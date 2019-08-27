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5 عروض ضمن فعاليات «القومي للمسرح» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح
تُستكمل اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، حيث تعرض مسرحية "تحت الإنشاء" للمخرج محمد مرسي، بمركز الهناجر للفنون، كما تعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبد المولى، بقاعة سيد درويش. وعلى مسرح العرائس، تعرض مسرحية "محطة مصر" للمخرج رضا حسانين، في الثامنة والنصف مساء، تعرض مسرحية "البؤساء" للمخرج سامح بسيوني، على مسرح ميامي.
بينما يقام العرض المسرحي "دائرة التباشير" للمخرج أحمد كمال، على مسرح العالم الكبير، في تمام العاشرة مساء. وتشهد الدورة الحالية مشاركة 70 عرضا مسرحيا فى المسابقات المختلفة، والتي تصل إلى 5 مسابقات، المسابقة الأولى، العروض المسرحية التي تنتجها المؤسسات المتخصصة فى المسرح، سواء التابع للدولة أو الخاص،
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سامح عبد العزيز يحضر لجزء ثانٍ من مسلسل «رمضان كريم»

يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل "رمضان كريم"، الذي عُرض في عام 2017 وحقق نجاحا ملحوظا بعد عرضه، إذ يعمل سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله على ترشيح الأبطال الجدد مع الأبطال الرئيسيين الذين ظهروا في الجزء الأول من المسلسل، ومن المقرر عرض العمل في موسم رمضان 2020. ويرصد مسلسل "رمضان كريم" روحانيات الشهر الكريم، ويحكي العمل عن الصائمين والمفطرين في سياق درامي اجتماعي عائلي، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة في إطار عالم واحد.
ريهام سعيد

إعلان نتيجة التحقيقات مع ريهام سعيد الأسبوع المقبل

انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من التحقيقات التي تجريها مع الإعلامية ريهام سعيد. جاءت التحقيقات بعد شكوى المجلس القومي للمرأة ضدها، بسبب حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" والتي تحدثت فيها عن السمنة. وأكد المجلس القومي للمرأة في الشكوى التي تم تقديمها أن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، وقررت لجنة الشكاوى التي انعقدت بحضور أعضاء المجلس، رئيسها الكاتب جمال شوقي، والمقررين الكاتب صالح الصالحي، والإعلامي مجدي لاشين، تأجيل قرار اللجنة للأسبوع المقبل بعد بحث كل الجوانب المتعلقة بالشكوى.
ليلى-علوى-(1)

رسالة مؤثرة من ليلى علوي لوالدتها في ذكرى وفاتها

وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة مؤثرة إلى والدتها بمناسبة ذكرى رحيلها الثانية والتي توافق اليوم الأحد. ونشرت ليلى علوى، صورا تجمعها بوالدتها الراحلة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت قائلةً: "ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة، وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك، بس أنا من يوم ما مشيتي لا عارفة أفرح ولا أحس بالإنجاز". وحرص عدد من النجوم على مواساتها، ومن بينهم النجمة هند صبري التي علّقت: "الله يرحمها تعيشي وتفتكري"، وكذلك جومانة مراد، وغيرهما.
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صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

16 عرضا مجانيا.. فعاليات «القومي للمسرح» اليوم

تُستكمل، اليوم الأحد، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى "أبناء قابيل" بقاعة سيد درويش، إخراج إسلام تمام، وبمسرح البالون عرض "سيرة حب" لعادل عبده، وبقاعة الغد عرض "أبو كلبش"، ومسرحية "الإنسان الطيب" على مسرح ميامي، وعلى مسرح متربول تُعرض "السنافر"، وفي قاعة زكى طليمات تعرض "صدى الصمت"، وعلى مسرح أوبرا ملك تعرض "سمكمكينو".
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض «القومي للمسرح» اليوم

تُستكمل، اليوم السبت، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، هى "أبناء قابيل" للمخرج إسلام تمام، بقاعة سيد درويش، كما يقام العرض المسرحي "أبو كلبس" للمخرج أشرف علي، بقاعة الغد، وعلى مسرح النهار تعرض مسرحية "أليس في بلاد العجائب" للمخرج إيهاب ناصر، بينما يقام العرض المسرحي "الإنسان الطيب" للمخرج سعيد منسي، على مسرح ميامي.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

10 عروض مسرحية في اليوم السابع للقومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الجمعة، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى مسرحية "نزهة في أرض المعركة" للمخرج كريم شهدي، في مركز الإبداع، ومسرحية "الشاطئ" للمخرج ضياء زكريا، في المعهد العالي للفنون المسرحية، و"نابولي مليونيرة" للمخرج تامر الكاشف، في قاعة زكى طليمات، وفي الثامنة تعرض مسرحية "أيام صفراء" للمخرج أشرف سند، فى مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.
مسرحية-الحادثة (2)

مسرحية «الحادثة».. الحب بالإكراه وجنون التملك

حب التملك والاحتكار والأنانية القاسية، حين تطبق على سلوك الفرد، تتحكم في فلسفته الحياتية، فتجرده من إنسانيته، وتعمي قلبه عن رؤية الخير الحقيقي، وتنتزع منه شعور الحب القائم على المشاركة ومؤسَس على حرية الاختيار، فتحوله إلى شخص نرجسي، عائم في أوهام العظمة، يرى في نفسه -فقط- الخير، وفي أفعاله كل الصواب. هؤلاء الشخوص الماثلة فلسفتهم المختلة أمامنا، نجدهم كثيرا في حياتنا، بوجوه مغايرة عن بعضها، وتصرفات مختلفة.. في العائلة، في شريك الحياة، وأحيانا في العمل، في علاقة الرؤساء بمرؤوسيهم.
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