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3 عوامل أدت إلى تراجع عائد أدوات الدين لأدنى مستوى

انخفض العائد على الأذون وسندات الخزانة الحكومية خلال المزادات التي طرحتها وزارة المالية الأسبوع الجاري، وأرجع الخبراء أسباب الهبوط إلى خفض سعر الفائدة، وتحسن الجنيه
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
أموال
أموال
تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لأدنى مستوى لها منذ التعويم، خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض العائد على السندات أجل 5 سنوات بمعدل 1.37 نقطة أساس خلال عطاء أمس ليصل إلى 14.44%، في مقابل نحو 15.81% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض العائد على السندات أجل 10 سنوات لتصل إلى 14.68% مقابل 15.55% بتراجع 87 نقطة أساس. كما تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجلى 91 و273 يومًا 1.5%، لكل منهما، لينخفض المتوسط المرجح للفائدة إلى 16.44% مقابل 17.9%، وانخفض العائد على أذون أجل 273 يومًا إلى 16.378% مقابل 17.882%.
وهناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى انخفاض الفائدة على الأذون وسندات الخزانة ومنها: انخفاض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس قال محمد النجار، المحلل المالي، إن أحد أهم أسباب تراجع سعر العائد على مزادات أذون وسندات الخزانة المحلية، هو قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1.5% يوم
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دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.49 جنيه، ونحو 16.59 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك المصري الخليجي، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الزراعي المصري نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1532 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

ارتباك في سوق الذهب والتجار يرفعون شعار «مابنشتريش»

سيطرت حالة من الترقب الشديد على تجار الذهب بسبب مسار الأسعار فى السوق المحلية المتأثرة سلبا وإيجابا بالعالمية، ونتيجة الارتفاع الكبير اعتمد أغلبهم على البيع للمواطنين كأحد عناصر الحركة دون الشراء خوفا من الخسارة، وهو الأمر الذى عدَّته شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية سوء إدارة من التجار للمشهد وعدم معرفة حقيقية بحركة البيع والشراء، قائلة إن مثل هذه الأعمال خارج حدود العمل التجارى، ومن يفعل ذلك مجرد هاوٍ لا يعلم شيئا عن مسار الأسعار.
البنك-المركزي

895 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين خلال مايو

أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال شهر مايو الماضى بزيادة 894.7 مليون دولار عن أبريل الذى سجلت خلاله مستوى 2.1 مليار دولار. وأوضح المركزي أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفع على أساس سنوى بنحو 390.1 مليون دولار، إذ كانت قد سجلت 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو من العام الماضى. وارتفع حجم تحويلات المصريين المغتربين بالخارج إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية 2018، مقارنة بنحو 18.2 مليار دولار فى 2017، بزيادة سنوية قدرها 17%، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي.
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فلوس (2)

هكذا يؤثر خفض سعر الفائدة على خدمة الدين العام لمصر

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري 2019، وهو ما يساهم في خفض فاتورة مدفوعات فوائد الديون في الموازنة العامة للدولة، والتى شهدت زيادة بنسبة 6.7% خلال العام المالي الحالي 2019-2020 لتسجل نحو 569.1 مليار جنيه، فى مقابل نحو 533.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الماضي 2018-2019، وبالمقارنة بنحو 437.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالي السابق 2017-2018، ليظل الإنفاق على فوائد الدين أكبر أبواب الموازنة ببنود الإنفاق الحكومي على الإطلاق للعام الثالث على التوالي.
البنك-المركزي

6 أسباب دفعت البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أول من أمس، الخميس، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. كما تم تخفيض أيضا سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر، حيث يعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد.
الديون الخارجية (2)

بعد ارتفاعها..3 عوامل تحد من مخاطر ديون مصر الخارجية

ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى مستوى 106.2 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2018، بحسب بيانات صادرة من البنك الدولي. وذكر تقرير صادر من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، أن الارتفاع الحاد في الدين الخارجي المصري في السنوات القليلة الماضية كان مصحوبًا بزيادة كبيرة في احتياطي العملات، مما يشير إلى أن المخاطر يمكن السيطرة عليها حاليًا. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
فلوس

3 طرق من المالية لخفض رصيد الدين الحكومي في 3 سنوات

تستهدف وزارة المالية خفض معدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2022، في مقابل نحو 90.5% بنهاية يونيو 2019. ويعد خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة أنه يوفر مخصصات مالية إضافية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أي دولة، والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات.
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