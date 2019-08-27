رياضة

زيدان يقلل من التكهنات حول رحيل بيل

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
قلل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من التكهنات التي تشير إلى إمكانية رحيل النجم الويلزي جاريث بيل عن صفوف ريال مدريد، الأسبوع المقبل في اليوم الأخير من الميركاتو، ويأتي ذلك على عكس ما صرح به زيدان في بداية الصيف برغبته في رحيل بيل. وقال زيدان في هذا الشأن: "المثير بالنسبة لنا في المقام الأول، هو رغبة اللاعب نفسه في الاستمرار في النادي، هذا هو أهم شيء، الآن، هناك الكثير من الأقاويل التي انتشرت على وضع بيل، ومن بينها تصريحات خاصة بي"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وأضاف زيدان: "الأمر الأهم الآن هو رغبة اللاعب نفسه في البقاء، وبدورنا سنعول عليه، هو لاعب هام للغاية بالنسبة لنا، وأظهر ذلك كثيرًا، وعليه الآن مواصلة ما قدمه من قبل للفريق". وتأتي تصريحات زيدان، بعد التعادل المخيب للآمال لفريق ريال مدريد أمام بلد الوليد، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني على ملعب
اقرأ المزيد
أنطونيو-كونتي

كونتي يعادل رقم جوزيبي مياتزا وهيلينيو هيريرا

دك إنتر ميلان بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي، مرمى ضيفه ليتشي، وهزمه برباعية دون رد، مساء أمس الإثنين، على ملعب جوسيبي مياتزا، في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي "الكالتشيو"، وسجل رباعية النيراتزوري، مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي وروميلو لوكاكو وأنطونيو كاندريفا بالدقائق 21 و24 و70 و84، ليحقق النيراتزوري انتصاره الأول هذا الموسم، وينتزع الصدارة مبكرا. وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كونتي أصبح ثالث مدرب في تاريخ إنتر ميلان، يفوز في أول مباراة له مع الفريق بالكالتشيو بفارق 4 أهداف، بعد جوزيبي مياتزا، وهيلينيو هيريرا.
الاهلى-ونجوم-المستقبل-تصوير-سامح-ابوحسن‎ (.1) (2)

اللجنة الأولمبية: حكم إلغاء الهبوط واجب التنفيذ ولكن

أكد المهندس شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم في قضية اتحاد الكرة والأندية المتنازع معها على مسألة الهبوط واجب التنفيذ، ولكنه يجوز الطعن عليه محليًا ودوليًا، وقال العريان في تصريحات لبرنامج «صباحك بيضحك» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إن حكم إلغاء الهبوط الذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، لا يمكن تجاهله أو القول إنه غير وجوبي، ومن الأفضل لاتحاد الكرة التركيز في اتخاذ خطوات قانونية في الطعن على الحكم محليًا.
ماتيتش 2018

ماتيتش يرغب في الاجتماع بسولسكاير لتحديد مستقبله

طالب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، نيمانيا ماتيتش، بإجراء اجتماع مع مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير، وذلك بعد خسارته لمكانه الأساسي في تشكيل الشياطين الحمر، وغاب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عن المباريات الثلاث الأولى لليونايتد في الدوري الإنجليزي، بعدما فقد مكانه لصالح اللاعب الشاب سكوت ماكتوميناي، وبعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث، يرغب ماتيتش في الحصول على توضيح بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة أن دوره في الفريق تقلص كثيرًا منذ وصول سولسكاير على رأس القيادة الفنية لمانشستر في شهر ديسمبر الماضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
خاميس-رودريجيز‎

ريال مدريد يكشف تطور حالة خاميس رودريجز

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن إصابة الكولومبي خاميس رودريجيز خط وسط المرينجى، والتي تعرض لها خلال مواجهة المرينجى أمام بلد الوليد والتى تعادل فيها الملكى بهدف لكل فريق وذلك فى إطار الأسبوع الثانى من الدورى الإسبانى (الليجا). وكان خاميس قد اشتكى من آلام في القدم اليمنى، خلال المباراة الأخيرة، حيث شارك أساسيًّا في أول ظهور رسمي له بقميص الملكي هذا الموسم وذلك بعد العودة من إعارة من صفوف بايرن ميونخ الألمانى، وجاء إعلان الملكى عن تطور حالة خاميس عبر الموقع الرسمى للنادى.
زين-الدين-زيدان

الإحباط يسيطر على زيدان بعد التعادل مع بلد الوليد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن إحباطه من فشل ريال مدريد أمس في الحفاظ على تقدمه على بلد الوليد بهدف نظيف، بعدما سجل سيرجي جوارديولا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وقال زيدان في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بطعم المرارة، خاصة أننا نجحنا في القيام بالأمر الأصعب، وهو التسجيل في الشوط الثاني، فلم نحظَ في النهاية بالسيناريو الأفضل".
ريال- مدريد‎ (1)

ريال مدريد يبحث عن العلامة الكاملة في الليجا

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد الثاني برصيد 3 نقاط نظيره بلد الوليد الثالث بنفس الرصيد من النقاط، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة السابعة مساءً، ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، خاصة أن بلد الوليد لم يحقق الانتصار في البيرنابيو منذ عام 2008، ويغيب عن الريال في مباراة اليوم متوسط الميدان لوكا مودريتش للإيقاف، إلى جانب غياب كل من إبراهيم دياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي ورودريجو؛ بسبب الإصابة.
جاريث-بيل (1)

زيدان يؤكد بقاء بيل في ريال مدريد

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان بلاعبه جاريث بيل، بعد مشاركته في فوز ريال مدريد، أمس السبت، على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وفي فترة التحضير للموسم الجديد، قال زيدان إنه من الأفضل للنجم الويلزي الرحيل غدا عن ريال مدريد، وبعدما شارك أساسيا في مباراة أمس، يبدو أن الوضع اختلف، وقال المدرب الفرنسي في هذا الشأن: "بيل سيبقى معنا، كل اللاعبين الذين نملكهم يساعدوننا على التفكير بإيجابية، علينا التركيز على الموسم لا أكثر. مثلت إصابة إيدين هازارد حظا سيئا بالنسبة لنا، ولكن هذا لم يغير فكرتنا عن إشراك بيل أساسيا".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org