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ترامب يلجأ لاستراتيجيته مع كيم لحل أزمة إيران

المحادثات المباشرة بين ترامب وروحاني ستكون أكثر تعقيدا من تلك التي أجراها الرئيس الأمريكي مع كيم جونج أون، حيث يواجه الرئيس الإيراني مشهدا سياسيا معقدا في الداخل
تحرير:أحمد سليمان ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
ترامب
ترامب
منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وهو يسعى بشكل جدي لمواجهة ما يعتبره أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وفي إطار سياسة "أقصى ضغط" التي يتبعها ضد طهران، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات على قطاعي النفط والمصرفي في إيران. إلا أن الرئيس الأمريكي أعرب مؤخرا عن نواياه لحل القضية، حيث أشار ترامب إلى أنه منفتح على إحداث تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، وقدم عرضا للاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وربما تخفيف القيود على صادرات النفط الإيرانية.
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن تعليقات ترامب، التي جاءت في ختام قمة مجموعة السبع في بياريتز بفرنسا، يوم أمس الاثنين، تشبه إلى حد بعيد نهجه المتبع مع كوريا الشمالية، والذي أسفر منذ ذلك الحين عن عقد 3 اجتماعات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. إلا أنها ترى أن
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هل تحمل قمة مجموعة السبع جولة جديدة للحرب التجارية؟

لم تغب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن قمة مجموعة السبع المقامة حاليا في فرنسا، خاصة أنها تمتلك تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية المختلفة، والتي تعد الملف الرئيسي للقمة الدولية. وعلى الرغم من تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب التجارية في قمة مجموعة السبع، فإن حديثه لم يكشف عن ما يمكن أن تسفر عنه جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين في المستقبل، خاصة مع إصرارهما على تبني موقف ثابت دون تغيير.
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ترامب يقترح استخدام القنابل النووية لوقف الأعاصير

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الأحد موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا. وذكر الموقع أنه ذلك جاء خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، حيث سأل ترامب أن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الافريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة، ووفق مصدر، رفض كشف هويته، أن الحاضرون تركوا الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا"، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
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ترامب ينفي وجود خلافات بين قادة دول السبع

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في مدينة بياريتس الفرنسية. وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة: "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الـ6 الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة"، مؤكدا أن الجميع على وفاق كبير.
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هل تستغل تركيا اتفاقها مع أمريكا للقضاء على الأكراد؟

خلال الفترة الماضية، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تركيا، على خلفية عدد من القضايا على رأسها شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعدّها تركيا جماعة إرهابية. إلا أن الطرفين تمكنا في 7 أغسطس الجاري من التوصل لاتفاق يمكنهما من التعاون في ما يتعلق بالقضية السورية، فبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وافق حليفا الناتو على القيام بدوريات مشتركة في منطقة تمتد 125 كيلومترا بين بلدتي تل أبيض ورأس العين السورية، وبعمق يصل إلى 15 كيلومترا.
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ترامب

ترامب: أنا مجنون بموقع «تويتر»

اعتبر الرئيس الأمركي دونالد ترامب، أن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يُمثل له "أمرا جنونيا، ووسيلة تواصل لنقل المعلومات"، بحسب "فرانس برس". وفي تصريحات لمحطة إذاعية، قال ترامب عن تويتر "إنه الأمر الأكثر جنونا"، مضيفا: "تويتر بالنسبة لي وسيلة رائعة للتواصل، وهو وسيلة لنشر المعلومات". وبشأن حديثه عن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أضاف ترامب: "لا يمكن لأحد أن يصل إلى كيم جونج أون. كيف أصل إليه؟". وتابع: "أطلقت تغريدة: أنا ذاهب إلى كوريا الجنوبية، إن كنت تريد أن نلتقي لبضع دقائق، فلنلتقِ"، وأضاف: "اتّصل بي في غضون عشر دقائق" بعد التغريدة.
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رئيس كوريا الشمالية يتابع تجربة سلاح جديد

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تابع يوم السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد، بحسب وكالة "رويترز". وقالت كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى، يوم السبت، ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى.
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ترامب: كيم اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأشار ترامب في تغريدة عبر تويتر، إلى رغبة زعيم كوريا الشمالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج بيونج يانح النووي قائلًا: "كيم مستعد للتفاوض بشأن النووي فور انتهاء المناورات بين واشنطن وسيول".
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فرنسا لترامب: لا نحتاج إذنا للحديث عن إيران

علق وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، والتي وجه خلالها انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب "إشارته المتناقضة" تجاه إيران، إذ قال لودريان، اليوم الجمعة، إن "فرنسا لا تحتاج إلى إذن" للإدلاء بموقف حيال إيران، موضحا، في بيان رسمي، أن باريس "تعبر عن موقفها بسيادة تامة، وإنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة، وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر، ولا تحتاج إلى أي إذن للقيام بذلك"، مضيفا أن فرنسا ملتزمة باتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة النووية".
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