زيدان يقلل من التكهنات حول رحيل بيل

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

زين الدين زيدان

قلل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من التكهنات التي تشير إلى إمكانية رحيل النجم الويلزي جاريث بيل عن صفوف ريال مدريد، الأسبوع المقبل في اليوم الأخير من الميركاتو، ويأتي ذلك على عكس ما صرح به زيدان في بداية الصيف برغبته في رحيل بيل. وقال زيدان في هذا الشأن: "المثير بالنسبة لنا في المقام الأول، هو رغبة اللاعب نفسه في الاستمرار في النادي، هذا هو أهم شيء، الآن، هناك الكثير من الأقاويل التي انتشرت على وضع بيل، ومن بينها تصريحات خاصة بي"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضاف زيدان: "الأمر الأهم الآن هو رغبة اللاعب نفسه في البقاء، وبدورنا سنعول عليه، هو لاعب هام للغاية بالنسبة لنا، وأظهر ذلك كثيرًا، وعليه الآن مواصلة ما قدمه من قبل للفريق". وتأتي تصريحات زيدان، بعد التعادل المخيب للآمال لفريق ريال مدريد أمام بلد الوليد، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني على ملعب

وأضاف زيدان: "الأمر الأهم الآن هو رغبة اللاعب نفسه في البقاء، وبدورنا سنعول عليه، هو لاعب هام للغاية بالنسبة لنا، وأظهر ذلك كثيرًا، وعليه الآن مواصلة ما قدمه من قبل للفريق".



وتأتي تصريحات زيدان، بعد التعادل المخيب للآمال لفريق ريال مدريد أمام بلد الوليد، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني على ملعب البيرنابيو بنتيجة 1-1، ويستعد الفريق الملكي للرحيل لمواجهة فياريال في الجولة الثالثة يوم الأحد المقبل.



يذكر أن بيل شارك في المباراة الأولى لريال مدريد في الموسم، والتي فاز بها الفريق الملكي خارج ميدانه بثلاثية على سيلتا فيجو، كما شارك لمدة 90 دقيقة في تعادل المرينجي مع بلد الوليد.