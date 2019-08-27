38 ألف دولار.. ضبط عامل بتهمة الاتجار في العملة

تحرير:هيثم بطاح ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على عامل بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية بنطاق دائرة قسم شرطة أول بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بقيام "عبد الغني ع"، 41 عاما، عامل بمنطقة الصاغة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وذلك بحسب ما أكدته المعلومات السرية.

كما أكدت المعلومات والتحريات السرية تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، قيام المتهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج إطار القانون والتعامل مع بعض الأشخاص بنطاق الصاغة بوسط مدينة بنها. وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته مبلغ 38.750 ألف دولار أمريكي، وذلك حال