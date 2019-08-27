تنفيذ 648 وحدة إسكان اجتماعي في أسيوط الجديدة

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

وحدات سكنية - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة سكنية (27 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، بمدينة أسيوط الجديدة، وجاري إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة. وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة، قالت المهندسة جيهان أحمد عمار القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، هي، حضانتان بمنطقتي شمال الجامعة، والحي الثاني، وسوقان تجاريتان مصغرتان نموذج (3 محال) بالحى الثاني، وملعبان خماسيان بمنطقتى ابنى بيتك 2، ومركز خدمات الحى الأول، ومدرسة ثانوية عامة، ومدرسة للتعليم الأساسي.

وذكرت عمار، أن المشروعات تضم أيضا ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، ونقطة إسعاف، ونقطة شرطة، بمنطقة 226 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، والمرحلة الثانية لمدرسة النيل الدولية.وأضافت أنه جار تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل: ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر، بطول 22 كم