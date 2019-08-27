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مجد القاسم يحيي حفل «محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مجد القاسم
مجد القاسم
يحيي المطرب مجد القاسم حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو القاسم بباقة من أجمل أغانيه، منها "قلبى عليك، لحظة غرام، قسوة قلبك، لعبتك، عدى عليا، اسمع بقى، أمرك حبيبي، غمض عنيك" إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها: "على رمش عيونها، بتسأل ليه عليا"، ويسبقة فقرتين الأولى فى الثامنة تقدمها أوركسترا ساوند تراك، وفى التاسعة اتقدم المطربة نادية مصطفى مجموعة من أعمالها الغنائية.
الفعاليات يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، وياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، وفرقة أوبرا القاهرة، وكايرو باند بقيادة سما سليمان، والشيخ ياسين التهامى، وفريق على مر الأجيال، وأوركسترا ساوند تراك، وأوركسترا النور والأمل، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، ومحمد حسن وفرقته، وفرقة توناكى
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سميح-ساويرس

سميح ساويرس: مهرجان موسيقي ضخم بالجونة قريبًا

أعلن رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، عن إنشاء قصر للمؤتمرات في الجونة، سيقام فيه حفلا الافتتاح والختام لمهرجان الجونة بدءًا من الدورة الرابعة، مؤكدا أنه لن يكون فقط لمهرجان السينما، وإنما سيشهد أيضا إقامة مهرجان للموسيقى تنفيذا للوعد الذي قطعه على نفسه لوزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر العام الماضي، مشيرا إلى أنه يجري الآن الإعداد لإقامة مهرجان موسيقي فني ضخم. وأضاف سميح، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، اليوم الإثنين، أن هذه المبادرة هي رسالة الجونة منذ إنشائها.
محمد رمضان

إنذار لنقيب الموسيقيين بإيقاف محمد رمضان عن الغناء

أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا إنذارا رسميا لهانى شاكر نقيب الموسيقيين، طالب فيه بأن يصدر مجلس نقابة الموسيقيين قرارا عاجلا بإيقاف الممثل محمد رمضان عن الغناء وعدم إعطائه أي تصاريح لإقامة حفلات مرة أخرى. ونص محمود في إنذاره الموجه لنقيب الموسيقيين على أنه بتاريخ 23 أغسطس أقام محمد رمضان حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى بناء على تصريح صادر من النقابة سمح له بإقامة هذا الحفل والغناء فيه رغم أن المذكور ليس مطربا ولا مقيدا بنقابة الموسيقيين لأن صوته يخلو من المعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة الغناء.
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«الفارس والأميرة» و«لما بنتولد» في الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض فيلمين مصريين، بقسم الاختيار الرسمي "خارج المسابقة"، ضمن فعاليات دورته الثالثة، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. وكشف المهرجان في ملفه الصحفي عن أن الفيلم الأول الذي سيتم عرضه عالميا لأول مرة هو "الفارس والأميرة"، وهو أول فيلم تحريك مصري طويل يعرض في المهرجان، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، ورسوم الراحل مصطفى حسين، وسيناريو وإخراج بشير الديك.
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الليلة.. محمد عدوية نجم مهرجان محكى القلعة

يحيي الفنان محمد عدوية حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "عدوية" بباقة من أجمل أغانيه "سيبي روحك، دي اللي خدتني مني، حكاية روح، سامحني يابا، كلام في كلام، المولد، ولا كان، كل يوم، يا ست البنات، حبيبي فين ما تكون، بقاله كام يوم، سكوت خلاص"، ويسبقه في الثامنة حفل الفنان سعيد أرتيست، إضافة إلى فريق "على مر الأجيال".
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هشام عباس وياسين التهامي يحييان «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب هشام عباس حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "عباس" بباقة من أجمل أغانيه: "ماتبطليش، لمتنا، قولوله، حبيتها، حلال عليك، عيني، عينيها السود، زمان، ناري نارين، فينه"، ويسبقه فى الثامنة حفل المنشد ياسين التهامي، ويشدو بباقة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، إلى جانب مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.
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منهم هاني شاكر.. حفلات «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب هاني شاكر حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، فى العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "شاكر" بباقة من أجمل أغانيه، منها "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، علي الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو رُحت بعيد، كده برضه يا قمر"، وتسبقه فقرة غنائية وموسيقية لفرقة "كايرو باند"، ليقدموا أروع أعمالهم.
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منهم علي الحجار.. تعرف على حفلات «محكى القلعة»

يحيي المطرب علي الحجار، حفلًا بصحبة فرقته الموسيقية، فى العاشرة مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويشدو الحجار بباقة من أجمل أغانيه، منها: "عارفة، ريشة، بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين، داري العيون، كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا، صلينا الفجر فين"، ويسبقه عرض موسيقي لصوليست فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة البيانو ويقام فى الثامنة مساء، ويليله حفل لفرقة ويف جاز باند.
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