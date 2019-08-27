مجد القاسم يحيي حفل «محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

مجد القاسم

يحيي المطرب مجد القاسم حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو القاسم بباقة من أجمل أغانيه، منها "قلبى عليك، لحظة غرام، قسوة قلبك، لعبتك، عدى عليا، اسمع بقى، أمرك حبيبي، غمض عنيك" إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها: "على رمش عيونها، بتسأل ليه عليا"، ويسبقة فقرتين الأولى فى الثامنة تقدمها أوركسترا ساوند تراك، وفى التاسعة اتقدم المطربة نادية مصطفى مجموعة من أعمالها الغنائية.

الفعاليات يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، وياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، وفرقة أوبرا القاهرة، وكايرو باند بقيادة سما سليمان، والشيخ ياسين التهامى، وفريق على مر الأجيال، وأوركسترا ساوند تراك، وأوركسترا النور والأمل، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، ومحمد حسن وفرقته، وفرقة توناكى