تنفيذ 648 وحدة إسكان اجتماعي في أسيوط الجديدة
٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
وحدات سكنية - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة سكنية (27 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، بمدينة أسيوط الجديدة، وجاري إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة. وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة، قالت المهندسة جيهان أحمد عمار القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، هي، حضانتان بمنطقتي شمال الجامعة، والحي الثاني، وسوقان تجاريتان مصغرتان نموذج (3 محال) بالحى الثاني، وملعبان خماسيان بمنطقتى ابنى بيتك 2، ومركز خدمات الحى الأول، ومدرسة ثانوية عامة، ومدرسة للتعليم الأساسي.
وذكرت عمار، أن المشروعات تضم أيضا ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، ونقطة إسعاف، ونقطة شرطة، بمنطقة 226 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، والمرحلة الثانية لمدرسة النيل الدولية.وأضافت أنه جار تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل: ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر، بطول 22 كم
وذكرت عمار، أن المشروعات تضم أيضا ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، ونقطة إسعاف، ونقطة شرطة، بمنطقة 226 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، والمرحلة الثانية لمدرسة النيل الدولية.
وأضافت أنه جار تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل: ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر، بطول 22 كم من الطريق الصحراوي الشرقي أمام المدينة حتى مدخل طريق الجيش (أسيوط – القاهرة) من كم صفر حتى كم 11 (مرحلة أولى)، وطرق مرحلة ثانية بمنطقة الإسكان المتميز 100 فدان جنوب شرق المدينة، تنسيق الموقع العام شاملا شبكة الرى لمنطقة الزهور بالحى الأول، وللمجاورات (1 – 2 – 3 – 4) بمنطقة رجال الأعمال، ورفع كفاءة الطرق والأرصفة شاملا التنسيق والتطوير الحضاري بين العمارات بمنطقة إسكان الشباب، وشبكة كهرباء ومراكز خدمة الامتداد المستقبلي.