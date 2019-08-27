3 عوامل أدت إلى تراجع عائد أدوات الدين لأدنى مستوى

انخفض العائد على الأذون وسندات الخزانة الحكومية خلال المزادات التي طرحتها وزارة المالية الأسبوع الجاري، وأرجع الخبراء أسباب الهبوط إلى خفض سعر الفائدة، وتحسن الجنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

أموال

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لأدنى مستوى لها منذ التعويم، خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض العائد على السندات أجل 5 سنوات بمعدل 1.37 نقطة أساس خلال عطاء أمس ليصل إلى 14.44%، في مقابل نحو 15.81% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض العائد على السندات أجل 10 سنوات لتصل إلى 14.68% مقابل 15.55% بتراجع 87 نقطة أساس. كما تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجلى 91 و273 يومًا 1.5%، لكل منهما، لينخفض المتوسط المرجح للفائدة إلى 16.44% مقابل 17.9%، وانخفض العائد على أذون أجل 273 يومًا إلى 16.378% مقابل 17.882%.

وهناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى انخفاض الفائدة على الأذون وسندات الخزانة ومنها: انخفاض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس قال محمد النجار، المحلل المالي، إن أحد أهم أسباب تراجع سعر العائد على مزادات أذون وسندات الخزانة المحلية، هو قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1.5% يوم