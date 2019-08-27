5 عروض ضمن فعاليات «القومي للمسرح» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

المهرجان القومي للمسرح

تُستكمل اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، حيث تعرض مسرحية "تحت الإنشاء" للمخرج محمد مرسي، بمركز الهناجر للفنون، كما تعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبد المولى، بقاعة سيد درويش. وعلى مسرح العرائس، تعرض مسرحية "محطة مصر" للمخرج رضا حسانين، في الثامنة والنصف مساء، تعرض مسرحية "البؤساء" للمخرج سامح بسيوني، على مسرح ميامي.

بينما يقام العرض المسرحي "دائرة التباشير" للمخرج أحمد كمال، على مسرح العالم الكبير، في تمام العاشرة مساء. وتشهد الدورة الحالية مشاركة 70 عرضا مسرحيا فى المسابقات المختلفة، والتي تصل إلى 5 مسابقات، المسابقة الأولى، العروض المسرحية التي تنتجها المؤسسات المتخصصة فى المسرح، سواء التابع للدولة أو الخاص،