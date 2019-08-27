3 عوامل أدت إلى تراجع عائد أدوات الدين لأدنى مستوى

انخفض العائد على الأذون وسندات الخزانة الحكومية خلال المزادات التي طرحتها وزارة المالية الأسبوع الجاري، وأرجع الخبراء أسباب الهبوط إلى خفض سعر الفائدة، وتحسن الجنيه
تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لأدنى مستوى لها منذ التعويم، خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض العائد على السندات أجل 5 سنوات بمعدل 1.37 نقطة أساس خلال عطاء أمس ليصل إلى 14.44%، في مقابل نحو 15.81% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض العائد على السندات أجل 10 سنوات لتصل إلى 14.68% مقابل 15.55% بتراجع 87 نقطة أساس.
كما تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجلى 91 و273 يومًا 1.5%، لكل منهما، لينخفض المتوسط المرجح للفائدة إلى 16.44% مقابل 17.9%، وانخفض العائد على أذون أجل 273 يومًا إلى 16.378% مقابل 17.882%.
وهناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى انخفاض الفائدة على الأذون وسندات الخزانة ومنها:
انخفاض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس
قال محمد النجار، المحلل المالي، إن أحد أهم أسباب تراجع سعر العائد على مزادات أذون وسندات الخزانة المحلية، هو قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1.5% يوم
وهناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى انخفاض الفائدة على الأذون وسندات الخزانة ومنها:
انخفاض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس
قال محمد النجار، المحلل المالي، إن أحد أهم أسباب تراجع سعر العائد على مزادات أذون وسندات الخزانة المحلية، هو قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1.5% يوم الخميس الماضي.
وأضاف النجار أن عوائد هذه الأدوات ستظل جاذبة للمستثمرين على الرغم من انخفاضها، وذلك نظرا لارتفاعها في مصر مقارنة بباقي الأسواق الناشئة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأسبوع الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض.
كما تم تخفيض أيضا سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر.
تراجع معدل التضخم
أكد محمد النجار، المحلل المالي، أن استمرار تراجع معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين أسهم بشكل ملحوظ في انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية.
وكان قد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما ترى علياء ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بلتون المالية، إن خفض أسعار الفائدة لن ينعكس بشكل كامل على عوائد أذون وسندات الخزانة، لافتة إلى استمرار شراء الأجانب لهذه الأدوات.
وحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن السوق المصرية لا تزال هي الأفضل في أدوات الدين الإفريقية، خاصة مع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2018-2019.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين متمثلة فى سندات وأذون خزانة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات، كما تستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
تحسن سعر الجنيه أمام الدولار
يرى محمد ماهر، المحلل المالي، أن ارتفاع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، أسهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الأوراق المالية والمتمثلة في الأذون وسندات الخزانة المحلية.
وأضاف ماهر، أن زيادة إقبال المستثمرين على هذه الأدوات أدى إلى تراجع أسعار الفائدة عليها، فضلا عن توافر السيولة المطلوبة فى هذه العطاءات.
وارتفع سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية بواقع 137 قرشا منذ بداية عام 2019 ليسجل أقل سعر للدولار حاليا نحو 16.58 جنيه.
وقال تقرير صادر من مركز أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني، إن مكاسب الجنيه بلغت ذروتها بعد الخفض الكبير للفائدة.
وأضاف التقرير أن معدلات التضخم ستظل في نطاق مستهدفات البنك المركزي، بما يسمح بمزيد من التيسير النقدي في ظل البيئة العالمية الداعمة لذلك التحرك، ولفت التقرير إلى أن العامل الحاسم في خفض الفائدة كان الحفاظ على جاذبية الدين في ظل الاتجاه العالمي نحو التيسير النقدي.