسبب الخلافات

انهال سائق بسكين على جسد جاره، اليوم الثلاثاء، في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة فأصابه إصابات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخصوص بتلقي إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول "إبراهيم ع"، 40 عاما، صاحب محل علافة، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وأخر من الجهه اليسري وجروح قطعية متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن والصدر وتم حجزه للعلاج.
حملة-مرورية (7)

حملات لرفع المركبات المتروكة والكشف عن المخدرات

تشن الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، حملات متنوعة على الطرق الرئيسية والسريعة، تهدف إلى ضبط السرعات وضمان التزام السائقين بالحدود المتاحة لهم، للحد من حوادث الطرق، واستعانت الحملة بأجهزة الرادار، وحررت مخالفات على المخالفين، فيما تضمنت الحملة كذلك توقيع الكشف على عدد من السائقين بالطرق السريعة، خاصة قائدي سيارات النقل، للكشف عن حالات تعاطي المواد المخدرة، واستهدفت الحملة رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، منعًا لاستخدام تلك المركبات فى جرائم إرهابية.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

11 مصابا فى تصادم 4 سيارات بسوهاج والجيزة

شهد الطريق الزراعي الغربي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، تصادم سيارة أجرة وأخرى ملاكي، مما تسسب فى تعرض 9 مواطنين لإصابات متنوعة بين كسور وكدمات متفرقة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وفى سياق حوادث المرور الصباحية شهد كذلك طريق الفيوم الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة من قائديهما، مما تسب فى إصابتهما وتعطل حركة المرور على الطريق، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتدخلت قوات المرور لتيسير حركة سير السيارات.
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تزوير-مستندات (3)

حادث سرقة كشف المستور.. صاحب شركة مقاولات بدرجة مزور

أمر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، تحت إشراف أحمد البلتاجى مدير النياية، بضبط وإحضار صاحب شركة مقاولات؛ لاتهامه بالتزوير وذلك عقب ضبط محاسب متهم بسرقة مبلغ مالي من صاحب الشركة بشبرا، مرتديا النقاب وبحوزته خاتم شعار الجمهورية لكلية الهندسة بشبرا ومبلغ 265 ألف جنيه، وتبين من تحقيقات النيابة أن صاحب الشركة يستخدم الختم في تزوير التقارير الهندسية خلال عمله، وأمرت النيابة أيضا بحبس المحاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي السرقة والتزوير.
جريمة-قتل-في-السلام‎ (8)

جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
حريق-الكنيسة

مسجل خطر يقتل عاطلا في بنها.. والأهالي يحرقون منزله

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أحداثا مؤسفة، حيث لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلافات وتجارة المخدرات، ما دفع أهالي المجني عليهما وأعوانهما لإشعال النيران في منزل الجاني انتقاما منه. وتمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
هيروين

ضبط مسجل خطر بنصف كيلو هيروين في القناطر

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على مسجل خطر وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين الخام قبل توزيعه على عملائه بدائرة القناطر الخيرية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط المدعو "منصور س م - 52 عاما - مسجل خطر - مقيم أبو الغيط - سبق اتهامه في 12 قضية مخدرات – سرقة بالإكراه وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين تزن حوالى نصف كيلو جرام و40 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 520 جنيها وهاتف محمول"
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