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الجيش السوري يدمر عربتين مفخختين بريف إدلب

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
مقاتلة سورية
مقاتلة سورية
أعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، عن تدمير عربتين مفخختين بداخلهما انتحاريون قام تنظيم القاعدة بإرسالهما نحو النقاط العسكرية على محور ريف إدلب الشرقي. وقال مصدر ميداني: إن "قوات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربتين مفخختين قبل وصولهما إلى هدفهما على محور الاشتباك، كانت التنظيمات المسلحة قد استهلت الهجوم بإرسالهما نحو نقاط الجيش"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأكد المصدر أن تعزيزات عسكرية مناسبة وصلت إلى خطوط التماس في المنطقة لاستيعاب الهجوم، مشيرًا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش ومسلحي التنظيمات الإرهابية المهاجمة حتى اللحظة.
في الوقت ذاته، ينفذ الطيران الحربي عدة غارات، مُستهدفًا خطوط إمداد المسلحين الخلفية في منطقة الخوين وأراضي الزرزور ومحيط مدينة التمانعة بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي. وتعد محافظة إدلب خزانا ضخما للتنظيمات الإرهابية، وقد شكلت منذ بداية الحرب معبرًا مهمًا لدخول السلاح والمسلحين الأجانب ذوي الميول
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السودان

السودان: «الحرية والتغيير» تنهي ترشيحاتها للوزراء

أعلنت قوى (الحرية والتغيير) في السودان، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إعداد قائمة ترشيحاتها للوزراء في حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، المقرر أن يؤدوا القسم الدستوري، غدا الأربعاء، حسب اتفاق ترتيبات تشكيل السلطة. وقال القيادي في قوى إعلان (الحرية والتغيير) محمد ضياء الدين، في مؤتمر صحفي مقتضب، صباح اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع لتلك القوى في مقر حزب (الأمة) استمر أكثر من 18 ساعة، إن المجلس القيادي اجتمع مع لجنة الترشيحات، في هذا اللقاء المطول، وانتهى الأمر بإعداد القائمة النهائية، التي سترسل إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك فورا.
طائرة-مسيرة (2)

التحالف يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف، تمكنت، مساء الإثنين، من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء، باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط. وبحسب قناة العربية، أوضح المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، إذ إن التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
قنابل-مضيئة-في-مزارع-شبعا (1)

دوي انفجارات بمزارع شبعا.. والإعلام اللبناني: قنابل إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبناني، في نباء عاجل، بسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا جنوب شرقي لبنان، وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا، مؤكدة سماع دوي عدة انفجارات داخل المزارع، بحسب روسيا اليوم.
احتجاجات-السودان (2)

37 قتيلا و200 مصاب.. حصيلة الاشتباكات القبلية بالسودان

أعلنت لجنة طبية مقربة من حركة الاحتجاجات في السودان، اليوم الإثنين، أن 37 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب نحو 200 في اشتباكات بين قبيلتين في ولاية البحر الأحمر في الشرق، بعد أن اندلعت اشتباكات الأسبوع الماضي، بين قبيلتي بني عامر والنوبة في بورتسودان، كبرى مدن ولاية البحر الأحمر والميناء الرئيسي في البلاد، ونشرت لجنة الأطباء المقربة من حركة الاحتجاجات حصيلة الاشتباكات في بيان، بعدد القتلى في 3 مستشفيات في بورتسودان، موضحا أن "126 جريحا و 34 قتيلًا" في إحدى المؤسسات، و"75 جريحا و3 قتلى" في اثنتين آخريين، بحسب سكاي نيوز.
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صحف سعودية

صحف سعودية: مصير إدلب يعمق الخلاف بين بوتين وأردوغان

تصدرت تطورات الأوضاع في سوريا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. تحت عنوان "دمشق تستبق قمة آستانة بمزيد من التقدم جنوبا"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن قوات النظام السوري تمكنت الجمعة، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة جنوب محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة على حساب الفصائل المسلحة. تأتي هذه التطورات الميدانية قبل أسابيع من قمة مرتقبة في أنقرة، تبحث ملف سوريا، خصوصا إدلب.
الجيش-السورى

الجيش السوري يستهدف نقطة مراقبة تركية

فتحت القوات السورية، اليوم الخميس، النار على موقع مراقبة تركي في شمال غرب سوريا، دون وقوع خسائر بشرية، وفقا لـ"رويترز". وكان سلاح الجو استهدف، يوم الاثنين، تقدم رتل عسكري تركي عند معرة النعمان، كان يتجه نحو الجنوب أثناء معارك الجيش السوري ضد التنظيمات المسلحة بالقرب من خان شيخون، لدعم الجماعات المسلحة، فيما استنكرت أنقرة الحادث وقالت: إن "الرتل كان يتجه لنقطة المراقبة التاسعة". وصرح المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، بأن تركيا ستحافظ على وجودها في نقطة المراقبة التاسعة رغم سيطرة الجيش السوري على المنطقة، بحسب "سبوتنيك".
ماريا-زاخاروفا-المتحدثة-باسم-وزارة-الخارجية-الروسية

روسيا: مستمرون في التعاون مع تركيا حول إدلب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ستواصل التعاون مع أنقرة بخصوص الوضع في إدلب، مؤكدة ضرورة احترام كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن إدلب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا: "نعتبر أنه من الضروري الالتزام بكل الاتفاقيات الخاصة بإدلب، والتي تهدف إلى مواصلة محاربة الإرهاب، وفي الوقت نفسه ضمان أمن المدنيين"، مضيفة: "في هذا السياق سنواصل التعاون مع تركيا في إطار مذكرة سوتشي، التي تم التوصل إليها في 17 سبتمبر سنة 2018".
سقوط-طائرة-حربية-سورية (3)

إسقاط طائرة «سوخوي» للجيش السوري في إدلب (فيديو)

استهدفت فصائل مسلحة، اليوم الأربعاء، طائرة حربية من طراز سوخوي تابعة للجيش السوري النظامي بقيادة بشار الأسد، في ريف إدلب الجنوبي، لتسقط في محور "ترعي - السكيك" في بلدة خان شيخون، بحسب رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أكد خلالها أن المعلومات المتوفرة لديه حتى الآن تفيد بـ"أسر طيار بعد إسقاط الطائرة.. وفي المقابل أعلنت جبهة تحرير الشام الإرهابية "النصرة سابقا"، في بيان عبر تليجرام، مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.
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